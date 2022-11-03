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Новини Війна
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ВР (14832) законопроєкт (3552) відпустка (116) військовослужбовці (4598) воєнний стан (556) Железняк Ярослав (533)

Рада підтримала в першому читанні відпустки для військових під час воєнного стану

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Депутати прийняли за основу проєкт закону про право військовослужбовців на відпустку під час воєнного стану.

Про це повідомив у телеграмі народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт №8081. Його підтримали 330 депутатів.

Законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовці зможуть отримати відпустку зі збереженням грошового забезпечення.

Тривати така відпустка може не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

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Все правильно. Все должны иметь право отдохнуть. А военные тем более!
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03.11.2022 15:20 Відповісти
Вірний закон!
Воїн повинен відпочити, побачити нормальне життя, яке б воно не було зараз, та ще раз відчути у родині що він воює, захищаючи своїх рідних і Україну
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03.11.2022 15:30 Відповісти
Давно пора, військові найповажніші люди в Україні, навідміну зедепутангів, ї треба берегти та піклуватися ними. 10 діб це мало- візьміть за приклад відпустки злодіїв з ВР України-різниця є? Кому не подобається нєх сам на шанці!
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03.11.2022 17:39 Відповісти
 
 