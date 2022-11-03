Російські пропагандистські наративи призвели до посилення антисемітизму в Європі, - Агентство ЄС із основних прав
На тлі пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення РФ в Україну в мережі посилилися антисемітські настрої.
Про це йдеться в щорічному звіті Агентства ЄС із основних прав (FRA), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Причиною розпалювання ворожнечі називають поширення неправдивих наративів і дезінформації, оскільки Росія у виправдуванні своєї агресії зловживає такими термінами, як "нацистський" і "геноцид" для опису влади в Україні.
FRA заявила, що "єврейські громади по всій Європі" зазнали "глибокого впливу" ненависті та дезінформації в контексті російського вторгнення та спалаху пандемії.
Правозахисне агентство наголосило, що процес "фіксації антисемітських інцидентів залишається незадовільним по всій Європі", при цьому збір і класифікація даних варіюються в кожній країні.
Водночас у звіті відсутні дані про зареєстровані антисемітські інциденти у двох країнах-членах ЄС - Угорщині та Португалії, що ускладнює змістовне порівняння ситуації в усьому блоці, пише AFP.
У деяких країнах, таких як Австрія і Фінляндія, "більшість зафіксованих інцидентів сталися в мережі".
У жовтні минулого року Європейська Комісія представила стратегію боротьби з антисемітизмом. Як очікується, Брюссель опублікує звіти про реалізацію своєї стратегії в 2024 і 2029 роках. У них ЄК, зокрема, використає дані FRA щодо антисемітських інцидентів.
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Могла Україна проголосувати разом зі своїми найкращими союзниками США та Канадою проти антиізраїльської резолюції. Але цього не зробила. Могла разом із країнами Євросоюзу та трьома країнами Балтії утриматися. Але цього не зробила. Могла просто не прийти на голосування, провести час у буфеті. І цього також не зробила. А що зробила? Проголосувала за цю резолюцію разом з Росією, Білоруссю, Іраном, Сирією та іншими покидьками світу
Я пишу людям, а не тебе.
С существами у которых мозги вывернуты наизнанку еврейской темой, я не общаюсь
https://www.youtube.com/watch?v=G2M9sseln-0 Глупость или измена? Политинформация от 1 ноября/Марк Солонин https://www.youtube.com/watch?v=G2M9sseln-0
зло расизм.
хто не розуміє різниці у того мізки засраті єврейською пропагандою.