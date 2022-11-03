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Новини Війна
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Патрушев (65) путін (23325) Бортніков Олександр (6)

Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну, щоб до його смерті розв’язати питання "західної агресії" та "проблему України", - The Times

путін

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна, що необхідно розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними The Times, через вік Путіна, якому в жовтні виповнилося 70 років, головні силовики вирішили, що у них закінчується час для остаточного розв'язання питання "західної агресії", інформує Цензор.НЕТ. Для цього, на їхню думку, потрібно було "остаточно розв'язати проблему України", зазначає видання.

Уже до середини літа 2021 року найближче оточення Путіна хотіло завдати військового удару по Україні. При цьому формат "удару" на той момент не було визначено, уточнило The Times джерело в російському уряді. Патрушев та Бортніков були принципово налаштовані щодо вторгнення до кінця літа минулого року. Вони почали вмовляти Путіна та працювати над підготовкою сил для удару. Виконавцем нападу мав бути міністр оборони Росії Сергій Шойгу, однак він тоді ще вагався щодо його доцільності та успіху.

Крім Бортнікова та Патрушева, на рішення Путіна про початок війни вплинув мільярдер Юрій Ковальчук, який у тому числі захоплювався філософією Івана Ільїна. The Times посилається на березневу колонку журналіста Михайла Зигаря для The New York Times, в якій він повідомляв, що Ковальчук проводив багато часу з Путіним, коли той жив у резиденції на Валдаї навесні та влітку першого року пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ оголосила Медведєва, Бортнікова, Володіна, Золотова, Матвієнко, Наришкіна, Шойгу і Патрушева в розшук (оновлено)

При цьому російська еліта в своїй переважній більшості не знала про плани силовиків.

Один із співрозмовників The Times, який є давнім другом родини Путіна, стверджує, що Дмитро Пєсков незабаром після початку війни розповів йому, що більшість членів Ради безпеки дізналися про підготовку вторгнення лише на засіданні 21 лютого. Всім учасникам засідання було сказано, що воно транслюватиметься у прямому ефірі.

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Топ коментарі
+37
Заказна стаття від куйла - намагається перекинути провал на патрушку і бортнікушку...
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03.11.2022 19:12
+35
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03.11.2022 19:21
+31
Напоминаю, что именно Патрушев после Омана усадил в нынешнее кресло Дерьмака.
Поэтому у этой войны есть авторы и с "украинской стороны". И мы знаем всех поимённо.
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03.11.2022 19:19
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Ну встигли до смерті пітуна, молодці.
А де ж сама смерть - заникали?
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03.11.2022 19:08 Відповісти
Заказна стаття від куйла - намагається перекинути провал на патрушку і бортнікушку...
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03.11.2022 19:12 Відповісти
Пропав пан Патрубок...
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03.11.2022 19:13 Відповісти
Чи від Шойги
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03.11.2022 19:17 Відповісти
Бортніков - сцикливе лайн. котре нічого не вирішує. Патрушев дуже опасна людина, відчайдушний опер - при наявності необмежених повноваженгь. агентури. та влади.
Тварюка рідкісна.
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03.11.2022 19:21 Відповісти
От тому сильно сумніваюся, що патрушев був ініціатором нападу. Хіба що "многоходовочка" на усунення ***** і самому сісти на його місце.
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03.11.2022 19:28 Відповісти
На тому засіданні Птрушев здаєтся єдиний хто сказав, мовляв дамо Україні ще один шас
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03.11.2022 19:30 Відповісти
А не Нарыжкин?
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03.11.2022 19:40 Відповісти
путлер таку ахінею не зможе придумати. Це, напевно, захід.
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03.11.2022 19:49 Відповісти
а чорт їх зна, може і правда, зрештою вразі провалу, скинуть провину на путіна і будуть з себе "горбачова " корчити, "перезапуск отношений с Западом, демократия, хороший русский, я не я, корова не моя" , сподіваюся більше на це гівно ніхто не поведеться.
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03.11.2022 20:22 Відповісти
Цих теж у Гаагу
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03.11.2022 19:08 Відповісти
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03.11.2022 21:03 Відповісти
Самі для себе створили проблему, і полізли війною її розв'язувати. Дебіли в квадраті!
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03.11.2022 19:08 Відповісти
Коли кокаїн завджи під рукою в масових кількостях, то в п"яному угарі важко не уявити себе всесильним. На адекватність рішень в такому стані розраховувати не доводиться. А потім наступає непривітна реальність...
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03.11.2022 19:14 Відповісти
Вполне возможно

