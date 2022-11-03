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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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провокація (778) прапор (472) Херсон (3195) Гуменюк (804)

Зникнення прапора РФ з будівлі Херсонської ОДА може бути провокацією, - ОК "Південь"

херсон

Окупанти можуть готувати провокації у Херсоні та області. Саме тому з будівлі Херсонської ОДА міг зникнути російський прапор.

Про це в ефірі телемарафону сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Вона попередила, що російські військові у Херсоні готуються до наступу ЗСУ, тому планують провокації. Зокрема, окупанти перевдягаються у цивільний одяг.

Читайте: Російські військові розграбували усе комунальне майно у Херсонській області

Гуменюк зазначила, що зникнення російського триколору з будівлі Херсонської ОДА теж може бути частиною плану росіян.

"Це певні провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що захід в них безпечний. Але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки", - пояснила речниця.

Також читайте: Російські військові покинули блокпости у Чорнобаївці та ще кількох населених пунктах Херсонщини

Гуменюк додала, що подібні провокації вже відбувалися у Херсоні. Окупанти намагалися створити враження, що нібито українські війська обстрілюють цивільне населення.

Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилися фото будівлі Херсонської ОДА, з якої зник російський прапор.

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Топ коментарі
+13
Территории и сроки глубоко вторичны, первостепенное значение имеет физическое уничтожение кацапов (с жестким приоритетом на командиров с высоким статусом и уважением подчиненных и опытных боевиков с многолетним опытом войны) и их техники. Важнее убить как можно больше кацапов и уничтожить как можно больше техники, а не освободить что-то на день раньше или позже. Война закончиться исключительно потерей боевой устойчивости кацапской армии и все оккупированные территории мгновенно перейдут под наш контроль всего за 1 сутки. Пускай сидят в Херсоне и дохнут как можно больше под мощным артиллерийским огнем и химарсами, нам это очень выгодно.
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03.11.2022 15:07
+10
она права, надо брать город спокойно по своему плану, а не врываться бездумно бо гады тряпку триколорную сняли
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03.11.2022 15:13
+8
Рашисти хочуть щоб наші ЗСУ кинулися визволяти Херсонщину, а потім винищити усе артилерією та несподіваними контр-атаками. Головне зараз не піддаватися на провокації і берегти живу силу
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03.11.2022 15:18
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Территории и сроки глубоко вторичны, первостепенное значение имеет физическое уничтожение кацапов (с жестким приоритетом на командиров с высоким статусом и уважением подчиненных и опытных боевиков с многолетним опытом войны) и их техники. Важнее убить как можно больше кацапов и уничтожить как можно больше техники, а не освободить что-то на день раньше или позже. Война закончиться исключительно потерей боевой устойчивости кацапской армии и все оккупированные территории мгновенно перейдут под наш контроль всего за 1 сутки. Пускай сидят в Херсоне и дохнут как можно больше под мощным артиллерийским огнем и химарсами, нам это очень выгодно.
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03.11.2022 15:07 Відповісти
Pravilno.
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03.11.2022 15:23 Відповісти
Не згоден!
Кацапів скільки не вбивай, "бабы нарожают" і ніхто за ними плакати не буде - будуть тільки радіти гробовим ладі та барану.

