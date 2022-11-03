Окупанти заборонили використовувати WhatsApp, Viber та Telegram вчителям окупованої Херсонщини

Окупаційна влада Херсонської області заборонила використовувати месенджери, які прив’язані до українських номерів.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти заборонили херсонським вчителям користуватися WhatsApp та Viber, а також Telegram на українських номерах", - йдеться в повідомленні.

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