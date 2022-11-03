Системи IRIS-T SLM, NASAMS та Patriot зможуть працювати як одне ціле, - Повітряні сили
Західні системи протиповітряної оборони, поставлені союзниками Збройним Силам України, можуть працювати не окремо одна від одної, а об’єднано в єдиній інформаційній системі задля більшої ефективності захисту неба.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Безумовно, системи IRIS-T, NASAMS і навіть перспективна [для України] Patriot можуть працювати в єдиному інформаційному полі", - сказав речник ПС.
Він пояснив, що IRIS-T SLM "бачить, умовно кажучи, 250 цілей", - і одразу ця інформація надходить до операторів комплексів NASAMS чи Patriot.
"Тобто якщо там не влучили і воно полетіло далі, відпрацюють уже по ній [цілі] інші системи. І це дуже серйозний крок у таку автоматизовану систему управління", - пояснив Ігнат.
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Надо обязательно лишить кацапов дохода. Уничтожить трубопроводы в Китай, железную дорогу (над реками), уничтожить портовую инфраструктуру по сжиженному газу и нефти, уничтожить нефтеперерабатывающие заводы и компрессорные станции. Там все крайне уязвимо, крайне уязвимо. Все границы доступны: Армения, Грузия, Казахстан, Монголия даже, есть Норвегия еще и через Беларусь из Польши или Литвы, та и через нас тоже (за деньги пограничникам). Есть также возможность вербовать диверсантов, исключительно за бабки, идеологией русака не купишь понятное дело. Есть возможность вербовать узбеков или чеченцев на операции в стиле забить битой или зарезать в спину, но они могут убивать ведущих работников нефтяного и газового комплекса, без которых они накроются. Рабочие на заводах тоже за пару сотен тысяч долларов плюс эвакуацию готовы устроить тотальную диверсию, они же знают все системы безопасности и представляют, как разрушить все до дна. И упор делать на диверсантов и дронов обычных с кумулятивными боевыми частями (просто дроном в упор подлететь и контактно взорвать, все равно дрон спасать нельзя, это лишние минуты свалить на электросамокате, например, на 3-5км успеешь уехать, пока мусора приедут, а при скидываемой бомбе по звуку сразу засекут куда дрон полетел после сброса), безопасно и много повреждений будет.