Они похоже реально думали что это война на неделю максимум
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03.11.2022 19:26 Відповісти
Які проблеми вони створили для себе, ніког не обходить. Найбільшу проблему вони створили для України.
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03.11.2022 19:18 Відповісти
это не тот патрушев, который перед камерами срал кипятком на трибуне, пытаясь связать одно слово, под стёб над ним *****? мощный ястреб!!
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03.11.2022 19:10 Відповісти
Ні, то, здається, був наришкін
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03.11.2022 19:16 Відповісти
та да, я уже вспомнил, рожами в чём то схожи ))
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03.11.2022 19:23 Відповісти
Там усі були з мерзенними пиками
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03.11.2022 20:25 Відповісти
Да,отрижкiн...З перепугу цiлу стежку "кiрпiчами" виклав..Досi не оклигав..
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03.11.2022 20:39 Відповісти
А Цікаво котрий це Наришкін? Чи часом не потомок із сімейства першої дружини петра 1 Дуні Наришкіної
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04.11.2022 00:04 Відповісти
А тут на ЦЕНЗОРІ якісь дебіли вперто цитують приписану Ільїну нищівну характеристику "нічтожних і мєлочних кацапов". Таке ж г*но, як і всі кацапи, цей Ільїн.
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03.11.2022 19:10 Відповісти
Та всі вони гівно, але ільїн напевно міг розбиратися в сортах...
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04.11.2022 08:33 Відповісти
"мільярдер Юрій Ковальчук, який у тому числі захоплювався філософією Івана Ільїна". Як імперське лайно може тямити в сортах імперського лайна?!
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04.11.2022 09:28 Відповісти
Немножко похоже на информ-забросы по отмазке россгавноэлитки от ответственности за войну. Якобы во всём виноваты патрушев, бортников, ковальчук, они уболтали Деда, ведь Зыгарь же всё чистосердечно рассказал...
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03.11.2022 19:11 Відповісти
Х-ло не диктатор там в привычном смысле

Он скорее "спикер" фсбэшного кодла
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03.11.2022 19:12 Відповісти
Думаю, что вы правы. "сфинктор" этого кодла, жириновский, сдох. Ждём, кто займет вакансию.
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03.11.2022 21:28 Відповісти
Заміни Жиріку немає. Усі дрібнота. До того без царя в голові
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04.11.2022 00:06 Відповісти
Медведєв назвав нову мету Росії у війні: "Остановить верховного властелина Ада - Сатану, Лицифира или иблиса"


https://images.cnscdn.com/images/f/f/6/c/ff6c7f2ff05e9e870958c38f1cf12114/original.jpg

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Росія зараз протистоїть "частині вмираючого світу", виявляючи "сакральну міць".

Як передає , він опублікував пост у https://t.me/medvedev_telegram/206 Telegram , в якому до Дня народної єдності пояснив, що РФ нібито воює з "вмираючим світом", а також "шаленими нацистами-наркоманами". Джерело:
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04.11.2022 12:17 Відповісти
Купка савкових мерзенних ублюдків...
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03.11.2022 19:15 Відповісти
Оракули хренови
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03.11.2022 19:16 Відповісти
Отмазывают кровавого фюррера
И таких взбросов будет каждый день все больше
В конце найдут стрелочника
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03.11.2022 19:16 Відповісти
Еге ж, то не вони, то Зінка.
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03.11.2022 20:01 Відповісти
то вообще англоскасы виноваты
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05.11.2022 00:52 Відповісти
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03.11.2022 19:18 Відповісти
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03.11.2022 19:21 Відповісти
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03.11.2022 19:22 Відповісти
Как хутин с удовольствием цитировал « нравиться не нравиться, терпи моя красавица»?
Только за одну эту цитату его надо повесить на Гиляку
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03.11.2022 19:18 Відповісти
После 1953, когда Берия едва не подмял после себя и власть и партию, партия сказала "нет" и привязала госбезопасность на короткий поводок. При председателе КГБ всегда был смотрящий от партии, при Брежневе конкретно генерал Цвигун.
Андропов не в счет, он во-первых всего один год правил, а во-вторых больше был партийный функционер, чем гебист.
А это гэбье таки дорвалось. Вот и результат
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03.11.2022 19:18 Відповісти
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03.11.2022 19:26 Відповісти
Та ніт. Андропов, як раз це був саме керівник спецслужби, котрий дуже противився набору до органів комуністичних синків. Сам падло від мозоку до кісток. Хитрий, розумний жорстокий до нестями. накази КДБ видані при ньому, майже не змінилися. Такі накази у кожній спецслужбі світу (невеличкі розбіжності).
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03.11.2022 19:27 Відповісти
Називається профдеформація особистості.
Той, хто занадто багато часу провів у системі держбезпеки, стає сторожовим псом - гарчати і охороняти може, будувати та організовувати - ні.
Не лише у радянському КДБ.
У будь-якій службі безпеки будь-якої країни світу. Така специфіка професії
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03.11.2022 19:32 Відповісти
Дивлячись - що організувати.
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03.11.2022 19:34 Відповісти
Ну ось... Я думав ясно із контексту.
Організовувати поточне життя держави. Але вони й спецоперації теж організовувати не спроможні, що й бачимо зараз.
Тих, хто це діло (нехай і підле, нехай і криваве) умів робити, всіх або розстріляли або посадили. А залишилися лише ці
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03.11.2022 19:41 Відповісти
Еще там профессиональная паранойя начинается

