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реєстрація (442) переселенці (954) Мінцифри (1142) Дія (1066)

Скасувати статус переселенця або змінити місце реєстрації можна буде у "Дії", - Мінцифри

дия,дія

За допомогою цифрових сервісів українці, які повернулися додому, можуть не витрачати час на перереєстрацію в центрах соціального захисту.

Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Медіацентр Україна - Укрінформ.

"Чому це важливо, якщо говорити про скасування статусу ВПО. Людина, яка повернулася додому, вона не хоче йти до центрів соціального захисту, скасовувати статус ВПО. Для неї був стрес поїхати, а ми ще змушуємо її стресувати після повернення додому", - пояснив він.

За словами Баніка, нові сервіси зекономлять час людей та зроблять взаємодію із державними органами значно зручнішими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" відновили перегляд та сплату штрафів автофіксації порушень ПДР

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