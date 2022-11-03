Якщо Росія застосує ядерну зброю, то її не існуватиме як держави, - Зеленський
У випадку застосування Росією ядерної зброї вона не буде існуваати.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному з Президентом Греції Катериною Сакелларопулу брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо це станеться, "більше не існуватиме той світ, у якому ми живемо. Це буде зовсім інший світ. Але точно держава, яка застосує ядерну зброю, точно існувати не буде", - сказав він.
"І це буде не лише питання, що хтось відповідає на ядерні удари, а питання буде у самій державі. Вони не втримають ні своєї держави, ні політичних позицій у середині держави. Вони розбиратимуться в революційних процесах у середині неї", - додав Зеленський.
За словами глави держави, він не дивиться на це серйозно.
"Хоча, дивлячись на ті кроки, які військово-політичне керівництво Росії робило на нашій землі, адекватними чи реально військовими ці кроки також назвати не можна", - сказав він.
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Ну нідада, он харошій парєнь!
Хочу уловить связь между этой и другой новостью из Мордора.. Волгоград затопило дерьмом после прорыва канализации. В городе прорвало самый большой канализационный коллектор, и 200 тысяч человек на четыре дня остались без воды и туалета, а стоки потекли в Волгу...
...Из-за прорыва проложенной 50 лет назад трубы диаметром 1200 миллиметров были затоплены большой парк у музея "Россия - моя история", детская железная дорога, Нулевая магистраль. Затем говно полилось в Волгу.
Едет конный рыцарь - весь в говне. Конь - весь в говне. Дорога - вся в говне...
И так далее.
)))
Бойся, русня