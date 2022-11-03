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Каховка (125) Нова Каховка (179) окупація (6537) Хлань (119)

Окупанти попередили мешканців Каховки, що усі мають залишити місто до 7 листопада, - Хлань

каховка,нова

Третій день поспіль у Каховці та Новій Каховці їздять автомобілі з гучномовцями та попереджають, що до 7 листопада абсолютно всі мають покинути Каховку.

Про це повідомив під час брифінгу депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони зазначають, що буде організований виїзд, незрозуміло куди, незрозуміло на чому, але зараз закликають, щоб люди самі кудись виїхали. Вже відзначається примусове виселення з приватних будинків і Каховки й Нової Каховки, які розташовані безпосередньо близько до узбережжя річки Дніпро. Спершу таку інформацію подавали з Голої Пристані, і з Олешок. І там першочергово окупанти почали ось це так зване виселення з приватних будинків", - розповів Хлань. 

Додав, що там у приватні будинки заселяються російські військові переодягнені у цивільне.

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А як же ж "демонстрація трудящихся"?
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03.11.2022 15:01 Відповісти
От якраз ті ряжені вояки, що заселяються в домівки вигнаних українців, будуть зображати "дємонстрацию трудящіхся". Просто як Штірліц в будьоновці.
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03.11.2022 15:28 Відповісти
А ничего, что, в таком случае, "мирные жители" будут состоять из одних мужиков?
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03.11.2022 15:39 Відповісти
"...попереджають, що до 7 листопада абсолютно всі мають покинути Каховку" , бо буде як минулого разу.
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03.11.2022 16:14 Відповісти
Геноцид українського народу. Питання треба виносити в ООН.
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03.11.2022 16:15 Відповісти
Будут подрывать дамбу.
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03.11.2022 16:44 Відповісти
А що Гамнесті Інтернешнел? Знов язик в дупі сховали?
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05.11.2022 11:08 Відповісти
 
 