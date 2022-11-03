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Авторитет Путіна почав просідати, визволення Херсону може стати болючим ляпасом для кремлівського диктатора, - нардеп "Голосу" Рахманін

путін

Авторитет Путіна поступово хитається, хоча динамічного падіння ще немає. На це впливають і оголошення мобілізації, і відсутність якихось реальних успіхів на війні з Україною, і загроза втрати ворогом Херсону.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ще не відчувається різке падіння авторитету Путіна, але за опосередкованими ознаками можна зрозуміти, що його авторитет почав просідати. Путін розуміє, що у нього ще не горить земля під ногами, але ситуація погіршується. І дозволити собі віддати Херсон він не може. Але може виникнути ситуація, коли в агресорів буде невеликий вибір - спробувати втекти з Херсону і взагалі з правобережної Херсонщини або загинути", - зазначив парламентар.

Рахманін наголосив, що втрата Херсону стане болючим ляпасом не тільки кремлівському диктатору, а й війську РФ.

"Російську армію, яку занадто сильно побоювалися, зараз у світі відверто зневажають. Якщо вона зараз ще й здасть Херсон на тлі розмов про чергові червоні лінії, то це буде дуже гучний, дуже відчутний удар по репутації. Путін поки що дозволити собі такого не може. Тим більше, що на сьогодні ініціатива на фронті все ще за нами. За винятком Донецького напрямку, де є об'єктивні складнощі, на решті ділянок ініціатива за нами", - підсумував нардеп "Голосу".

Також читайте: Для України важливо отримати новітні системи ППО та засоби РЕБ. Процес покращився, але досі складний, - нардеп "Голосу" Рахманін

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Топ коментарі
+9
Как может быть авторитетом существо срущее в чемодан?
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03.11.2022 14:50
+8
У Москві кілька днів проходить виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022" - на ній представлені останні моделі трун і надгробків, а також новинки похоронного оздоблення, на заході проводять майстер-класи, а всі охочі можуть зробити фото з хлопцем у труні.
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03.11.2022 14:55
+5
як може просісти те,чого в людини із всесвітнім назвиськом"куйло" взагалі немає?Який авторитет у рашистського терориста-вбивці ?
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03.11.2022 14:50
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як може просісти те,чого в людини із всесвітнім назвиськом"куйло" взагалі немає?Який авторитет у рашистського терориста-вбивці ?
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03.11.2022 14:50 Відповісти
Как может быть авторитетом существо срущее в чемодан?
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03.11.2022 14:50 Відповісти
У Москві кілька днів проходить виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022" - на ній представлені останні моделі трун і надгробків, а також новинки похоронного оздоблення, на заході проводять майстер-класи, а всі охочі можуть зробити фото з хлопцем у труні.
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03.11.2022 14:55 Відповісти
а в мае "в новосибирске состоялись соревнования по скоростной копке могил, в которых приняли участие представители похоронного бизнеса из разных регионов параши" (С)
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03.11.2022 15:14 Відповісти
да Вы возьмите а потом рассуждайте эксперты хреновы слышно со всех утюгов
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03.11.2022 14:57 Відповісти
Какой вообще авторитет может быть у особи мужского пола, которая ходит на каблуках, колет ботокс для омоложения хари и имеет явно нетрадиционные наклонности?
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03.11.2022 15:00 Відповісти
Про яке "звільнення Херсону" йде мова навкруги? Там до біса кацапів і техніки нагнали. Аби "отріцатєльноє" звільнення не почалося...
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03.11.2022 15:03 Відповісти
Яке звільнення Херсону? Знову хайпують депутати? Кілька фактів:
- В Херсоні найбільш боєздатні сили раші.
- Ми досі не взяли Берислав, Снігурівку
- ІПСО і вкиди, що рашисти кудись там з'їхали (ні і ще раз ні);
- дощі.
Ну і навіть псевдоексперт абристович заявив, що наш наступ видохся.
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03.11.2022 15:45 Відповісти
Найбільш боєздатні сили раші були в Бучі і Гостомелі...
Там і лишились...
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03.11.2022 16:06 Відповісти
не чапайте арестовича, у нього важлива функція - він професійно розслабляє булки кацапа перед затовкуванням цар-пляшки.
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03.11.2022 20:16 Відповісти
 
 