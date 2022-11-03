Російські окупанти обстріляли термінал китайської корпорації у порту Миколаєва - знищені 17 тисяч тонн олії, - МЗС
Російська федерація здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією термінала, внаслідок чого було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив у Фейсбуці.
"Рф здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією термінала в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - зазначив Ніколенко.
За його словами, МЗС постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.
"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", - закликав Ніколенко.
Будь ласка, зачекайте...
...кацапи тихенько відшкодують збитки цій компанії або вже відшкодували, можлиов навіть олією кацапською або спіжженою в України - китайцям достатньо лиш припідняти трішки брову....
знали ще під час олімпіади про те що пуйло нападе на Україну - і вузькоокий ублюд Сі нічого не зробив щоб відмовити пуйла від цієї затії...ба більше, воно навіть підначувало ***** щоб той напав.
Суньхуйвчай зговорився з пуйлом, це жовториле чмо сподівалось що кацапія швиденько захопить Україну і вони будуть дружити проти Заходу разом....але шось пішло не так....тепер ця ублюдочна вузькоока жовторила макака робить на своїй пласкій вузькоокій сраці яка в неї замість лиця вигляд що нічого не сталося...
ну шо прочитав - запамятай це добре на ніч)))))))))