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Гіпноз, кінологія і бухгалтерія: нова очільниця Довженко Центру Каждан не має стосунку до кіноіндустрії, - ЗМІ

довженко,центр,юлія,каждан

Нова виконувачка обов’язків директора Довженко-Центру Юлія Каждан займалася бухгалтерським обліком, заснувала кінологічний центр, останній рік - пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.

"Слідство.Інфо" дослідило бекграунд керівниці та не виявило жодних згадок про досвід роботи у кіногалузі, інформує Цензор.НЕТ.

Юлії Каждан 45 років. У жінки є сестра Яніна Каждан та мати Валентина, яка народилася у Ставропольському краї РФ. Жодної нерухомості та автомобілів на Юлію не зареєстровано. Але зареєстровано кілька різних компаній.

У 2005 році Юлія Каждан стала засновницею ТОВ "Юридична фірма "Каждан та партнери", що спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. У 2007-2011 роках фірма декларувала багатомільйонну виручку (9-19 млн грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довженко-Центр очолить новий менеджер, який виведе його з кризи, - Держкіно

Ця фірма фігурує у кримінальному провадженні від 29.05.2015 щодо зловживання владою або службовим становищем. Судячи із судової ухвали, слідчі отримали доступ до документів про рух коштів компанії з 01.01.2012 по 15.01.2016. Принаймні впродовж 2012 року (до вересня) Каждан залишалася власницею фірми.

Разом із сестрою Яніною Каждан Юлія стала співзасновницею ТОВ "Консалтингова компанія "Глікберг та партнери", яку вони створили у листопаді 2011 року. На момент створення і кілька років після цього фірма була зареєстрована у тій самій будівлі, що й "Юридична фірма "Каждан та партнери", але в іншому офісі. За даними YouControl, у 2013 році фірма мала до 24 мільйонів гривень виручки.

9 квітня 2014 року слідчий з управління фінансових розслідувань намагався через суд отримати доступ до бухгалтерських документів "Консалтингової компанії "Глікберг та партнери" у справі про ухилення від сплати податків. Але суддя йому відмовив. На той момент власницями фірми були сестри Каждан.

У червні 2013 року Юлія Каждан разом з Оленою Приходько заснувала товариство з обмеженою відповідальністю "Кінологічний центр "Ерсте Хунд".

Також читайте: У Довженко-Центрі призначено нового в.о. генерального директора. Керівника Центру буде обрано на відкритому конкурсному відборі

На сьогодні Юлія Каждан також є власницею і керівницею приватного підприємства "Джулія-К", яке заснувала у 1999 році. Компанія також спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Один з телефонів компанії співпадає з номером телефону, за яким можна замовити консультацію з гіпнотерапії.

У соцмережах журналісти "Слідства.Інфо" знайшли сторінки "Каждан Гіпноз". У спеціальному додатку, що дає можливість ідентифікувати абонента, номер зі сторінки "Гіпноз Каждан" підписаний як "Кинологический Центр Эрсте Хунд". Це підтверджує, що кінологиня Юлія Каждан також може бути й гіпнотерапевткою.

Гіпноз, кінологія і бухгалтерія: нова очільниця Довженко Центру Каждан не має стосунку до кіноіндустрії, - ЗМІ 01

На сторінці у Instagram нова очільниця Довженко-Центру позиціонує себе фахівчинею з роботи з емоціями і обіцяє "глибинне опрацювання вашої проблеми". Вона також називає себе "кризовим психологом" (на сайті Держкіно жінку назвали "кризовим менеджером"). Першу публікацію у цьому профілі Юлія зробила 14 липня 2021 року.

Гіпноз, кінологія і бухгалтерія: нова очільниця Довженко Центру Каждан не має стосунку до кіноіндустрії, - ЗМІ 02

Журналісти "Слідства.Інфо" подзвонили Каждан з проханням прокоментувати її призначення. Жінка зняла слухавку, підтвердила, що це саме вона, але сказала, що не може зараз говорити і попросила передзвонити в кінці робочого дня.

