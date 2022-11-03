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G20 (320) Зеленський (22448) путін (23325) саміт (723)

Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін, - Зеленський

рнбо,зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що його позиція залишається незмінною, і Україна не братиме участі у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо там буде президент Російської Федерації Путін.

Про це він заявив на спільній з Президентом Греції Катериною Сакелларопулу брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не слідкую за участю інших в саміті "Двадцятки". Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що якщо лідер російської федерації буде брати участь, то Україна не буде брати. Подивимось, як буде в майбутньому", - зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що цього дня мав телефонну розмову з Президентом Індонезії, а до цього відбулося кілька розмов та візит індонезійського лідера в Україну навесні.

"У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося - тут кілька днів залишилося", - сказав Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і президент Індонезії Відодо обговорили важливість продовження "Зернової ініціативи" й підготовку до саміту G20

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Топ коментарі
+16
зря ! мог бы поехать ********* его насмерть стулом и воткнуть ручку ему в глаз !
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03.11.2022 17:28
+16
Варто брати участь. і при всіх на очах попустити те *****. на G 20 буде багато представників, у яких ще зберігається прихильність до лаптєрейху. Тому на такому майданчику з вуст першої особи України дуже важливо виступити з сильною промовою, розказати і показати світу, особливо азійському і африканському, про звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі, інших містах. Це буде сильний хід... а не грати в обіженку - якщо він буде, то я не буду... дитячий садок якийсь.
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03.11.2022 17:42
+13
От чого Ви "домахалися" до паяца?
То така дурна IQ-доля... Що-небудь писданеш здуру... і Планета рже.

Маю старого друга-журналіста в Ізраїлі. І дивно було чути від породистого сефарда таку фразу: "Цей блазень нагло зруйнував світовий міф про єврейський супер-інтелект. Хто-хто, а євреї цього йому не простять..."

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03.11.2022 17:36
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Всё, желание заглянуть ***** в глаза пропало?
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03.11.2022 21:33 Відповісти
нарешті зеленський позбувся порошенківської звички лизатися на саммітах з путіним.

хоч щось позитивне.
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03.11.2022 22:00 Відповісти
ну дурний чи що?.. Україне не є членом "клубу" G20,
якщо дали можливість виступити, тре було виступити і виказати все в ті кляті "очі"!!
А ще можна було потиснути руку як Порошенко потис в Мінську -- перегляньте, видно ж, що пухлеру було боляче..
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03.11.2022 22:05 Відповісти
Колись самміт НАТО пропустив. Зараз G20. Совпадєніє?
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03.11.2022 22:40 Відповісти
ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ !!!
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04.11.2022 01:19 Відповісти
Я ДАМ ВАМ ПАРАБЕЛЛУМ !)
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04.11.2022 01:23 Відповісти
в двадцатку входят самые большие экономики планеты . у нас дефицит бюджета наполовину покрывают США ЕС И МИРОВОЙ БАНК . а вова звездит шо он не примет участие . если пригласят те кто закрывают нам 50 ПРОЦ. БЮДЖЕТА НА 23 ГОД . то надо поблагодарить и поучавствовать . будет там ***** или не приедет.. по видеосвязи вова просто обязан там выступить с речью и показать на экране стертые с лица земли города наши и поселки и сказать спасибо всем государствам шо нам помогают и деньгами и оружием .
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04.11.2022 05:56 Відповісти
Що ваванчик сциш з шефом зустрітися привселюдно ?!
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04.11.2022 08:03 Відповісти
Сцикуняра, на@#й ти тоді взагалі треба якщо ти не здатен навіть язиком захищатись? Злякався конфліктних ситуацій? Це це твій шанс зазирнути ***** в сраку, але ж ти убоге тріпло і нелох.
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04.11.2022 08:16 Відповісти
Детский сад какой-то... Вовасик, ноги в руки и двигать наши международные отношения! Это не поездка на твой очередной курорт, а непосредственная обязанность!

В области внешнеполитической деятельности Президент Украины
представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведёт переговоры и заключает международные договоры Украины;
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04.11.2022 09:44 Відповісти
Треба їхати, щоб подивитися в очі представникам G, які потиснуть руку Хуzлу.
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04.11.2022 10:16 Відповісти
Зря. Вломил бы пенделя демонстративно
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04.11.2022 12:08 Відповісти
Всі свої безпосередні посадові обов'язки, що стосуються захисту інтересів України презєльц відмовляється виконувати. Лицемірна рашистська тварина. А таємно переписуватись з фашистом путлєром через зарубіжних посильних високопосадовців навіть не соромиться!
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04.11.2022 13:17 Відповісти
Это тебе кто, дЕрмак посоветовал, после консультаций с ******???
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04.11.2022 15:52 Відповісти
в нормальном мире на этом саммите путин должен быть либо убит, либо арестован. Проводить с ним саммиты - это дно. В чем-то зеленский прав
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05.11.2022 01:11 Відповісти
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