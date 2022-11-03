УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11586 відвідувачів онлайн
Новини
12 511 33
Китай (4355) Миколаїв (1760) порт (2016)

Російські окупанти обстріляли термінал китайської корпорації у порту Миколаєва - знищені 17 тисяч тонн олії, - МЗС

порт,миколаїв

Російська федерація здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією термінала, внаслідок чого було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив у Фейсбуці.

"Рф здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією термінала в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - зазначив Ніколенко.

За його словами, МЗС постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", - закликав Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові обстріляли портову інфраструктуру на Очаківському напрямку. Є загиблі, - ОК "Південь"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Ну то нехай тепер китайці *уйлу очі на дупу натягнуть.
показати весь коментар
03.11.2022 19:02
+23
Так, як китайці голосують в ООН, то хай сосуть куй...
показати весь коментар
03.11.2022 19:26
+17
Ну шо Сі,прійдьотся тєпєрь Пу бєз масла,па сухому...
показати весь коментар
03.11.2022 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то нехай тепер китайці *уйлу очі на дупу натягнуть.
показати весь коментар
03.11.2022 19:02 Відповісти
я б на їх місці зробив би з неї чіпси на гарячій олії...
показати весь коментар
03.11.2022 19:04 Відповісти
скажуть як богуслаєв, "все розумію"
показати весь коментар
03.11.2022 20:28 Відповісти
Ну шо Сі,прійдьотся тєпєрь Пу бєз масла,па сухому...
показати весь коментар
03.11.2022 19:03 Відповісти
Треба шоб Китаи вздрючив рашку без оліі .
показати весь коментар
03.11.2022 19:04 Відповісти
Ну, що Сі Цзіньпін....можливо "задумаєшся" про "сАседа"???????????
показати весь коментар
03.11.2022 19:06 Відповісти
Ага, сейчас. Там такие же пердуны с манией решения западного вопроса. Им то масло до одного места.
показати весь коментар
03.11.2022 19:15 Відповісти
Сі давно попередив Пу про необхідність завершення СВО до 15 .11.22. В іншому випадку Пу пожаліє що народився на світ
показати весь коментар
04.11.2022 00:20 Відповісти
Ерунда. Никто никакие даты устанавливать не может и не будет. ***** будет вести войну пока не кончатся расходные кацапы. А китайцы заодно с кацапами. Просто стараются действовать неявно.
показати весь коментар
04.11.2022 11:52 Відповісти
Китаезы отморозятся , скажут ,что Украины виновата !Они , поддержали ********* с "боевыми комарами"и не заметили , когда ДРОНЫ АТАКОВАЛИ Киев
показати весь коментар
04.11.2022 06:19 Відповісти
Якось покуй
показати весь коментар
03.11.2022 19:07 Відповісти
якщо б підари знали, що термінал орендується вузькоокими мавпами, то не стріляли би - обминали би десятою дорогою
...кацапи тихенько відшкодують збитки цій компанії або вже відшкодували, можлиов навіть олією кацапською або спіжженою в України - китайцям достатньо лиш припідняти трішки брову....
показати весь коментар
03.11.2022 19:11 Відповісти
А чи не кацапчик ти часом, широкоокий?
показати весь коментар
03.11.2022 19:25 Відповісти
ЧИТАЙ ПО БУКВАХ ПОВІЛЬНО: В У З Ь К О О К І М А В П И
знали ще під час олімпіади про те що пуйло нападе на Україну - і вузькоокий ублюд Сі нічого не зробив щоб відмовити пуйла від цієї затії...ба більше, воно навіть підначувало ***** щоб той напав.

Суньхуйвчай зговорився з пуйлом, це жовториле чмо сподівалось що кацапія швиденько захопить Україну і вони будуть дружити проти Заходу разом....але шось пішло не так....тепер ця ублюдочна вузькоока жовторила макака робить на своїй пласкій вузькоокій сраці яка в неї замість лиця вигляд що нічого не сталося...

ну шо прочитав - запамятай це добре на ніч)))))))))
показати весь коментар
03.11.2022 19:40 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 22:42 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 19:18 Відповісти
Буде якось так: етаніми, ета Україна сама, штаб нас падставіть..
показати весь коментар
03.11.2022 19:21 Відповісти
Так, як китайці голосують в ООН, то хай сосуть куй...
показати весь коментар
03.11.2022 19:26 Відповісти
нажаль не вазелін, в рашке він потрібен як ніколи
показати весь коментар
03.11.2022 19:34 Відповісти
Це не ті самі кітайці, які в Женьмінь Жибао зробили винними за війну США і саму Україну ? З цією наволочю ніяких торгових чи дипоматичних стосунків не може бути. Як мати справу з країною яка одобрює твою смерть і захоплення терріторій.
показати весь коментар
03.11.2022 19:42 Відповісти
ну але ж вони ще й висловлюють нам своє "співчуття".
показати весь коментар
03.11.2022 20:29 Відповісти
Комуняки КНР це ж лєпші друзі і бізнес ппртнери зелених Агрохімій
показати весь коментар
03.11.2022 20:54 Відповісти
між іншім зі статті не зрозуміло, спочатку термінал китайцями орендований, а потім вже ніби вони їм володіють. Просто якщо щось береш в оренду, воно ж тобі все одно не належить.
показати весь коментар
03.11.2022 20:30 Відповісти
Вечір перестає бути нудним...
показати весь коментар
03.11.2022 20:25 Відповісти
Мені щось не дуже ясно,кому належали ці 17 тисяч тонн олії?Термінал арендован китайцями,а олія чия?
показати весь коментар
03.11.2022 21:14 Відповісти
Орендували для зберігання олії до її вивезення, то ж і олія китайців.
показати весь коментар
03.11.2022 21:39 Відповісти
Неужели Си проглотит.
показати весь коментар
03.11.2022 21:19 Відповісти
Вот почему масло дороже чем в Польше его просто вывозят.
показати весь коментар
03.11.2022 22:08 Відповісти
Оно было бы китайским если бы они за него платили.
показати весь коментар
03.11.2022 22:46 Відповісти
Ну что китаезы, посмокчите у уйла или.....?
показати весь коментар
03.11.2022 22:47 Відповісти
Юрий Бутусов,раъясните нам,пожалуйста,так чье это было масло?
показати весь коментар
04.11.2022 15:37 Відповісти
 
 