Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну, щоб до його смерті розв’язати питання "західної агресії" та "проблему України", - The Times
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна, що необхідно розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
За даними The Times, через вік Путіна, якому в жовтні виповнилося 70 років, головні силовики вирішили, що у них закінчується час для остаточного розв'язання питання "західної агресії", інформує Цензор.НЕТ. Для цього, на їхню думку, потрібно було "остаточно розв'язати проблему України", зазначає видання.
Уже до середини літа 2021 року найближче оточення Путіна хотіло завдати військового удару по Україні. При цьому формат "удару" на той момент не було визначено, уточнило The Times джерело в російському уряді. Патрушев та Бортніков були принципово налаштовані щодо вторгнення до кінця літа минулого року. Вони почали вмовляти Путіна та працювати над підготовкою сил для удару. Виконавцем нападу мав бути міністр оборони Росії Сергій Шойгу, однак він тоді ще вагався щодо його доцільності та успіху.
Крім Бортнікова та Патрушева, на рішення Путіна про початок війни вплинув мільярдер Юрій Ковальчук, який у тому числі захоплювався філософією Івана Ільїна. The Times посилається на березневу колонку журналіста Михайла Зигаря для The New York Times, в якій він повідомляв, що Ковальчук проводив багато часу з Путіним, коли той жив у резиденції на Валдаї навесні та влітку першого року пандемії.
При цьому російська еліта в своїй переважній більшості не знала про плани силовиків.
Один із співрозмовників The Times, який є давнім другом родини Путіна, стверджує, що Дмитро Пєсков незабаром після початку війни розповів йому, що більшість членів Ради безпеки дізналися про підготовку вторгнення лише на засіданні 21 лютого. Всім учасникам засідання було сказано, що воно транслюватиметься у прямому ефірі.
Будь ласка, зачекайте...
А де ж сама смерть - заникали?
Тварюка рідкісна.
Они похоже реально думали что это война на неделю максимум
Он скорее "спикер" фсбэшного кодла
https://images.cnscdn.com/images/f/f/6/c/ff6c7f2ff05e9e870958c38f1cf12114/original.jpg
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Росія зараз протистоїть "частині вмираючого світу", виявляючи "сакральну міць".
Як передає , він опублікував пост у https://t.me/medvedev_telegram/206 Telegram , в якому до Дня народної єдності пояснив, що РФ нібито воює з "вмираючим світом", а також "шаленими нацистами-наркоманами". Джерело:
И таких взбросов будет каждый день все больше
В конце найдут стрелочника
Только за одну эту цитату его надо повесить на Гиляку
Андропов не в счет, он во-первых всего один год правил, а во-вторых больше был партийный функционер, чем гебист.
А это гэбье таки дорвалось. Вот и результат
Той, хто занадто багато часу провів у системі держбезпеки, стає сторожовим псом - гарчати і охороняти може, будувати та організовувати - ні.
Не лише у радянському КДБ.
У будь-якій службі безпеки будь-якої країни світу. Така специфіка професії
Організовувати поточне життя держави. Але вони й спецоперації теж організовувати не спроможні, що й бачимо зараз.
Тих, хто це діло (нехай і підле, нехай і криваве) умів робити, всіх або розстріляли або посадили. А залишилися лише ці
То есть реально начинают верить в "вокруг враги" и "нападение"
За мою порофесію мені не соромно. Я багатьох натаскав. Не повірите. внутрішньо пишаюсь "викормишами", але їм про це не кажу. Вдосконалюванню немає меж (та й свій рівень підіймаю).
Слава Україні!
Поэтому у этой войны есть авторы и с "украинской стороны". И мы знаем всех поимённо.
и ***** такое счастливое - да, да, пока я не сдох давайте нападем....
а проблема України проста - існування татаро-московської орди
Не вірю!
А так понятно что там даже солдаты раньше знали уже
Весь цивілізований світ знає , що лайно чіпати не можна , бо дуже смердить
Видно вже до Гааги готується.
Планировалось что то вроде войны с Грузией
Примерно так наверное
В когось ще є питання, чому ЗЄ брехав про початок вторгнення і розмінував Чонгар?
Вірити другу пуйла? Це якась гомноходовочка.
але це вигадка бо хрестовий похід проти заходу путін оголосив в 2008 році а не минулого року.
Законы истории действуют не хуже законов физики.
на війну, на режим, а ще більше на "себїя любимага". Хай їм, грець!