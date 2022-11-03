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Новини Агресія Росії проти України
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офіцер (97) державна зрада (1640) ДБР (3303)

Ексофіцеру корвету "Тернопіль", який обстрілює Україну ракетами з російського корабля, повідомили про підозру

куніков

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвету "Тернопіль", який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Після захоплення окупантами його військової частини у Севастополі командир відмовився передислокуватись до Одеси й присягнув на вірність агресору", -  йдеться в повідомленні. 

Наразі він працює командиром бойової частини великого десантного корабля "Цезар Куніков" та вводить дані для запуску ракет по українських мирних містах.

За діяння зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років.

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Таким треба повідомляти про пожиттєве. Одразу
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03.11.2022 16:10 Відповісти
ні, розстрілять як скажену собаку. А труп повісити в людному місці Севастополя
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03.11.2022 16:47 Відповісти
Ближніх родичів на детектор, тільки шо депортація до синочка
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03.11.2022 16:12 Відповісти
Хай "Нептун" його покарає
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03.11.2022 18:38 Відповісти
 
 