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Зеленський (22448) Сенат США (573) Портман Роберт (28)

Дякую Білому Дому за підтримку нашої армії, - Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами Портманом та Кунсом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 листопада, провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Зеленського. 

У повідомленні зазначається: "Провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом.

Ми відчуваємо реальну підтримку України і на рівні партій, і на рівні американського суспільства. Вдячний Президенту Байдену, Білому дому та його команді за потужну допомогу нашій армії. Сьогодні для нас це один із пріоритетів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися, - Зеленський - сенаторам США Портману та Клобучар

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Топ коментарі
+14
Байден вже не нагнітає?
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03.11.2022 18:32
+12
**** Зєлєнская....

Ці ж самі сенатори рано чи пізно тебе спитають, чому ти на їх гроші фінансуєшь свій телемарафон та велике крадівництво.
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03.11.2022 18:43
+8
ГОТОВЫ в НАТО
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03.11.2022 18:38
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Байден вже не нагнітає?
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03.11.2022 18:32 Відповісти
Зе наче й гнусявити став менше...
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03.11.2022 18:35 Відповісти
А этот визит точно не привед к эскалации войны? Пусть США там поосторожнее, а то путлера разозлят
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03.11.2022 18:36 Відповісти
инодi краще жувати нiж розмовляти
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03.11.2022 22:21 Відповісти
ГОТОВЫ в НАТО
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03.11.2022 18:38 Відповісти
**** Зєлєнская....

Ці ж самі сенатори рано чи пізно тебе спитають, чому ти на їх гроші фінансуєшь свій телемарафон та велике крадівництво.
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03.11.2022 18:43 Відповісти
Сенатори знають і про Чонгар, і про Гостомель, і про асфальт, і про ...
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03.11.2022 18:47 Відповісти
Америка підтримує ЗСУ, а Z-команда грабуючи Україну підтримує рашистів. Не дивно, що і у преZедента і у кацапів одна і та ж свастика - буква "Z".
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03.11.2022 18:52 Відповісти
А они не спросили каким образом гуманитарка для ЗСУ оказывается под жопами твоих подельников, Боневтик?
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03.11.2022 18:57 Відповісти
А сам що майже три роки підтримував!!!
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03.11.2022 19:10 Відповісти
Кирило Тимошенко привласнив авто, надане американцями для гуманітарних цілей, бо він - гуманітарій!
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03.11.2022 19:44 Відповісти
 
 