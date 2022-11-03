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Луганщина (4812) визволення (561) Гайдай ЛОГА (921)

Визволення та зачистка не означають, що в населений пункт можна повертатися, - Гайдай

гайдай

Російські загарбники продовжують обстрілювати визволені населені пункти, тому повертатися туди вкрай небезпечно.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнення та зачистка НЕ означають, що в населений пункт можна повертатися. Росіяни продовжують щільно обстрілювати всі деокуповані села Луганщини. Знаходитися там вкрай небезпечно. Ворожа артилерія працює цілодобово", - наголосив він.

За словами Гайдая, мирним жителям заради власної безпеки варто покинути ці населені пункти.

"Військові, волонтери та поліція з евакуацією допомагають. Головне - бажання. Не дивлячись на "прильоти", деякі люди відмовляються виїжджати. Вмовляємо. Тут варто піти за прикладом Стельмахівки, звідти виїхали всі мирні мешканці. Головне - життя", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни майже повністю знищили село Стельмахівка Луганської області. З села евакуйовані усі мешканці, - Гайдай. ВIДЕО

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Кроме обстрелов есть еще мины, антисанитария и отсутствие элементарных бытовых удобств. Возвращенцы не должны создавать проблем ВСУ
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03.11.2022 15:58 Відповісти
 
 