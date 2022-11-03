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Новини Війна
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Зеленський (22448) росія (63594) ядерна зброя (1110)

Якщо Росія застосує ядерну зброю, то її не існуватиме як держави, - Зеленський

зеленський

У випадку застосування Росією ядерної зброї вона не буде існуваати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному з Президентом Греції Катериною Сакелларопулу брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо це станеться, "більше не існуватиме той світ, у якому ми живемо. Це буде зовсім інший світ. Але точно держава, яка застосує ядерну зброю, точно існувати не буде", - сказав він.

"І це буде не лише питання, що хтось відповідає на ядерні удари, а питання буде у самій державі. Вони не втримають ні своєї держави, ні політичних позицій у середині держави. Вони розбиратимуться в революційних процесах у середині неї", - додав Зеленський.

За словами глави держави, він не дивиться на це серйозно.

"Хоча, дивлячись на ті кроки, які військово-політичне керівництво Росії робило на нашій землі, адекватними чи реально військовими ці кроки також назвати не можна", - сказав він.

Також читайте: Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+15
"Зуб даю" - забув додати і про "особистий контроль не згадав".
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03.11.2022 18:08
+13
Мудозвон....не буди лихо....
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03.11.2022 18:08
+11
От чого Ви цькуєте паяца, котрий генетично ненавидів Українство?
Ну нідада, он харошій парєнь!
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03.11.2022 18:08
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"Зуб даю" - забув додати і про "особистий контроль не згадав".
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03.11.2022 18:08 Відповісти
Мудозвон....не буди лихо....
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03.11.2022 18:08 Відповісти
просто болтает не думая о последствиях...
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03.11.2022 18:24 Відповісти
Типо, дать один палка-два струна продолжит петь о том , на что смотрит?
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03.11.2022 22:18 Відповісти
Шмаркля,ты мерзкий,серливый тип,фу быть таким как ты!
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03.11.2022 18:34 Відповісти
От чого Ви цькуєте паяца, котрий генетично ненавидів Українство?
Ну нідада, он харошій парєнь!
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03.11.2022 18:08 Відповісти
Наговорив 3 мішки вовни, а по суті нічого. Балабол.
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03.11.2022 18:09 Відповісти
У Кличка учился разговаривать наверное
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03.11.2022 18:36 Відповісти
заасфальтує?чи в президенти там піде?віслюк апокалипсису зруйнує московію просто знаходячись там))
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03.11.2022 18:09 Відповісти
🤮
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03.11.2022 18:10 Відповісти
https://graniru.org/users/samedov_25/

Хочу уловить связь между этой и другой новостью из Мордора.. Волгоград затопило дерьмом после прорыва канализации. В городе прорвало самый большой канализационный коллектор, и 200 тысяч человек на четыре дня остались без воды и туалета, а стоки потекли в Волгу...
...Из-за прорыва проложенной 50 лет назад трубы диаметром 1200 миллиметров были затоплены большой парк у музея "Россия - моя история", детская железная дорога, Нулевая магистраль. Затем говно полилось в Волгу.
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03.11.2022 18:12 Відповісти
Как в старом анекдоте:
Едет конный рыцарь - весь в говне. Конь - весь в говне. Дорога - вся в говне...
И так далее.
)))
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03.11.2022 18:20 Відповісти
Дебил зеленый, ты обещал договорится посередине. Где твоя середина, осел оманский?
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03.11.2022 18:15 Відповісти
Какой договориться!?они принимают бюджет,и тут же звонят в Европу и говорят сколько денег им надо,это золотое дно!!! война им нужна,это БОЛЬШОЕ бабло!!!
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03.11.2022 18:38 Відповісти
Яка серйозна заява. А ми цього і не знали, якби нам про це не сказали. А де наші ракети? Чому три роки все закатувакли в асфпальт? Як там почувається міністр оборони Таран? А якби не ракети Химарс США і Англії, то де б ми були?
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03.11.2022 18:15 Відповісти
Ядерний удар якби Росія могла нанести вже давно нанесла б
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03.11.2022 18:23 Відповісти
Як тільки дратують люди які кажуть що дороги не треба було робити а треба тільки зброя .
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03.11.2022 18:25 Відповісти
Зеля розписується за США чи ЄС?
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03.11.2022 18:25 Відповісти
Закатаем в асфальт и исполним шедевр на рояле

Бойся, русня
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03.11.2022 18:28 Відповісти
А до чого тут цей маленький несмішний клован?
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03.11.2022 18:48 Відповісти
тільки як що буде пропорційна відповідь, тому треба (таємно) робити плутонієві-уранові бомби яких так бояться росіяни. ЦЕ БУДЕ СПРАВЕДЛИВО. забруднять нау землю, ми зробимо теж саме з їхньою. в ядерної зброї найгірше це зараження теріторіі на десятирічча. хай знають ДОБРЕ ім не буде.
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03.11.2022 19:08 Відповісти
для припинення ii як держави,непотрiбно очiкувати ядерного удару.достатньо вже того.що кацапи зробили на сьогоднi///
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03.11.2022 20:35 Відповісти
Ну и пернул... сплошная абабагаламага...
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03.11.2022 22:14 Відповісти
В історії людства, до влади завжди приходили, потрапляли, успадковували, або нікчеми, або божевільні тирани. Бувало, що перші ставали другими. Були і винятки, але такі історичні помилки, справляло оточення і далі по накатаній. Читаємо Фрейда.
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04.11.2022 12:18 Відповісти
 
 