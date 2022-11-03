УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3362 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 127 9
Крим (14082) Севастополь (550) атака (315) Кулеба Дмитро (3604) дрони (4305)

Російські військові кораблі в бухті окупованого Севастополя атакували "люди доброї волі", - Кулеба

севастополь

Базу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі атакували "люди доброї волі".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю іспанському виданню Cadena SER, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець спростував заяву РФ про те, що Україна нібито використала "зерновий коридор", щоб здійснювати атаки на російські кораблі.

"Україна ніколи не використовувала цей зелений коридор для воєнних дій. Ми завжди були надійним постачальником харчових продуктів на світовий ринок, тому що, на відміну від Росії, дбаємо про людей", - сказав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підводні апарати - 6 метрів у довжину, там 500 тонн вибухівки, - Путін про підводні українські дрони. ВIДЕО

Відповідаючи на запитання, хто, якщо не Україна, стоїть за атаками військових кораблів Росії у бухті Севастополя, Кулеба сказав: "люди доброї волі".

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Згодом у Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО. Джерела в СБУ повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів, які є носіями "Калібрів".

Група волонтерів GeoConfirmed дійшла висновку, що 29 жовтня безпілотники вразили щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Також дивіться: Наслідки атаки дронів у Севастополі. ФОТО З СУПУТНИКА

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Британські оглядачі кажуть, що це була супер-операція. Вперше за всю історію флотів. Коби ті дроненята були менш самопальні, то кацапам кирдик+
показати весь коментар
03.11.2022 17:16 Відповісти
Скільки можна жити спогадами? Ще раз треба атакувати! Чи вже все... не на часі ?
показати весь коментар
03.11.2022 17:16 Відповісти
Нуда-нуда... Юзік так щітаєт-***...
Нє на врємєні.
показати весь коментар
03.11.2022 17:18 Відповісти
Хай не убожіє джерело доброї волі.
показати весь коментар
03.11.2022 17:22 Відповісти
здоров'я, натхнення та спонсорів багатих цим людям доброї волі...
показати весь коментар
03.11.2022 17:23 Відповісти
Бажаю Людям Невтомної Праці і Людям Неосяжних Статків долучитися до Людей Доброї Волі
показати весь коментар
03.11.2022 17:33 Відповісти
Тост
показати весь коментар
03.11.2022 19:25 Відповісти
Люди доброї волі - то козаки. Воля або смерть
показати весь коментар
03.11.2022 17:37 Відповісти
"Вежливые люди" языки в жопу проглотили ?
показати весь коментар
03.11.2022 18:56 Відповісти
 
 