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Іран (1974) росія (63594) дрони (4305)

Іран постачає Росії дрони морським та повітряним шляхами, їхня збірка може бути налагоджена й у Білорусі, - Центр національного спротиву. КАРТА

київ,дрони

Наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що Іран радо виконує замовлення Кремля на дрони та активно постачає такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.

У Центрі національного спротиву встановили причетних до поставок дронів. Так, існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.

Читайте: Про проліт ракети чи дрона повідомляйте на "102", - поліція

Повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:

- Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);
- Mahan Air (засновником є "Некомерційний інститут Молала Мовахедіна");
- Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);
- Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).

У списку фігрують три державні авіакомпанії й одна нібито приватна. Таким чином, присутність державних авіакомпаній доводить повну підтримку вторгненню РФ з боку іранської влади.

"Щодо приватної, то приватна вона лише умовно. Засновником Некомерційного інституту є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). З кінця 2011 року компанія перебуває в санкційних списках США за матеріальну та технічну підтримку КВІР, яке за фактом й контролює авіаперевізника й використовує його у своїх цілях. Зауважимо, лише Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Не зайвим буде згадати, що більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76", - пояснили в ЦНС.

Також для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала.

Читайте також: Іранські дрони Arash-2 несуть вп’ятеро більше вибухівки, ніж Shahed. Це може стати переломом у війні, - CNN

Іран постачає Росії дрони морським та повітряним шляхами, їхня збірка може бути налагоджена й у Білорусі, - Центр національного спротиву 01

"Перевезення здійснюється судами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані. Зазначимо, що росіяни активно вивозять українське зерно судами до Сирії, за маршрутом Севастополь – Тартус. У зворотному напрямку у контейнерах можуть перевозити Іранські дрони та комплектуючі до них з сирійської фабрики, хоча підтвердження цьому наразі немає", - зазначили у Центрі національного спротиву.

Також в Сирії росіяни можуть забирати іранські ракети земля-земля "Zolfaghar", які базуються в Сирії. В цій країні є завод з виробництва тих же дронів-камікадзе.

"Загалом, наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі, адже місцевий "558-ий авіаремонтний завод" у взаємодії із компанією "Кванд ИС" форсував роботи по створенню власних "дронів-камікадзе", що може бути прикриттям для використання іранських напрацювань. За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит рф на БпЛА, обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки", - підсумували в ЦНС.

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Автор: 
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Топ коментарі
+11
"зе поцріоти" теж нікуди не диверсіфікували виготовлення українських ракетних комплексів "нептун""грім" і розроблених в Україні дронів з дальністью до 1500 км
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03.11.2022 14:48
+11
У підручниках потім будуть писати про ЗЕмаршала перемоги, от побачите. Правда нікому не потрібна.
От зараз моляться на Петлюру з Вінниченком і ніхто не згадує що вони як ЗЕ були малоросами, офіційно відстоювали Автономію замість незалежності, і заглядали у око Троцького в пошуках миру аж поки червоні не захопили Полтаву і Кремень. Також гноїли 1-й українізований корпус Скоропатського на морозі на жд путях-боялись що він стане популярніший за них...
А хто знає батька українського націоналізму Міхновського, і полк Полуботківців? Бандера вчився по його книжках. Вони були за Незалежність але їх зрадили "автономісти".
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03.11.2022 15:40
+10
клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять
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03.11.2022 14:52
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"зе поцріоти" теж нікуди не диверсіфікували виготовлення українських ракетних комплексів "нептун""грім" і розроблених в Україні дронів з дальністью до 1500 км
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03.11.2022 14:48 Відповісти
ще вільха
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03.11.2022 14:51 Відповісти
клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять
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03.11.2022 14:52 Відповісти
У підручниках потім будуть писати про ЗЕмаршала перемоги, от побачите. Правда нікому не потрібна.
От зараз моляться на Петлюру з Вінниченком і ніхто не згадує що вони як ЗЕ були малоросами, офіційно відстоювали Автономію замість незалежності, і заглядали у око Троцького в пошуках миру аж поки червоні не захопили Полтаву і Кремень. Також гноїли 1-й українізований корпус Скоропатського на морозі на жд путях-боялись що він стане популярніший за них...
А хто знає батька українського націоналізму Міхновського, і полк Полуботківців? Бандера вчився по його книжках. Вони були за Незалежність але їх зрадили "автономісти".
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03.11.2022 15:40 Відповісти
Ще й знищили Петра Болбочана...
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03.11.2022 17:24 Відповісти
Що,що "налагодив" потрох?
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03.11.2022 15:53 Відповісти
Я же тебе уже не раз говорил, не пались) Пороха так величают кацапы за то что он их потрошил...
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03.11.2022 19:04 Відповісти
Так кацапи його щє й Порошенко або Петром величають. Так що, йому ім'я змінити?
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03.11.2022 19:10 Відповісти
Так речь шла за тебя, а не за кацапов)
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03.11.2022 19:18 Відповісти
Юрій Вінгорськи

