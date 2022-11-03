Гіпноз, кінологія і бухгалтерія: нова очільниця Довженко Центру Каждан не має стосунку до кіноіндустрії, - ЗМІ

Нова виконувачка обов’язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан займалася бухгалтерським обліком, заснувала кінологічний центр, останній рік - пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.

"Слідство.Інфо" дослідило бекграунд керівниці та не виявило жодних згадок про досвід роботи у кіногалузі, інформує Цензор.НЕТ.

Юлії Каждан 45 років. У жінки є сестра Яніна Каждан та мати Валентина, яка народилася у Ставропольському краї РФ. Жодної нерухомості та автомобілів на Юлію не зареєстровано. Але зареєстровано кілька різних компаній.

У 2005 році Юлія Каждан стала засновницею ТОВ "Юридична фірма "Каждан та партнери", що спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. У 2007-2011 роках фірма декларувала багатомільйонну виручку (9-19 млн грн).

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Ця фірма фігурує у кримінальному провадженні від 29.05.2015 щодо зловживання владою або службовим становищем. Судячи із судової ухвали, слідчі отримали доступ до документів про рух коштів компанії з 01.01.2012 по 15.01.2016. Принаймні впродовж 2012 року (до вересня) Каждан залишалася власницею фірми.

Разом із сестрою Яніною Каждан Юлія стала співзасновницею ТОВ "Консалтингова компанія "Глікберг та партнери", яку вони створили у листопаді 2011 року. На момент створення і кілька років після цього фірма була зареєстрована у тій самій будівлі, що й "Юридична фірма "Каждан та партнери", але в іншому офісі. За даними YouControl, у 2013 році фірма мала до 24 мільйонів гривень виручки.

9 квітня 2014 року слідчий з управління фінансових розслідувань намагався через суд отримати доступ до бухгалтерських документів "Консалтингової компанії "Глікберг та партнери" у справі про ухилення від сплати податків. Але суддя йому відмовив. На той момент власницями фірми були сестри Каждан.

У червні 2013 року Юлія Каждан разом з Оленою Приходько заснувала товариство з обмеженою відповідальністю "Кінологічний центр "Ерсте Хунд".

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На сьогодні Юлія Каждан також є власницею і керівницею приватного підприємства "Джулія-К", яке заснувала у 1999 році. Компанія також спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Один з телефонів компанії співпадає з номером телефону, за яким можна замовити консультацію з гіпнотерапії.

У соцмережах журналісти "Слідства.Інфо" знайшли сторінки "Каждан Гіпноз". У спеціальному додатку, що дає можливість ідентифікувати абонента, номер зі сторінки "Гіпноз Каждан" підписаний як "Кинологический Центр Эрсте Хунд". Це підтверджує, що кінологиня Юлія Каждан також може бути й гіпнотерапевткою.

На сторінці у Instagram нова очільниця Довженко-Центру позиціонує себе фахівчинею з роботи з емоціями і обіцяє "глибинне опрацювання вашої проблеми". Вона також називає себе "кризовим психологом" (на сайті Держкіно жінку назвали "кризовим менеджером"). Першу публікацію у цьому профілі Юлія зробила 14 липня 2021 року.

Журналісти "Слідства.Інфо" подзвонили Каждан з проханням прокоментувати її призначення. Жінка зняла слухавку, підтвердила, що це саме вона, але сказала, що не може зараз говорити і попросила передзвонити в кінці робочого дня.

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У той же час інша журналістка "Слідства.Інфо" подзвонила за тим же телефонним номером та сказала, що хоче записатися на консультацію з гіпнотерапії. Каждан приділила потенційній клієнтці 12 хвилин та детально розповіла про методи, які використовує у своїй практиці.

Варто зауважити, що розмова про лікування гіпнозом відбувалася на другий робочий день у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру.

Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.

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