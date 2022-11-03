Гіпноз, кінологія і бухгалтерія: нова очільниця Довженко Центру Каждан не має стосунку до кіноіндустрії, - ЗМІ
Нова виконувачка обов’язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан займалася бухгалтерським обліком, заснувала кінологічний центр, останній рік - пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.
"Слідство.Інфо" дослідило бекграунд керівниці та не виявило жодних згадок про досвід роботи у кіногалузі, інформує Цензор.НЕТ.
Юлії Каждан 45 років. У жінки є сестра Яніна Каждан та мати Валентина, яка народилася у Ставропольському краї РФ. Жодної нерухомості та автомобілів на Юлію не зареєстровано. Але зареєстровано кілька різних компаній.
У 2005 році Юлія Каждан стала засновницею ТОВ "Юридична фірма "Каждан та партнери", що спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. У 2007-2011 роках фірма декларувала багатомільйонну виручку (9-19 млн грн).
Ця фірма фігурує у кримінальному провадженні від 29.05.2015 щодо зловживання владою або службовим становищем. Судячи із судової ухвали, слідчі отримали доступ до документів про рух коштів компанії з 01.01.2012 по 15.01.2016. Принаймні впродовж 2012 року (до вересня) Каждан залишалася власницею фірми.
Разом із сестрою Яніною Каждан Юлія стала співзасновницею ТОВ "Консалтингова компанія "Глікберг та партнери", яку вони створили у листопаді 2011 року. На момент створення і кілька років після цього фірма була зареєстрована у тій самій будівлі, що й "Юридична фірма "Каждан та партнери", але в іншому офісі. За даними YouControl, у 2013 році фірма мала до 24 мільйонів гривень виручки.
9 квітня 2014 року слідчий з управління фінансових розслідувань намагався через суд отримати доступ до бухгалтерських документів "Консалтингової компанії "Глікберг та партнери" у справі про ухилення від сплати податків. Але суддя йому відмовив. На той момент власницями фірми були сестри Каждан.
У червні 2013 року Юлія Каждан разом з Оленою Приходько заснувала товариство з обмеженою відповідальністю "Кінологічний центр "Ерсте Хунд".
На сьогодні Юлія Каждан також є власницею і керівницею приватного підприємства "Джулія-К", яке заснувала у 1999 році. Компанія також спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Один з телефонів компанії співпадає з номером телефону, за яким можна замовити консультацію з гіпнотерапії.
У соцмережах журналісти "Слідства.Інфо" знайшли сторінки "Каждан Гіпноз". У спеціальному додатку, що дає можливість ідентифікувати абонента, номер зі сторінки "Гіпноз Каждан" підписаний як "Кинологический Центр Эрсте Хунд". Це підтверджує, що кінологиня Юлія Каждан також може бути й гіпнотерапевткою.
На сторінці у Instagram нова очільниця Довженко-Центру позиціонує себе фахівчинею з роботи з емоціями і обіцяє "глибинне опрацювання вашої проблеми". Вона також називає себе "кризовим психологом" (на сайті Держкіно жінку назвали "кризовим менеджером"). Першу публікацію у цьому профілі Юлія зробила 14 липня 2021 року.
Журналісти "Слідства.Інфо" подзвонили Каждан з проханням прокоментувати її призначення. Жінка зняла слухавку, підтвердила, що це саме вона, але сказала, що не може зараз говорити і попросила передзвонити в кінці робочого дня.
У той же час інша журналістка "Слідства.Інфо" подзвонила за тим же телефонним номером та сказала, що хоче записатися на консультацію з гіпнотерапії. Каждан приділила потенційній клієнтці 12 хвилин та детально розповіла про методи, які використовує у своїй практиці.
Варто зауважити, що розмова про лікування гіпнозом відбувалася на другий робочий день у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру.
Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.
Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.
Будь ласка, зачекайте...
Схоже відбувається рейдерське захоплення Довженко-Центру "шістками" Єрмака"
Ну шо, пАржом?
А заснування КІНОлогічного центру не підходить?
"Я могу помочь избавиться от проблемы - всей жизни, нейтрализовав ее!"
Може варто іноді читати, потім думати і тільки після цього писати?
Хоча... дочитати до третього речення з тридцяти - ознака розумного зевиборця.
Може дозволити в носі колупати, чи мудю чухати.
Все ж краще ніж лайно обирати до влади.
Как же нє імєєт, так она жє оснвала КІНОлогічєскій центр. Чєво нє понятно?
Вже час залучати культуристів до міністерства культури.
хотя вместо данных по фирмам лучше привести данные про родственные и другие связи, пристроили на непыльное место зп получать
Народу ПОХ деграданты рулят👆 все 30 лет А уж военные годы показали ВСЁ ярче яркого 👆 И🤔