клятий порох налагодив випробував
зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять



Павло. Закусивати потрібно.
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03.11.2022 19:24 Відповісти
У тебя со зрением проблемы?) У Юрия все норм написано, так что на него не сьежай) Ты же не дурак и все прекрасно понял) Раньше ты сьежал на тысячи добровольцев в тюрьмах и т.д. Что случилось? На фоне преступлений зе, гибели десятков тысяч по его вине, неудобно Пороха в подобном обвинять? А привычка осталась???
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03.11.2022 19:33 Відповісти
Так тему задав Юрій .

Ось вона. Розплющь очі та читай.

"клятий порох налагодив випробував

зе мав лише запустити в виробництво
запустив а дорогу, млять"

Я у нього спитав

"Що,що "налагодив" потрох?"

Він не відповів.

Тут влазиш ти. І несеш щось не в тин , не в млин.

Хочеш відповісти за Юрія. Валяй. Слухаю.
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03.11.2022 19:41 Відповісти
Я же тебе уже говорил, ты же все прекрасно понял, зачемь теперь дурака включаешь?) Это же не я писал "Так кацапи його щє й Порошенко або Петром величають. Так що, йому ім'я змінити?"))))
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03.11.2022 19:47 Відповісти
Це ти свою маячню гарно розумієш.
За мене не підписуйся.
Тут тема про Пєтю , а не про мене. І що Пєтя щось там "налагодив".

Не згоден? Пожалійся шехфу. Сам знаєш якому.
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03.11.2022 19:56 Відповісти
У меня нет шефов) А ты их все пытаешся найти себе) Так обьяснишь уже почему именно ты величаешь его "потрох"? Это что то личное? Я ведь помню, что в любви к кацапам ты никогда замечен не был) Не обращай внимания, это мой послефевральский ник, по родному меня легко могли вычислить кацапы...
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03.11.2022 20:31 Відповісти
Знов "оп'ять двадцять п'ять".
А чому кацапи величали Пєтю Пєтєй. Петром. Петром Порошенко?

І щє. Відслідковувати хто ти , що ти ???
Воно мені потрібно?

