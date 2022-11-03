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Системи IRIS-T SLM, NASAMS та Patriot зможуть працювати як одне ціле, - Повітряні сили

nasams

Західні системи протиповітряної оборони, поставлені союзниками Збройним Силам України, можуть працювати не окремо одна від одної, а об’єднано в єдиній інформаційній системі задля більшої ефективності захисту неба.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Безумовно, системи IRIS-T, NASAMS і навіть перспективна [для України] Patriot можуть працювати в єдиному інформаційному полі", - сказав речник ПС.

Він пояснив, що IRIS-T SLM "бачить, умовно кажучи, 250 цілей", - і одразу ця інформація надходить до операторів комплексів NASAMS чи Patriot.

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"Тобто якщо там не влучили і воно полетіло далі, відпрацюють уже по ній [цілі] інші системи. І це дуже серйозний крок у таку автоматизовану систему управління", - пояснив Ігнат.

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Ну патриотов, как и тамогавки нам врядли дадут. Такой вот ленд-лиз от старика Байдена...
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03.11.2022 15:18 Відповісти
Но ракеты к ним под полмиллиона стоят. К патриоту в 5-10 раз дороже. Даже 100% обнаружение и 100% поражение даже за 1 ракету (а такого не бывает) - это мало что даст. Кацапы рано или поздно сделают хорошую скоростную мишень и будут впитывать в нее ракеты, а стоить она будет дешевле. Здесь абсолютно не израильская ситуация, где небольшой Израиль живет экономически успешно и получает большую помощь, если бы у басурманов были бы какие-нибудь искандеры, то они бы вырубили этот железный купол за 1 утро и затем безнаказанно бы бомбили своим шайтан-трубами. Плюс Израиль всегда тут же поднимает самолеты и наносит ответный удар (кстати, забавно, но он предупреждает о координатах удара за 10-15 минут по Женевской конвенции, так что все террористы успешно выживают, эта политика вызывает много вопросов).

Надо обязательно лишить кацапов дохода. Уничтожить трубопроводы в Китай, железную дорогу (над реками), уничтожить портовую инфраструктуру по сжиженному газу и нефти, уничтожить нефтеперерабатывающие заводы и компрессорные станции. Там все крайне уязвимо, крайне уязвимо. Все границы доступны: Армения, Грузия, Казахстан, Монголия даже, есть Норвегия еще и через Беларусь из Польши или Литвы, та и через нас тоже (за деньги пограничникам). Есть также возможность вербовать диверсантов, исключительно за бабки, идеологией русака не купишь понятное дело. Есть возможность вербовать узбеков или чеченцев на операции в стиле забить битой или зарезать в спину, но они могут убивать ведущих работников нефтяного и газового комплекса, без которых они накроются. Рабочие на заводах тоже за пару сотен тысяч долларов плюс эвакуацию готовы устроить тотальную диверсию, они же знают все системы безопасности и представляют, как разрушить все до дна. И упор делать на диверсантов и дронов обычных с кумулятивными боевыми частями (просто дроном в упор подлететь и контактно взорвать, все равно дрон спасать нельзя, это лишние минуты свалить на электросамокате, например, на 3-5км успеешь уехать, пока мусора приедут, а при скидываемой бомбе по звуку сразу засекут куда дрон полетел после сброса), безопасно и много повреждений будет.
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03.11.2022 15:23 Відповісти
Arrest all assets of Kolomoisky and the missiles supply will last for quite a few months of ruzzkies attacks. Then, next "oligarch". And next. And next...
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03.11.2022 15:32 Відповісти
Оу, Патріот... Вже й за них річ заходить? Було б гарно!
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03.11.2022 15:24 Відповісти
да, все це дуже гарне, але й дуже дороге..., коли тебе обстрілюють дронами з картону, а ти шмаляєш по них ракетами, які коштують як 10к таких дронів..., то іноді може й треба подумати, а нехай вже вдарить, дешевше буде відновити, аніж вистрелити цю ракету...
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03.11.2022 15:41 Відповісти
 
 