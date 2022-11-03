Російські військові кораблі в бухті окупованого Севастополя атакували "люди доброї волі", - Кулеба

Базу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі атакували "люди доброї волі".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю іспанському виданню Cadena SER, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець спростував заяву РФ про те, що Україна нібито використала "зерновий коридор", щоб здійснювати атаки на російські кораблі.

"Україна ніколи не використовувала цей зелений коридор для воєнних дій. Ми завжди були надійним постачальником харчових продуктів на світовий ринок, тому що, на відміну від Росії, дбаємо про людей", - сказав Кулеба.

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Відповідаючи на запитання, хто, якщо не Україна, стоїть за атаками військових кораблів Росії у бухті Севастополя, Кулеба сказав: "люди доброї волі".

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Згодом у Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО. Джерела в СБУ повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів, які є носіями "Калібрів".

Група волонтерів GeoConfirmed дійшла висновку, що 29 жовтня безпілотники вразили щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

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