Я просто спитав у Юрія те , що спитав.
Інша маячня мені не цікава. Тобі цікаво. Ну і ладно.
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03.11.2022 20:41 Відповісти
Я же тебе уже говорил, ты же все прекрасно понял, зачемь теперь дурака включаешь?) Это же не я писал "Так кацапи його щє й Порошенко або Петром величають. Так що, йому ім'я змінити?"))))
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03.11.2022 19:49 Відповісти
Так що там налагодив Пєтя Порошенко я так і не зрозумів?
Хоча (можу помилятись) була у нього така майстерня "ленінська кузня". Був щє отверточний цех , де він з мацкальских комплектуючих "богдани-лади" збирав. У Липецьку цукерки.
Що щє???
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03.11.2022 19:17 Відповісти
Спроси у крейсера мААсква))) А можешь еще спросить у кацапов в Новоалексеевке, чем их за 150 км от линии фронта ********) Два точечных удара и полдня разлеталось все в разные стороны) А через несколько часов еще на 100км дальше Новобогдановка)
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03.11.2022 19:25 Відповісти
Це ти питай хоть у мацкви , хоть у курська. Я спитав у Юрія.
Ти Юрій???
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03.11.2022 19:29 Відповісти
Мне нет необходимости спрашивать, я результаты наблюдал собственными глазами... И это явно был не прилет асфальта) Я по несколько раз в месяц вижу пролеты в сторону Крыма чего то интересного... Беспилотники с такой скоростью не летают, асфальт тем более)
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03.11.2022 19:39 Відповісти
Ну на нєт і суда нєт.
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03.11.2022 19:44 Відповісти
Какой ты догадливый))) Кста... Насчет Кузни... На Милитарном есть новое интервью Чмута, он про создающийся речной флот рассказывает... И о том как сейчас для него не хватает продукции с Кузни... Правда умолчал как он до полномасштабного вторжения хаял те катера с Кузни)))
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03.11.2022 19:54 Відповісти
Нарешті до тебе дійшло. Щось став по темі пісюкати. Валяй. Продовжуй далі.
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03.11.2022 19:58 Відповісти
Расскажи) Весь список давай) Посмотрим) А то за столько лет ты так и не научился кликабельные ссылки давать) А копировать, вставлять, потом еще по всему сайту искать, мне лень)))
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03.11.2022 20:09 Відповісти
Ну ти мене "засмутив". Що не зміг інфу знайти. Скопіюй. Та вперед. "Майстер" на усі руки.
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03.11.2022 20:15 Відповісти
Не понял) Это же ты решил мне что то рассказать и интригу тут создал) Давай действуй, не сливайся) Я тебя за язык не тянул)))
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03.11.2022 20:20 Відповісти

Для тебе інтрига знайти в неті відоме та авторитетне українське видання "Новий час". Ну що ж. Ти не перестаєш мене "удівлять". Своїм "умом" і "сообразітельностью".
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03.11.2022 20:29 Відповісти
Хочу попередити.

https://nv.ua/

Це видання частково платне. Це тобі не халява, як у твого Пєті.
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03.11.2022 20:20 Відповісти
Обучаемый, делаешь прогресс) Я же тебе уже сказал, что нахожусь на оккупированной территории и карточки у меня сейчас не работают, да и я как видишь под ВПН) Так что не стесняйся) При всем моем желании)))
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03.11.2022 20:24 Відповісти
Я рад . Що ти рад.
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03.11.2022 20:30 Відповісти
Какой ты обидчивый и жадный))) Ну скопируй хоть основное)
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03.11.2022 20:39 Відповісти
О як усе запущено. Кому надо , той прочте. Одне скажу. Пєтя не на першій стрічці. Зато скільки піару. Впрочєм як завжди.
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03.11.2022 20:44 Відповісти
Так список перечисли, посмотрим на процентное соотношение) Покуда у меня был доступ к карточкам, я безпроблем донатил)
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03.11.2022 20:56 Відповісти
Цукерки
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03.11.2022 21:01 Відповісти
О...
Читай.
Цензор.

Чітовод вотруба.

