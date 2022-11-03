Окупанти заборонили використовувати WhatsApp, Viber та Telegram вчителям окупованої Херсонщини
Окупаційна влада Херсонської області заборонила використовувати месенджери, які прив’язані до українських номерів.
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти заборонили херсонським вчителям користуватися WhatsApp та Viber, а також Telegram на українських номерах", - йдеться в повідомленні.
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Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар03.11.2022 16:22 Відповісти Мені подобається 4
MrStepanovM
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Григорич 3719c178
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