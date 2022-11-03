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Міноборони (7021) Мотузяник (349) ЗСУ (7201)

Понад 54 тис. комплектів зимової форми Міноборони отримало за тиждень

форма,зимова

Більшість військовослужбовців ЗСУ зимовою формою вже забезпечені. За тиждень Міноборони отримало понад 54 тисячі комплектів зимової форми.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Більшість військовослужбовців зимовою формою забезпечені. Якщо ми маємо певні нюанси, то вони виключно логістичного характеру і поступово вирішуються. Міноборони триматиме це питання на щоденному контролі доти, поки не почнеться системне поповнення резервів зимової форми", - сказав він.

Мотузяник також зауважив, що щодо засобів індивідуального бронезахисту резерв сформований - близько 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів. При цьому відбувається постійний рух — видача новим підрозділам, видача на заміну тощо, сказав він.

Читайте: Грошове забезпечення за жовтень вже у військових частинах, - Міноборони

У період з 27 жовтня по 2 листопада Міністерством оборони України для забезпечення підрозділів ЗСУ передано: 6,9 тис. бронежилетів;· 6,7 тис. шоломів, 39,6 тис. пар взуття (з них 35,2 тис. зимового).

Мотузяник повідомив, що за тиждень прийнято на облік 54,1 тис. комплектів зимової форми. Крім цього, за тиждень передано: 45,2 тис. штанів зимових, 134,9 тис. шапок зимових, 41,9 тис. курток костюму-утеплювача (фліска), 98,3 тис. комплектів білизни натільної демісезонної та зимової та багато іншого майна.

Також читайте: ЗСУ закріплюються на деокупованих територіях і готуються до наступу, - Міноборони

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Топ коментарі
+8
Пару днів назад була новина що всі солдати забезпечені зимовим одягом.
хтось бреше
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03.11.2022 14:30
+8
"Більшість військовослужбовців ЗСУ зимовою формою вже забезпечені." Ага. Купили собі самі, бо від боневтіків дочекаєшся.
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03.11.2022 14:31
+7
на лижних курортах імпортна термобілизна дуууже згодяться..а шкарпетки то як зайдуть..рукавички теж нормас..
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03.11.2022 14:34
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Пару днів назад була новина що всі солдати забезпечені зимовим одягом.
хтось бреше
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03.11.2022 14:30 Відповісти
Так еще две недели назад **** Резников об этом заявлял. И его холуи с минобороны. Да и Боневтик клялся что проблем нет. А я знаю про множество случаев воспаления легких у ребят от переохлаждения. Взять бы этих гнид Резникова, Зелю и Маляр да подержать сейчас в окопах пару суток без зимней экипировки для вправления мозгов. Может хоть что-то в их головах появится.
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03.11.2022 14:54 Відповісти
Ха. Я ще навіть літню з лютого ніяк не отримав.
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03.11.2022 15:11 Відповісти
Зимой во всем самом ценном из этих поставок теплого белья будут щеголять вся шобла из ОП и вся партия слуг клоуна!!!! Ничем ни брезгуют, ни машинами ни труселями, патриоты гребанные!!!!!!!
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03.11.2022 14:30 Відповісти
на лижних курортах імпортна термобілизна дуууже згодяться..а шкарпетки то як зайдуть..рукавички теж нормас..
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03.11.2022 14:34 Відповісти
Интересно, зеля в этом году не нарушит традицию и поедет гонять в Буковель на лыжах с Елдаком?
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03.11.2022 14:37 Відповісти
ты бы видел что Трухин делал.....
это реально ужас.
и да, на месте Шольца я бы нас послал на путина за такое
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03.11.2022 14:36 Відповісти
"Більшість військовослужбовців ЗСУ зимовою формою вже забезпечені." Ага. Купили собі самі, бо від боневтіків дочекаєшся.
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03.11.2022 14:31 Відповісти
но ведь не втік же
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03.11.2022 14:38 Відповісти
І дороги зате які. Огого!
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03.11.2022 15:05 Відповісти
Нюанси і я вже насторожений.
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03.11.2022 14:33 Відповісти
ну то есть навирают, єта пани, .... как ее там, забыл, все врет. Та что в политику идт, волонтересса, ну вот, как всегда зраду делают, а Ермак просто работает, мужит и тужит..
Всегде говорю что Ермак просто спасает армию. Всегда первый спрашивает и прилагает все усилия, мужество, верность и настойчивость и вот - всем солдатам форму обеспечил.
Как же классно что Ермак все делает, вон, мне даже посрать хочется, но он сказал - Сперваа Бох, а потом посрать, вот и сру на боха, ну там богов есть стопийсят, а Ермак Один - - попробуй попадин
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03.11.2022 14:34 Відповісти
Отримали від кого?
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03.11.2022 15:02 Відповісти
Від продавця магазину.
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03.11.2022 15:15 Відповісти
Якщо за тиждень видали 54 тис., а армія мільйонна то задача для першого класу, коли з такими темпами забезпечать всіх...? Напевне до весни...
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03.11.2022 16:20 Відповісти
 
 