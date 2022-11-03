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антисемітизм (121) пропаганда (2759) росія (63594) Євросоюз (12775)

Російські пропагандистські наративи призвели до посилення антисемітизму в Європі, - Агентство ЄС із основних прав

лілль

На тлі пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення РФ в Україну в мережі посилилися антисемітські настрої.

Про це йдеться в щорічному звіті Агентства ЄС із основних прав (FRA), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Причиною розпалювання ворожнечі називають поширення неправдивих наративів і дезінформації, оскільки Росія у виправдуванні своєї агресії зловживає такими термінами, як "нацистський" і "геноцид" для опису влади в Україні.

FRA заявила, що "єврейські громади по всій Європі" зазнали "глибокого впливу" ненависті та дезінформації в контексті російського вторгнення та спалаху пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб очорнити Україну, Кремль вдається до теми антисемітизму, - Держдеп США

Правозахисне агентство наголосило, що процес "фіксації антисемітських інцидентів залишається незадовільним по всій Європі", при цьому збір і класифікація даних варіюються в кожній країні.

Водночас у звіті відсутні дані про зареєстровані антисемітські інциденти у двох країнах-членах ЄС - Угорщині та Португалії, що ускладнює змістовне порівняння ситуації в усьому блоці, пише AFP.

У деяких країнах, таких як Австрія і Фінляндія, "більшість зафіксованих інцидентів сталися в мережі".

У жовтні минулого року Європейська Комісія представила стратегію боротьби з антисемітизмом. Як очікується, Брюссель опублікує звіти про реалізацію своєї стратегії в 2024 і 2029 роках. У них ЄК, зокрема, використає дані FRA щодо антисемітських інцидентів.

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Топ коментарі
+15
Увеличение антисемизма в ЕС есть прямое следствие увеличения кацапов в ЕС. Насобирали себе другехрюске, вот и получили частичку хрюске "мира".
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03.11.2022 14:05
+7
Європейці ви більше до себе кацапів - утікачів від призиву пускайте і ще не те буде, бо далі будуть репортажи раша тудей що телебачення в ЄС русофобське і більщість каналів чомусь не на росйські мові
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03.11.2022 14:16
+5
Чому чухаються. Взагалі не хочуть
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03.11.2022 14:01
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Я бачив які вояки ібібтяни.
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03.11.2022 13:58 Відповісти
Причем тогда за Египтом стоял совок, которого многие боялись до икоты. Но Израиль на оси их всех провертел. В Украине ситуация похожа. Свинарник под шефством Китая тоже на оси потихоньку проворачивается. Сопротивляется, визжит, но проворачивается.
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03.11.2022 14:09 Відповісти
А Ізраїль все чухається давати нам зброю чи ні.
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03.11.2022 13:57 Відповісти
Чому чухаються. Взагалі не хочуть
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03.11.2022 14:01 Відповісти
Увеличение антисемизма в ЕС есть прямое следствие увеличения кацапов в ЕС. Насобирали себе другехрюске, вот и получили частичку хрюске "мира".
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03.11.2022 14:05 Відповісти
Європейці ви більше до себе кацапів - утікачів від призиву пускайте і ще не те буде, бо далі будуть репортажи раша тудей що телебачення в ЄС русофобське і більщість каналів чомусь не на росйські мові
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03.11.2022 14:16 Відповісти
Ти краще процитуй з "Протоколів Сіонських мудреців", бо своїми словами у тебе не дуже переконливо виходить.
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03.11.2022 15:09 Відповісти
Україна, тим часом, в ООН голосує проти Ізраїлю
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03.11.2022 14:45 Відповісти
Жодного виправдання цьому немає і бути не може.
Могла Україна проголосувати разом зі своїми найкращими союзниками США та Канадою проти антиізраїльської резолюції. Але цього не зробила. Могла разом із країнами Євросоюзу та трьома країнами Балтії утриматися. Але цього не зробила. Могла просто не прийти на голосування, провести час у буфеті. І цього також не зробила. А що зробила? Проголосувала за цю резолюцію разом з Росією, Білоруссю, Іраном, Сирією та іншими покидьками світу
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03.11.2022 14:52 Відповісти
Нах пошел, Ваня.
Я пишу людям, а не тебе.
С существами у которых мозги вывернуты наизнанку еврейской темой, я не общаюсь
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03.11.2022 15:06 Відповісти
Вірно дав пояснення Марк Солонін:
https://www.youtube.com/watch?v=G2M9sseln-0 Глупость или измена? Политинформация от 1 ноября/Марк Солонин https://www.youtube.com/watch?v=G2M9sseln-0
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03.11.2022 15:32 Відповісти
Україна вдруге спасає Європу від орди ціною неймовірних і непоправних людських втрат, у нас гинуть діти, а найбільша проблема ЄС, що страждають євреї від не виявленого десь антисемітизму. Європа трусилась від страху перед татаро-монгольською ордою, українці її зупинили, на подяку європейці розкраяли ослаблену Україну. Тепер рашистська орда, знову ми за всіх. Так допомагають, але душа Європи болить за євреїв. Сумно аж за край.
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03.11.2022 16:17 Відповісти
антисемітизм не зло.

зло расизм.

хто не розуміє різниці у того мізки засраті єврейською пропагандою.
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03.11.2022 22:21 Відповісти
 
 