Читайте також: Відбувається рейдерське захоплення Довженко-Центру, - заява команди

У той же час інша журналістка "Слідства.Інфо" подзвонила за тим же телефонним номером та сказала, що хоче записатися на консультацію з гіпнотерапії. Каждан приділила потенційній клієнтці 12 хвилин та детально розповіла про методи, які використовує у своїй практиці.

Варто зауважити, що розмова про лікування гіпнозом відбувалася на другий робочий день у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру.

Нагадаємо, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

Державне агентство України з питань кіно опубліковало наказ, що тимчасово обов’язки керівниці Довженко-Центру виконуватиме Каждан Юлія Романівна, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.

Читайте: Україна втратить членство у Міжнародній федерації кіноархівів у разі трансформації Довженко-Центру, - в. о. гендиректора Гончарук

Автор: 
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Топ коментарі
+32
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03.11.2022 16:55
+23
Повний зЕздець.
Ну шо, пАржом?
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03.11.2022 16:59
+22
Як це: "не виявили жодних згадок про досвід роботи у кіногалузі"!
А заснування КІНОлогічного центру не підходить?
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03.11.2022 16:59
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03.11.2022 16:55 Відповісти
Наявність родичів в кацапії це вже давно обов'язкова вимога у прийнятті в вищий ешелон чинуш, а тим паче під час війни
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03.11.2022 18:21 Відповісти
так. походу людей, для яких українська мова - рідна, у зеленій владі практично немає. "нє формат".
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03.11.2022 19:16 Відповісти
мінсоцполітики краще соціопат
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03.11.2022 20:10 Відповісти
"Внутрішній фронт.
Схоже відбувається рейдерське захоплення Довженко-Центру "шістками" Єрмака"
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03.11.2022 17:02 Відповісти
а кого зелень може найти серед зелені? тільки ще гіршу зелень
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03.11.2022 16:56 Відповісти
Повний зЕздець.
Ну шо, пАржом?
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03.11.2022 16:59 Відповісти
Як це: "не виявили жодних згадок про досвід роботи у кіногалузі"!
А заснування КІНОлогічного центру не підходить?
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03.11.2022 16:59 Відповісти
Оце місце в її рекламці треба відредагувати:
"Я могу помочь избавиться от проблемы - всей жизни, нейтрализовав ее!"
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03.11.2022 17:23 Відповісти
коли призначається в.о. замість реального очільника - це перший крок до запуску на підприємство чиїсь мохнатих кінцівок... баба лише для підпису (вона ж по життю зіцголова Фунт)...
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03.11.2022 17:03 Відповісти
Дочитал до места,где сказано,что мать 45-летней женщины родилась в РФ,дальше не стал.Автор-в 60-х годах прошлого века не было никакой РФ.Мелкая манипуляция задает тон дальнейшей части статьи,ну и коментам.
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03.11.2022 17:03 Відповісти
Была РСФСР, большая разница?
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03.11.2022 17:50 Відповісти
Была СССР и мы все оттуда.
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03.11.2022 21:23 Відповісти
ясно, и самый вкусный пломбир ))))
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03.11.2022 21:31 Відповісти
Знайома фраза; "не читал, но осуждаю"
Може варто іноді читати, потім думати і тільки після цього писати?
Хоча... дочитати до третього речення з тридцяти - ознака розумного зевиборця.
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03.11.2022 17:53 Відповісти
Кінолог на чолі кіноцентр вам не видається маніпуляцією?
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03.11.2022 21:11 Відповісти
ахахахаха, оце фахівчиня, від - ВСЬОГО, любе-голубе!!))))
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03.11.2022 17:13 Відповісти
Зажерливі дилетанти у керівництві країною - це рак. Щоб уникнути метастазів, потрібно видаляти пухлину, зачищати ракові клітини та відновлювати імунітет у вигляді антикорупційних органів і судової системи.
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03.11.2022 17:14 Відповісти
Ще варто 73-х дурнів зайняти корисною справою.
Може дозволити в носі колупати, чи мудю чухати.
Все ж краще ніж лайно обирати до влади.
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03.11.2022 17:56 Відповісти
Черчилль вже вичерпно освітив цю тему.
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03.11.2022 18:12 Відповісти
Кінологічний центр , це не про кіно, а про собак здається
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03.11.2022 17:20 Відповісти
"а какая разница"?? ©🤣🤣
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03.11.2022 17:22 Відповісти
Зрозумів що гіпнотерапія для собак,а взагалі то *кіно і німці*.
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03.11.2022 21:04 Відповісти
нова маряна бе3угла і це сором
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03.11.2022 17:44 Відповісти
Вперше чую,що собак лікують гіпнозом. Хоча Брагар піддається лікуванню. А не подруга вона навіженої Третякової, та теж шухерила в консалтингу фінансовому.
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03.11.2022 17:48 Відповісти
На трускавецькі курси відправити.
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03.11.2022 17:50 Відповісти
Мабуть кінологію з кіном переплутали...
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03.11.2022 17:55 Відповісти
Работала бы на консервном заводе, могла бы и директором консерватории стать.
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03.11.2022 17:55 Відповісти
Це піжнець.
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03.11.2022 18:03 Відповісти
Повний пісець! 73% дебілів вибрали банду зе злодіїв бандитів і зрадників. Що було б якби британці замість Черчіля вибрали Чарлі Чапліна? А ви вибрали клоуна і отримали війну.
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03.11.2022 18:05 Відповісти
Чергова шахрайка-гіпнотизерка. Все як клован хоче...
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03.11.2022 18:14 Відповісти
Треба не допустити, щоб оце керувало Довженко-Центром. Поки йде війна, ці потвори нищать Українську культуру.
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03.11.2022 18:18 Відповісти
може хоч в порно знімалась ))
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03.11.2022 18:26 Відповісти
"Гіпноз, кінологія і бухгалтерія: нова очільниця Довженко Центру Каждан не має стосунку до кіноіндустрії" Джерело:

Как же нє імєєт, так она жє оснвала КІНОлогічєскій центр. Чєво нє понятно?
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03.11.2022 18:50 Відповісти
Вона мабуть , зільонського загіпнотизувала...
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03.11.2022 18:54 Відповісти
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03.11.2022 20:29 Відповісти
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03.11.2022 20:30 Відповісти
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03.11.2022 20:59 Відповісти


Вже час залучати культуристів до міністерства культури.
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03.11.2022 21:15 Відповісти
Отака в нас хєрачечная, пардон, міністерство культури.
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03.11.2022 20:45 Відповісти
может зеленые реально думали что кинолог это специалист по кино...

хотя вместо данных по фирмам лучше привести данные про родственные и другие связи, пристроили на непыльное место зп получать
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03.11.2022 20:46 Відповісти
А что А Вы удивляетесь на все должности есть прейскурант Ермака 10 000 100000 в зависимости от должности у каждого руководителя пришли купили и руководи так что они будут делать как не воровать чтоб отбить деньги и заработать вот такая пирамида а оствашиеся специалисты работают за 10человек и за копейки так что Вы хотите о каком развитии речь когда кучка набивает себе карман и им наплевать на все кроме себя любимых
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03.11.2022 21:01 Відповісти
Типова біографія авантюристки.
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03.11.2022 21:25 Відповісти
Говно лить ума не надо😢😢😢до этого прям везде профффисионалы были 🤣🤣🤣а вот то что в рабочее время своими делами занята ЭТО ясно в первый раз 🙃
Народу ПОХ деграданты рулят👆 все 30 лет А уж военные годы показали ВСЁ ярче яркого 👆 И🤔
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05.12.2022 09:13 Відповісти
 
 