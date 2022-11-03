Останні 4 вулиці і провулок перейменували у Рівному в межах дерусифікації та дерадянізації
Рівнерада 3 листопада офіційно затвердила нові назви для ще чотирьох вулиць та одного провулка. Вони були останніми з переліку, який сформувала профільна комісія у рамках дерусифікації та дерадянізації. Загалом, у списку було 60 вулиць.
Рішення про перейменування ухвалили депутати Рівненської міської ради на сесії 3 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За рішення проголосував 31 депутат Рівнеради.
Так, перейменували чотири вулиці та один провулок:
- Ювілейну – на Віталія Магеля;
- Спартака – на Михайла Борейка;
- Кубанську – на Холодноярівську;
- Лєскова – на Святкову;
- провулок Пушкіна – на Героїв Поліції.
Отже, у Рівному офіційно перейменували усі вулиці і провулки зі списку, який сформували у квітні та доповнили в червні 2022 року.
Топ коментарі
+5 Andy Tiger
показати весь коментар03.11.2022 14:16
+4 Сергій Лавренюк
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+3 Grade
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Кошти краще вiдправити на ВСУ
еор **********
наприклад придати анафемі Сікорського й почати перейменування з КПІ..він ж працював на російську імперію..он розробив та збудував "Руський вітязь", "Ілля Муромець", а потім імігрував до штатів..а чиїм він похресником був - то зовсім страшно навіть вимовити..
доречі, треба знести Миколаївський собор Покровського монастиря - збудований за ескізами отого хрещеного батька Сікорського
треба запропонувати ще провести розробку, затвердження та заміну номерних знаків на транспортних засобах..