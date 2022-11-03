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Окупанти заборонили використовувати WhatsApp, Viber та Telegram вчителям окупованої Херсонщини

телефон,мобильный,смс,сообщение

Окупаційна влада Херсонської області заборонила використовувати месенджери, які прив’язані до українських номерів.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ. 

"Окупанти заборонили херсонським вчителям користуватися WhatsApp та Viber, а також Telegram на українських номерах", - йдеться в повідомленні. 

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А фсбешная телега попала в список, чтобы не палить своих?
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03.11.2022 16:22 Відповісти
там ключеве "на українських номерах"
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03.11.2022 16:30 Відповісти
WhatsApp, стой, раз-два!
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03.11.2022 16:22 Відповісти
 
 