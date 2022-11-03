Зникнення прапора РФ з будівлі Херсонської ОДА може бути провокацією, - ОК "Південь"
Окупанти можуть готувати провокації у Херсоні та області. Саме тому з будівлі Херсонської ОДА міг зникнути російський прапор.
Про це в ефірі телемарафону сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Вона попередила, що російські військові у Херсоні готуються до наступу ЗСУ, тому планують провокації. Зокрема, окупанти перевдягаються у цивільний одяг.
Гуменюк зазначила, що зникнення російського триколору з будівлі Херсонської ОДА теж може бути частиною плану росіян.
"Це певні провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що захід в них безпечний. Але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки", - пояснила речниця.
Гуменюк додала, що подібні провокації вже відбувалися у Херсоні. Окупанти намагалися створити враження, що нібито українські війська обстрілюють цивільне населення.
Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилися фото будівлі Херсонської ОДА, з якої зник російський прапор.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапів скільки не вбивай, "бабы нарожают" і ніхто за ними плакати не буде - будуть тільки радіти гробовим ладі та барану.
Є "правило чобота" - чия територія, той і переміг.
Ну а поспішати ризикуючи Воїнами, звісно, не варто.
Треба їх нищити і викидати з України
І воно, навряд чи поведеться, на маніпуляції кацапів.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці."
Навіть від Посад-Покровського до Чорнобаївки, щоб взяти під вогневий контроль ствольної артилерії антонівські мости (авто і ж/д)?
Чи це не вигідно для нас?
Дуже складно буде ...Стійкості наших ЗСУ і дай боже берегти їх кожного.
З.Ы. я себе "ловушки" иначе представлял. А тут оказывается достаточно снять тряпку.