За півтори доби українці зібрали 236 млн грн за які у Великій Британії придбають 60 бронетранспортерів Spartan, - Притула. ВIДЕО

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03.11.2022 21:06 Відповісти
Зачем мне твой Притула? Я у тебя просил рейтиг про десятку богатейших украинцев от хороших КАЦАПОВ из НВ))) Любишь хороших кацапов читать?) То то у тебя их нарративы и мечтания о хорошем царе)))
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03.11.2022 21:32 Відповісти
Родич Хомутинника для тебя уже идол?) Тот который с людей деньги собирает? А чего не у своей родни? Чего не у своего хозяина, который зять Кучмы?) Рука, голова) Как быстро вы себе идолов находите))) Заметь, спокойно я могу похвалить его за организаторские способности) И обматерить Пороха за поздравление китайского комуняки) А ты все хозяина и царька себе ищещь)))
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03.11.2022 20:18 Відповісти
А хто Пєтін родич???
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03.11.2022 20:31 Відповісти
Кроме лично им убитого брата, никого не знаю... Это все что ты смог придумать в ответ?) Ну хоть бы что в защиту выставил) Я же никого, в отличии от тебя, себе в кумиры не записывал) Кста, если окажется что половина из тех денег, которым ты радуешся, окажется или от медведчуковцев или от кучмистов, это хорошо или плохо? По твоему?) Как вопросик?)
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03.11.2022 20:48 Відповісти
Я зрозумів. Твоя стезя це плітки.

А по темі. Є що сказати?
Щодо все таки налагодив потрох?
Чі порох? Чі Пєтя?
Є щось цікаве? Чі тільки цукерки?
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03.11.2022 20:55 Відповісти
У меня был к тебе только один вопрос, ты на него так и не ответил и петлял от него как заяц) Я на твой вопрос несколько раз ответил примерами того как уже работает то что ты ищещь) Тебе нужны названия? Нептун, Вильха, Грим 2, Кентавр.
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03.11.2022 21:14 Відповісти
Один?

Ти сурьозно?
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03.11.2022 21:15 Відповісти
Кто один?) Развалил это все зеля один или с командой???
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03.11.2022 21:36 Відповісти
Глазков, глазков?? ти на зарплатні чи "волонтериш" по темі заплямовування Порошенка?
Так, мову ти освоїв... Але сутність ні, та й непосильно боту-іноагенту
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03.11.2022 22:00 Відповісти
У Ирана что, мощная ПВО и ПРО ?
Или производство дронов на километр под землёй ?
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03.11.2022 14:57 Відповісти
и ядерная программа у них тоже есть.
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03.11.2022 18:57 Відповісти
Та морем через Суэцкий канал и Босфор везут, там трафик огромный грузовых судов в Новороссийск. И еще есть сухопутная граница через Армению и волгодонский канал речной через каспийское озеро, закрывать бесполезно, но еще никто грузовые суда не досматривает, всем плевать, они заплатили за проезд и все. Самолетами везут из жадности или коррупции той самой, когда какой-то олигарх продавил свое решение и получает откаты за свои услуги, а не из необходимости.

