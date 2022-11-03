Понад 54 тис. комплектів зимової форми Міноборони отримало за тиждень
Більшість військовослужбовців ЗСУ зимовою формою вже забезпечені. За тиждень Міноборони отримало понад 54 тисячі комплектів зимової форми.
Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Більшість військовослужбовців зимовою формою забезпечені. Якщо ми маємо певні нюанси, то вони виключно логістичного характеру і поступово вирішуються. Міноборони триматиме це питання на щоденному контролі доти, поки не почнеться системне поповнення резервів зимової форми", - сказав він.
Мотузяник також зауважив, що щодо засобів індивідуального бронезахисту резерв сформований - близько 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів. При цьому відбувається постійний рух — видача новим підрозділам, видача на заміну тощо, сказав він.
У період з 27 жовтня по 2 листопада Міністерством оборони України для забезпечення підрозділів ЗСУ передано: 6,9 тис. бронежилетів;· 6,7 тис. шоломів, 39,6 тис. пар взуття (з них 35,2 тис. зимового).
Мотузяник повідомив, що за тиждень прийнято на облік 54,1 тис. комплектів зимової форми. Крім цього, за тиждень передано: 45,2 тис. штанів зимових, 134,9 тис. шапок зимових, 41,9 тис. курток костюму-утеплювача (фліска), 98,3 тис. комплектів білизни натільної демісезонної та зимової та багато іншого майна.
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хтось бреше
это реально ужас.
и да, на месте Шольца я бы нас послал на путина за такое
Всегде говорю что Ермак просто спасает армию. Всегда первый спрашивает и прилагает все усилия, мужество, верность и настойчивость и вот - всем солдатам форму обеспечил.
Как же классно что Ермак все делает, вон, мне даже посрать хочется, но он сказал - Сперваа Бох, а потом посрать, вот и сру на боха, ну там богов есть стопийсят, а Ермак Один - - попробуй попадин