Дякую Білому Дому за підтримку нашої армії, - Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами Портманом та Кунсом. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 листопада, провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом.
Ми відчуваємо реальну підтримку України і на рівні партій, і на рівні американського суспільства. Вдячний Президенту Байдену, Білому дому та його команді за потужну допомогу нашій армії. Сьогодні для нас це один із пріоритетів".
Топ коментарі
+14 5 копійок
показати весь коментар03.11.2022 18:32
+12 Герхард
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+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.11.2022 18:38
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Ці ж самі сенатори рано чи пізно тебе спитають, чому ти на їх гроші фінансуєшь свій телемарафон та велике крадівництво.