То есть реально начинают верить в "вокруг враги" и "нападение"
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03.11.2022 19:54 Відповісти
Та зрозумів я Вас.
За мою порофесію мені не соромно. Я багатьох натаскав. Не повірите. внутрішньо пишаюсь "викормишами", але їм про це не кажу. Вдосконалюванню немає меж (та й свій рівень підіймаю).
Слава Україні!
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03.11.2022 19:58 Відповісти
Останній могіканин з КДБ котрий умів організовувати і проводити операції уже вмер. Це Примаков Євген Максимович. Одна ,,справа Гонгадзе,, чого варта. Тут він Кучму в ,,Темну ,, використав і обісрав
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04.11.2022 00:11 Відповісти
для нас-то вони всі чорти, які тільки і мріють щоб українців знищити.
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03.11.2022 20:24 Відповісти
Напоминаю, что именно Патрушев после Омана усадил в нынешнее кресло Дерьмака.
Поэтому у этой войны есть авторы и с "украинской стороны". И мы знаем всех поимённо.
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03.11.2022 19:19 Відповісти
Сядуть усі разом, хто доживе.
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03.11.2022 19:19 Відповісти
Вся ця рашиська кліка путін і його банда мають постати перед міжнародним трибуналом як військові злочинці ,сюди ще добавити рашиських пропагандонів які сіяли ненависть,вам нациським виродкам ніколи прощення не буде.
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03.11.2022 19:21 Відповісти
The Fucks
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03.11.2022 19:23 Відповісти
Важко їм буде дожити до Гаагського трибуналу, бойові комарі їх же кінчать вже весною)
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03.11.2022 19:26 Відповісти
представляю эти уговоры - пока вы не сдохли надо напасть...
и ***** такое счастливое - да, да, пока я не сдох давайте нападем....
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03.11.2022 19:27 Відповісти
Верхушка ФСБ развязала войну. Средняя линия, которая курировала разные местные направления в первый же день сошли на говно, так как вся их медленная диверсионная работа пошла прахом. Другие среднего уровня начали сливать инфу в западные разведки. А виноватой оказалась армия.
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03.11.2022 19:30 Відповісти
ну путін Мішень №1, ці два ушльопка №2, треба створити ЗАГІН ЛІКВИДАТОРІВ для зовнішніх спец операцій. таких собі Месників
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03.11.2022 19:32 Відповісти
"питання "західної агресії" - що то є, яка агресія, що він має на увазі??
а проблема України проста - існування татаро-московської орди
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03.11.2022 19:33 Відповісти
Здається, хтось уже знайшов цапів-відбувайл для Гааги.
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03.11.2022 19:39 Відповісти
"...більшість членів Ради безпеки дізналися про підготовку вторгнення лише на засіданні 21 лютого..."©

Не вірю!
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03.11.2022 19:41 Відповісти
Ну официально может быть тогда

А так понятно что там даже солдаты раньше знали уже
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03.11.2022 19:46 Відповісти
Кацапи кончені і хто ж вас чіпав ?

Весь цивілізований світ знає , що лайно чіпати не можна , бо дуже смердить
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03.11.2022 19:43 Відповісти
Вони хотіли знищити Україну, щоб в принципі не мати під боком країни потенційного члена НАТО із територіальними претензіями.
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03.11.2022 19:45 Відповісти
Замасковані ********** наративчики ?! Я за тобою стежу. І спамлю .
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03.11.2022 21:44 Відповісти
Коли відтворювати імперію типу царської Росії то треба повернути собі Варшаву, Гельсінгфорс та Прибалтику а не одну Україну. Хоча може виникнути прецендент по Прибалтиці. Міжнародна купча між королем Швеції та Петром 1 про Прибалтику ще в силі. Так що Прибалтам прийдеться вийти з НАТО і повернутися в РФію
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04.11.2022 00:16 Відповісти
ну теперь у них фины в нато
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05.11.2022 00:54 Відповісти
підараси
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03.11.2022 19:43 Відповісти
Ага, то путін у нас, виявляється, прямо голуб миру... Це все патрушев і бортінков наколотили... Ну-ну...
Видно вже до Гааги готується.
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03.11.2022 19:46 Відповісти
Мерщій пишіть листа до The Times, вони вам добре заплатять за сенсаційну інформацію!
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03.11.2022 19:49 Відповісти
Ти віриш, що Гагарін літав у Космос?
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03.11.2022 19:55 Відповісти
Полет Гагарина это факт.
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03.11.2022 20:28 Відповісти
Именно Патрушев там приезжал

Планировалось что то вроде войны с Грузией

Примерно так наверное
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03.11.2022 19:50 Відповісти
Це ж той самий Патрушев, з яким ЗЄ в Омані зустрічався?

