868 тіл цивільних, серед яких є діти, виявлено поліцейськими на деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей

На визволених територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей слідчі поліції задокументували 2670 воєнних злочинів. Зокрема, 2 листопада у цих регіонах виявили тіла 14 людей.

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього впродовж дії воєнного стану розпочато понад 41 тисячу кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України військовослужбовцями РФ та їх пособниками воєнних злочинів", - розповів Сергєєв.

Так, за статтями про порушення законів та звичаїв війни розпочали понад 30 тисяч кримінальних проваджень, про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України - майже 9 тисяч, про колабораційну діяльність - майже 2 тисячі.

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Крім того, на території деокупованих районів поліцією виявлено 34 катівні та місць утримання громадян, розповів Сергєєв. З них понад дві третини - 24 - на Харківщині. По 3 у Херсонській та Київській областях. 2 у Сумській, по 1 в Донецькій та Чернігівській.

"28 жовтня проведено огляд будівлі Петрівської гімназії Шевченківської селищної ради у Харківській області, де утримувалися цивільні особи, яких нелюди піддавали фізичному та психологічному насиллю. За вказаними фактами слідчими розпочато 16 кримінальних проваджень, з яких 11 наразі передано за підслідністю до СБУ", - розповів Сергєєв.

За його словами, також виявили й задокументували 34 місця несвободи, катівні, фільтраційні табори, створені на зараз тимчасово окупованих територіях України (27) та безпосередньо в Росії (7 таких місць).

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