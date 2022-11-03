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Луганщина (4812) окупація (6537) ціни (3761) споживчий кошик (38)

Деякі продукти на Луганщині значно подорожчали. Мешканці області збідніли в 4-5 разів, - ОВА

продукти

Мешканці окупованої Луганської області збідніли в 4-5 разів. А деякі продукти в захопленому регіоні значно подорожчали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Луганської ОВА.

"На краще життя очікували "ждуни" Луганщини, коли до них завітала росія. Однак отримали пограбування власних кишень.

Захопивши весь агарний сектор регіону, росіяни не знизили ціни на продукти харчування, як того обіцяли. Та навіть не залишили їх на рівні зими 2022 року.

У порівнянні із поточними цінами на підконтрольній Уряду України території, на окупованій частині Луганщини деякі продукти коштують більш ніж у два рази дорожче", - йдеться в повідомленні.

Серед таких продуктів картопля, птиця (тушки курячі), буряк та свинина.

Значно дорожчі такі продукти споживчого кошика:

  • яловичина на 86,34 %,
  • цукор кристалічний на 83,38 %,
  • олія соняшникова на 77,97 %,
  • сметана на 67,09 %,
  • капуста білокачанна на 64,55 %,
  • морква на 59,08 %,
  • макаронні вироби на 56,46 %,
  • борошно пшеничне на 55,08 %,
  • масло вершкове на 54,11 %,
  • яйця курячі на 42,65 %.

Більш як на третину вищі ціни на батон та хліб житньо-пшеничний.

"Якщо ураховувати, що росіяни беруть гривню в обмін на рублі вдвічі дешевше, то у підсумку жителі окупованої Луганщини збідніли у 4-5 разів", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+5
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03.11.2022 14:09
+4
С каким периодом сравниваете цены.С зимой до войны.А в остальной Украине они снизились?
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03.11.2022 14:21
+3
а чому в % а не в валюті???
може ув наших магазинах такі ж самі ціни
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03.11.2022 14:22
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03.11.2022 14:09 Відповісти
Ось вам русський мір . А люди які не виїхали звідти вони хотіли Росії
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03.11.2022 14:15 Відповісти
С каким периодом сравниваете цены.С зимой до войны.А в остальной Украине они снизились?
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03.11.2022 14:21 Відповісти
Але ж не в 4-5 разів. Чи ви не з України ?
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03.11.2022 14:40 Відповісти
а чому в % а не в валюті???
може ув наших магазинах такі ж самі ціни
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03.11.2022 14:22 Відповісти
а чому не привести статистичні данні станом до 24 лютого на на теперішній час по регіонам - ціни на продукти, ліки, порівняти середній дохід на душу населення, без врахування можновладців..

цікава статистика по отриманим коштам депутатами й міністрами..
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03.11.2022 14:31 Відповісти
Чому тільки там? По всій Україні.
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03.11.2022 14:35 Відповісти
Бо тільки там у 4-5 разів , чи ти зараз не в Україні ?
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03.11.2022 14:41 Відповісти
Подорожание в статье указано в процентах
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03.11.2022 15:27 Відповісти
І що. Будь-що можно виразити як в абсолютних велечинах так і у відсотках
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03.11.2022 16:00 Відповісти
Яйца с 20 гр до 100 это сколько раз
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03.11.2022 15:23 Відповісти
Яйця в нас більше , а усе інше подорожчало відсотків на 15-20%

Тому сподіваюся ви не лише яйця їсте

Для тих мешканців немитої - що не вірять , можемо побитися об заклад і тоді я зроблю дайджест полиць АТБ
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03.11.2022 16:01 Відповісти
Цих довбойобів не шкода. Ще зама дала б їбланам просратись, кармильцы повинні радіти
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03.11.2022 16:31 Відповісти
Иди ***** *****. Луганщина ждёт ВСУ. И только из моего села погибло двое ребят и один в плену. А ты грёбаный диванный воин где в Карпатах отдыхаешь а я в оккупации уже 8 месяцев
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03.11.2022 16:39 Відповісти
Не знаю какие в Украине цены напишу какие у нас в оккупации в луг обл. Масло 700руб =466гр. Подсолнечное масло 100руб =66гр Батон нарезной 42р =28гр мясо свинина 400р = 266гр. Колбаса в среднем 800руб =533гр бензин 95 55руб=36гр. Беру курс 1,5 хотя официальный у оккупантов 1,2 но безналичная гривна на рынке стоит 1,5 наличных фублей
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03.11.2022 16:36 Відповісти
 
 