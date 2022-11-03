Рада підтримала в першому читанні відпустки для військових під час воєнного стану

Депутати прийняли за основу проєкт закону про право військовослужбовців на відпустку під час воєнного стану.

Про це повідомив у телеграмі народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт №8081. Його підтримали 330 депутатів.

Законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовці зможуть отримати відпустку зі збереженням грошового забезпечення.

Тривати така відпустка може не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Також читайте: Грошове забезпечення за жовтень вже у військових частинах, - Міноборони