УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3589 відвідувачів онлайн
Новини
1 113 13
перейменування (582) Рівне (562)

Останні 4 вулиці і провулок перейменували у Рівному в межах дерусифікації та дерадянізації

перейменування

Рівнерада 3 листопада офіційно затвердила нові назви для ще чотирьох вулиць та одного провулка. Вони були останніми з переліку, який сформувала профільна комісія у рамках дерусифікації та дерадянізації. Загалом, у списку було 60 вулиць.

Рішення про перейменування ухвалили депутати Рівненської міської ради на сесії 3 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За рішення проголосував 31 депутат Рівнеради.

Так, перейменували чотири вулиці та один провулок:

  • Ювілейну – на Віталія Магеля;
  • Спартака – на Михайла Борейка;
  • Кубанську – на Холодноярівську;
  • Лєскова – на Святкову;
  • провулок Пушкіна – на Героїв Поліції.

Отже, у Рівному офіційно перейменували усі вулиці і провулки зі списку, який сформували у квітні та доповнили в червні 2022 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку "Азов". ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
За словами президента «ми усі уявляємо країну однаково: де немає війни. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий». -- Заявив найвеличніший лідеор **********
показати весь коментар
03.11.2022 14:16
+4
Кубанську варто було перейменувати в Кубанської України
показати весь коментар
03.11.2022 13:54
+3
Одну з вулиць перейменували на честь двох загиблих хлопців, які жили на цій вулиці. Слава героям!
показати весь коментар
03.11.2022 13:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас був провулок Мєдвєдєва. Це командир спецзагону НКВС, типу партизани. Переіменовувати не стали, а відкопали якогось сержанта Мєдвєдєва і назву так і залишили. Камуняча витівка.
показати весь коментар
03.11.2022 13:49 Відповісти
А сержант Мєдвєдєв хоч не Дмитро?
показати весь коментар
03.11.2022 13:57 Відповісти
Кубанську варто було перейменувати в Кубанської України
показати весь коментар
03.11.2022 13:54 Відповісти
Одну з вулиць перейменували на честь двох загиблих хлопців, які жили на цій вулиці. Слава героям!
показати весь коментар
03.11.2022 13:55 Відповісти
Не на часi.
Кошти краще вiдправити на ВСУ
показати весь коментар
03.11.2022 14:12 Відповісти
Дерадянизація?...Верховна Рада та Ради всіх рівнів буде ліквідовано?
показати весь коментар
03.11.2022 14:15 Відповісти
За словами президента «ми усі уявляємо країну однаково: де немає війни. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий». -- Заявив найвеличніший лідеор **********
показати весь коментар
03.11.2022 14:16 Відповісти
а Спартак до чого?? може то на честь раба Римської імперії, що повстав, а то вони думають, що на честь мацковського футбольного клубу
показати весь коментар
03.11.2022 14:43 Відповісти
Історик і член профільної комісії Андрій Жив'юк у коментарі Суспільному пояснив це тим, що ініціатор повстання рабів у Стародавньому Римі Спартак не має жодного стосунку до Рівного. А в СРСР його зробили символом класової боротьби (с)
показати весь коментар
03.11.2022 14:53 Відповісти
...у Стародавньому Третьому Римі Спартак...
показати весь коментар
03.11.2022 14:59 Відповісти
так можна до повного абсурду докотитись..

наприклад придати анафемі Сікорського й почати перейменування з КПІ..він ж працював на російську імперію..он розробив та збудував "Руський вітязь", "Ілля Муромець", а потім імігрував до штатів..а чиїм він похресником був - то зовсім страшно навіть вимовити..

доречі, треба знести Миколаївський собор Покровського монастиря - збудований за ескізами отого хрещеного батька Сікорського
показати весь коментар
03.11.2022 19:52 Відповісти
Докотилися до абсурду тоді, коли назвали її іменем Спартака. Мені от царя Леоніда більше подобається
показати весь коментар
03.11.2022 20:36 Відповісти
крім абсурду перейменування - туди можна закатати навіть більше, ніж в асфальт..

треба запропонувати ще провести розробку, затвердження та заміну номерних знаків на транспортних засобах..
показати весь коментар
03.11.2022 20:46 Відповісти
 
 