В когось ще є питання, чому ЗЄ брехав про початок вторгнення і розмінував Чонгар?
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03.11.2022 20:11 Відповісти
Глава ФСБ предпологал что Киев возьмт за 3 дня и их встретят с цветами вся Украина??Я понимаю у военных нема много мозгов но когда глава самой секретной службы безопасности строит в голове иллюзии как пациент дурдома солнышко....хуле тогда удивляться тупизне рядовых орков....у них там с верху до низу одна извилина на всех и то поломана.
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03.11.2022 20:15 Відповісти
Якщо припустити що ФСБ мало агентуру на Банковій та СБУ яка мала гарантувати безперешкодний прохід на північ та південь України через дестабілізацію оборони, що доречі і було зроблено, то неважко зрозуміти, що їх план не був такий вже і дебільний. Інша справа що вони ніколи не беруть до уваги народ України. Після Януковича могли б і порозумнішати.
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03.11.2022 20:35 Відповісти
ну да, бояре цуко, погані., а цар - хороший... лаврови, ***!
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03.11.2022 20:22 Відповісти
лишечко, бути олігархом, багатою і впливою людиною і не потратитися на свою освіту, щоб потім надихатися ху..."філософією" ільїна?
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03.11.2022 20:26 Відповісти
проблемы у вас только начинаются
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03.11.2022 20:32 Відповісти
"Один із співрозмовників The Times, який є давнім другом родини Путіна, стверджує..."

Вірити другу пуйла? Це якась гомноходовочка.
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03.11.2022 20:38 Відповісти
А Гундяєв до цей справи не має неякого відношення ?
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03.11.2022 21:01 Відповісти
цікава стаття. виглядає як публічна відповідь на якесь запитання. схоже, що в кремлі вирішили прозондувати питання заміни х-ла на когось із його найближчого оточення. не те шоб там серйозно взялися за переворот, а так, цікавляться. і отримали відповідь: з бортніковим і патрушевим ніхто навіть говорити не буде. показово, шо не назвали наришкіна. може натякають?
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03.11.2022 21:12 Відповісти
Всех и похороним.
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03.11.2022 21:22 Відповісти
Але ж серед цього кодла є той,який працює на розвідку Америки.
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03.11.2022 21:42 Відповісти
ліплять відмазку для путіна про всяк випадок.

але це вигадка бо хрестовий похід проти заходу путін оголосив в 2008 році а не минулого року.
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03.11.2022 21:53 Відповісти
Эта война началась бы по-любому. И дело не в отдельных персонажах, а в исторической закономерности.
Законы истории действуют не хуже законов физики.
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03.11.2022 22:25 Відповісти
якась достатньо погана спроба відмити росіянських "бізнес"- (віджати) - менів (тобто рєкет і т.і.). якого біса вони тоді постійно порушують свій графік і зустрічаються не з коханками, а з провладними підорами? Звичайно, не задля звичайного гомосексу - вони отримують інформацію (пьют кафейок) - підари - збирають оперативну інфу, щодо лояльності, ну ,і , звичайно - бабки)
на війну, на режим, а ще більше на "себїя любимага". Хай їм, грець!
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03.11.2022 23:14 Відповісти
цар єрефії - ********(тут вмикається Ваша аналітика і інтуіція, стосовно цього п... піда - , педо). щось не подобається? їди на дно - до "мацскви"!
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03.11.2022 23:21 Відповісти
Заказна! Нех..й Пуйла робити невинуватим. Через вік путіна.. це смішно, бо калюня патруш, ще старший за Пуйла !!! Тому вже землю в карманах треба носити, які нах.й завойовування?))). А ще Ковальчук-не докуя навколо путлєра українців? кірієнко, матвієнко, ковальчук?? Дерипаски різні.
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03.11.2022 23:33 Відповісти
Чушь полная -Патрушев и Бортников хотели решить вопрос Украины??? Ха-ха. Они кто такие вообще??..Какой такой вопрос Украины???Вопрос Донецкого аэропорта? НЕТ конечно.Им нужен был Мариополь,Мелитополь,Херсон и побережье с морем.
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04.11.2022 08:42 Відповісти
 
 