Чтобы решить этот вопрос нужно либо иметь оружие ответного удара по Кацапстану, притом как по месту запуска так и просто в другую цель с более мощными разрушениями, либо организовать международную коалицию против Ирана, либо более тонкие операции делать, например передать 10000 калашей и 500 рпг с боеприпасами протестующим в Иране, передать так или иначе каким-то способом. Протестующие смогут с РПГ уничтожить бронетехнику, а с автоматов расстреливать полицию и КСИР (ЧВК по сути). Чтобы Украине выжить, нужно проводить международные специальные операции и иметь настоящий аналог Моссада, который будет как убивать врагов, так и рекрутировать людей или дестабилизировать обстановку в других странах. Вон у Моссада в каждом городе есть спящие агенты, которые в основном из счет идеологии в нем состоят. И это не какие-то спецы, их задача может 1 раз в 10 лет снять в каршеринге авто и остановить его в таком-то назначенном месте, ключи оставив под бордюром. Затем им переведут деньги за оказанную услугу, которая в спецоперациях может иметь решающее значение. И готовить своих агентов, тренируя тысячи бойцов, делая им легенду, обучая знать чужой язык на максимально возможном уровне. Все сильные государства в мире так делают и именно за счет этого они живут хорошо, они играют от нападения, а не от защиты.
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03.11.2022 14:57 Відповісти
Та какой Моссад? Там половина у нас ещё сидит тех, что при Брежневе вскочили в контору глубокого бурения, ну пусть при меченом. Ещё партбилеты успели потаскать! Остальные при чучме.
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03.11.2022 15:53 Відповісти
У слові НЕДОРУСЬ чотири помилки!
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03.11.2022 15:04 Відповісти
Не понимаю, почему США с Израилем тянут аятоллу за яйца и не желают разъе.ашить это осиное гнездо в Иране очередной "Бурей в пустыне". Очевидно же, что после такой операции по декацапизации и денуклеаризации Ирана, очень многим странам в Мире, особенно Израилю, станет жить гораздо спокойнее.
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03.11.2022 15:05 Відповісти
США готуються. Є якійсь глобальний задум, в якому присутні не тільки США та Іран. Ось наприклад спецназ в Румунії тренується. Авіаносець в Балтійське море зайшов. Тобто ми багато чого не знаємо. Можливо це буде глобальна якась заруба. В якої з однієї сторони США, Великобрітанія, можливо Польща, Туреччина, Ізраїль, Південна Корея, Японія... З другої Китай, раша, Іран, Північна Корея, Беларусь. Зараз ми спостерігаємо три потенційних дислокації конфлікту: Європа, Близький схід, Далекий Схід (Тайвань).
І зараз лізти США в Іран - це передчасно. І що потім? Ще не всі шахові фігури на дошці розставлені.
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03.11.2022 23:13 Відповісти
-є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі-. Якби ж ми піс дя чили по білоруських місцях запуску російських ракет та дронів та місцям скупчення кацавойськ у Білорусі то подібних ризиків би не було. А якщо ми беззубі проти дій Мінська у цій війні, то вони можуть робити що завгодно гарантовано не чекаючи "вдячної" відповіді. Та ще й Тіхановська втирає що білоруси нам не вороги. А просто подносят патроны.
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03.11.2022 15:13 Відповісти
Наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі. Джерело: https://censor.net/ua/n3378093
А УКРАЇНА НЕ МОЖЕ НАЛАГОДИТИ??? РОЗРОБКИ Є. 9-й МІСЯЦЬ КРОВИ І РУЙНУВАНЬ. Азербайджан застосував в перші ж дні бойових дій у Карабаху.
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03.11.2022 15:23 Відповісти
Так у нас же при владі приховані зрадники.
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03.11.2022 15:30 Відповісти
та явні вороги
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03.11.2022 17:38 Відповісти
пока Китай не перестанет поставлять запчасти, их могут тысячи наштамповать
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03.11.2022 15:52 Відповісти
Погано, що Таджикистан не під санкціями. Комплектуючі к дронам можуть купляти .
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03.11.2022 15:55 Відповісти
А коли Україна перестане годувати Іран своєю пшеницєю.
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03.11.2022 16:00 Відповісти
А чого це Ермак с Арестовічєм іранскі та таджитські компанії під санкції не поставили, чи тільки гуманітаркою займаються
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03.11.2022 16:16 Відповісти
Донянчатся с этим ираном. За ядерные технологии они хочь что дадут. Не удивлюсь,если дали пару тройку тактических зарядов.
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03.11.2022 16:35 Відповісти
Хочемо не хочемо але втсупати в війну с Лукою прийдеться інакше діла не буде.Питання лише коли
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03.11.2022 16:44 Відповісти
А ми незабаром налагодимо виробництво бітумно-стратегічних доріг. Так що начувайся, москальня!
А якщо без жартів, спробуйте на мить уявити нас без військової допомоги західних партнерів. Покидались би 3 дні зеленим асфальтом в кацапорилих, а потім тим асфальтом нас всіх би і присипали у спільній братській могилі. Хоча до зе-дрочерів ця проста істина ніколи не дійде, бо їм із блакитних екранів світить сонцеликий Боневтік Нєлоховіч. У тупих їбланів в усіх гріхах винен лише Порох.
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03.11.2022 21:01 Відповісти
 
 