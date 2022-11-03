Іран постачає Росії дрони морським та повітряним шляхами, їхня збірка може бути налагоджена й у Білорусі, - Центр національного спротиву. КАРТА
Наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що Іран радо виконує замовлення Кремля на дрони та активно постачає такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.
У Центрі національного спротиву встановили причетних до поставок дронів. Так, існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.
Повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:
- Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);
- Mahan Air (засновником є "Некомерційний інститут Молала Мовахедіна");
- Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);
- Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).
У списку фігрують три державні авіакомпанії й одна нібито приватна. Таким чином, присутність державних авіакомпаній доводить повну підтримку вторгненню РФ з боку іранської влади.
"Щодо приватної, то приватна вона лише умовно. Засновником Некомерційного інституту є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). З кінця 2011 року компанія перебуває в санкційних списках США за матеріальну та технічну підтримку КВІР, яке за фактом й контролює авіаперевізника й використовує його у своїх цілях. Зауважимо, лише Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Не зайвим буде згадати, що більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76", - пояснили в ЦНС.
Також для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала.
"Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані. Зазначимо, що росіяни активно вивозять українське зерно судами до Сирії, за маршрутом Севастополь – Тартус. У зворотному напрямку у контейнерах можуть перевозити Іранські дрони та комплектуючі до них з сирійської фабрики, хоча підтвердження цьому наразі немає", - зазначили у Центрі національного спротиву.
Також в Сирії росіяни можуть забирати іранські ракети земля-земля "Zolfaghar", які базуються в Сирії. В цій країні є завод з виробництва тих же дронів-камікадзе.
"Загалом, наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі, адже місцевий "558-ий авіаремонтний завод" у взаємодії із компанією "Кванд ИС" форсував роботи по створенню власних "дронів-камікадзе", що може бути прикриттям для використання іранських напрацювань. За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит рф на БпЛА, обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки", - підсумували в ЦНС.
Будь ласка, зачекайте...
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять
От зараз моляться на Петлюру з Вінниченком і ніхто не згадує що вони як ЗЕ були малоросами, офіційно відстоювали Автономію замість незалежності, і заглядали у око Троцького в пошуках миру аж поки червоні не захопили Полтаву і Кремень. Також гноїли 1-й українізований корпус Скоропатського на морозі на жд путях-боялись що він стане популярніший за них...
А хто знає батька українського націоналізму Міхновського, і полк Полуботківців? Бандера вчився по його книжках. Вони були за Незалежність але їх зрадили "автономісти".
клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять
Павло. Закусивати потрібно.
Ось вона. Розплющь очі та читай.
"клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять"
Я у нього спитав
"Що,що "налагодив" потрох?"
Він не відповів.
Тут влазиш ти. І несеш щось не в тин , не в млин.
Хочеш відповісти за Юрія. Валяй. Слухаю.
За мене не підписуйся.
Тут тема про Пєтю , а не про мене. І що Пєтя щось там "налагодив".
Не згоден? Пожалійся шехфу. Сам знаєш якому.
А чому кацапи величали Пєтю Пєтєй. Петром. Петром Порошенко?
І щє. Відслідковувати хто ти , що ти ???
Воно мені потрібно?
Я просто спитав у Юрія те , що спитав.
Інша маячня мені не цікава. Тобі цікаво. Ну і ладно.
Хоча (можу помилятись) була у нього така майстерня "ленінська кузня". Був щє отверточний цех , де він з мацкальских комплектуючих "богдани-лади" збирав. У Липецьку цукерки.
Що щє???
Ти Юрій???
Для тебе інтрига знайти в неті відоме та авторитетне українське видання "Новий час". Ну що ж. Ти не перестаєш мене "удівлять". Своїм "умом" і "сообразітельностью".
https://nv.ua/
Це видання частково платне. Це тобі не халява, як у твого Пєті.
Читай.
Цензор.
Чітовод вотруба.
За півтори доби українці зібрали 236 млн грн за які у Великій Британії придбають 60 бронетранспортерів Spartan, - Притула. ВIДЕО
А по темі. Є що сказати?
Щодо все таки налагодив потрох?
Чі порох? Чі Пєтя?
Є щось цікаве? Чі тільки цукерки?
Ти сурьозно?
Так, мову ти освоїв... Але сутність ні, та й непосильно боту-іноагенту
Или производство дронов на километр под землёй ?
Чтобы решить этот вопрос нужно либо иметь оружие ответного удара по Кацапстану, притом как по месту запуска так и просто в другую цель с более мощными разрушениями, либо организовать международную коалицию против Ирана, либо более тонкие операции делать, например передать 10000 калашей и 500 рпг с боеприпасами протестующим в Иране, передать так или иначе каким-то способом. Протестующие смогут с РПГ уничтожить бронетехнику, а с автоматов расстреливать полицию и КСИР (ЧВК по сути). Чтобы Украине выжить, нужно проводить международные специальные операции и иметь настоящий аналог Моссада, который будет как убивать врагов, так и рекрутировать людей или дестабилизировать обстановку в других странах. Вон у Моссада в каждом городе есть спящие агенты, которые в основном из счет идеологии в нем состоят. И это не какие-то спецы, их задача может 1 раз в 10 лет снять в каршеринге авто и остановить его в таком-то назначенном месте, ключи оставив под бордюром. Затем им переведут деньги за оказанную услугу, которая в спецоперациях может иметь решающее значение. И готовить своих агентов, тренируя тысячи бойцов, делая им легенду, обучая знать чужой язык на максимально возможном уровне. Все сильные государства в мире так делают и именно за счет этого они живут хорошо, они играют от нападения, а не от защиты.
І зараз лізти США в Іран - це передчасно. І що потім? Ще не всі шахові фігури на дошці розставлені.
А УКРАЇНА НЕ МОЖЕ НАЛАГОДИТИ??? РОЗРОБКИ Є. 9-й МІСЯЦЬ КРОВИ І РУЙНУВАНЬ. Азербайджан застосував в перші ж дні бойових дій у Карабаху.
А якщо без жартів, спробуйте на мить уявити нас без військової допомоги західних партнерів. Покидались би 3 дні зеленим асфальтом в кацапорилих, а потім тим асфальтом нас всіх би і присипали у спільній братській могилі. Хоча до зе-дрочерів ця проста істина ніколи не дійде, бо їм із блакитних екранів світить сонцеликий Боневтік Нєлоховіч. У тупих їбланів в усіх гріхах винен лише Порох.