Є "правило чобота" - чия територія, той і переміг.
Ну а поспішати ризикуючи Воїнами, звісно, не варто.
Треба їх нищити і викидати з України
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03.11.2022 15:37 Відповісти
Вбивати кацапів на всіх терріторіях, де вони базуються. Їхня ісконна - це виключно терраріум по кордону МКАДу. Все інше належить іншим народам.
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03.11.2022 16:01 Відповісти
Так що робити, встановити ту ганчірку назад, щоби не було провокації??? Які можуть бути ,бл, провокації, коли вже йде війна??
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03.11.2022 15:09 Відповісти
она права, надо брать город спокойно по своему плану, а не врываться бездумно бо гады тряпку триколорную сняли
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03.11.2022 15:13 Відповісти
А на дверях объявление не оставили,что они УШЛИ???100 пудовая провакация!!!Как писали выше главное выбивать живую силу и технику,и беречь наших РЕБЯТ,а территории вернём раньше или позже!!!!
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03.11.2022 15:11 Відповісти
"Исчезновение флага может быть провокацией".. А одновременное исчезновение с флагом блокпостов РФ в Чернобаевке и Степановке - тоже провокация?
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03.11.2022 15:14 Відповісти
Ще вишки мобільного зв'язку *******. Теж "провокація". Що з них взяти, кацапи...
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03.11.2022 16:23 Відповісти
Рашисти хочуть щоб наші ЗСУ кинулися визволяти Херсонщину, а потім винищити усе артилерією та несподіваними контр-атаками. Головне зараз не піддаватися на провокації і берегти живу силу
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03.11.2022 15:18 Відповісти
Ожидаем на жест доброй воли и сматывание удочек за пределы Украины. Рабсеяне поймут верховного **********, они уже всё поняли, что тут им не поживиться.
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03.11.2022 15:19 Відповісти
Ничего они к сожалению не поняли. Готовят какую-то западню.
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03.11.2022 15:22 Відповісти
Они уже готовят, готовят, а выготовить не могут. Очевидно, что Украину им не взять.
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04.11.2022 18:03 Відповісти
"рабсеяне" - прикольно.
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03.11.2022 16:10 Відповісти
Что она несёт? Так что она предлагает? Назад тряпку руснявую повесить? Что за бред.... Орки скорее всего готовят "жест доброй воли" Ну давайте тогда не занимать наши территории, попросите русню тряпку свою назад повесить и скажите чтобы возвращались. Потому что их уход - это провокация оказывается
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03.11.2022 15:21 Відповісти
Нет там ухода , ***** приказало стоять на смерть 🙏💯ЛОВУШКА мразей террористов‼️
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03.11.2022 16:29 Відповісти
Ми віримо,що працює наша розвідка,все буде добре.Спішити не треба,бо головне - зберегти життя наших бійців.
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03.11.2022 15:37 Відповісти
Я впевнений, командування ЗСУ має чіткий план.
І воно, навряд чи поведеться, на маніпуляції кацапів.
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03.11.2022 15:43 Відповісти
Провокація 100 %. залишають місто,забирають своїх зрадників. В місті залишаються проукраїнські та приховані зрадники + українські війська. Чим не повід бахнути по місту ракетою чи підірвати дамбу ?
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03.11.2022 16:00 Відповісти
"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці."
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03.11.2022 16:03 Відповісти
знаєте що це нагадує ? операцію яку провів жуков в Одесі, Коли переділи в цивільне кгбістів. щойно читав,що "регулярна армія расєї" нікуди з Херсону не пішла.
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03.11.2022 16:08 Відповісти
То ми взагалі на правобережжі тепер просуватись вперед не будемо?
Навіть від Посад-Покровського до Чорнобаївки, щоб взяти під вогневий контроль ствольної артилерії антонівські мости (авто і ж/д)?
Чи це не вигідно для нас?
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03.11.2022 16:14 Відповісти
Всі хто думають що окупанти покинуть Херсон і відійдуть на інший берег це безпека міста ви помиляєтесь.Вони роблять це ціле направлено.Ба більше тепер це велика проблема для наших військ і людей.Мости ліквідовані ,а на тому березі вони мурують обороні позиції і стягнули все що в них є.більше тепер в них повністю лінія постачання з Криму.Так от проблема в, тому що Херсон тепер це тир .Як тільки туди зайдуть ЗСУ вони почнуть артилерією зрівнювати місто.Боюсь що Херсон може спіткати доля Маріуполя по руйнуванню.Херсон в окупантів як на долоні.Щоб убезпечити місто потрібно як мінімум відкинути окупантів по всі лінії там на 35-40 км,а це нереально зробити швидко ,і потрібно на той берег розширити плацдарм, виходить ці суки готові гатити по місту.Це вже херсонсько - запорізька операція виходить ,пробивати запорізьку область.Це операція навіть більшого рівня визволення харківської області.
Дуже складно буде ...Стійкості наших ЗСУ і дай боже берегти їх кожного.
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03.11.2022 16:40 Відповісти
"Военная хитрость" от кацапов, рассчитанная на то, что опьянённые лёгкой победой ВСУ поедут в город в походных колоннах ну и т.д.
З.Ы. я себе "ловушки" иначе представлял. А тут оказывается достаточно снять тряпку.
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03.11.2022 17:17 Відповісти
провокацією була поява прапора рашистів а те що він зник - це добрий знак і не треба фантазувати. На тисніть кнопку з написом "здоровий глузд"
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03.11.2022 18:45 Відповісти
 
 