Окупанти попередили мешканців Каховки, що усі мають залишити місто до 7 листопада, - Хлань

Третій день поспіль у Каховці та Новій Каховці їздять автомобілі з гучномовцями та попереджають, що до 7 листопада абсолютно всі мають покинути Каховку.

Про це повідомив під час брифінгу депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони зазначають, що буде організований виїзд, незрозуміло куди, незрозуміло на чому, але зараз закликають, щоб люди самі кудись виїхали. Вже відзначається примусове виселення з приватних будинків і Каховки й Нової Каховки, які розташовані безпосередньо близько до узбережжя річки Дніпро. Спершу таку інформацію подавали з Голої Пристані, і з Олешок. І там першочергово окупанти почали ось це так зване виселення з приватних будинків", - розповів Хлань.

Додав, що там у приватні будинки заселяються російські військові переодягнені у цивільне.

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