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Новини Війна
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Київ (19122) Кличко (3477)

Кличко про підготовку Києва до зими: Будемо боротися, у нас достатньо запасів

кличко

Постійні російські атаки на енергетичні об’єкти України показали справжню мету цієї війни. Це війна проти народу, геноцид проти українців

Про це заявив Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому телеканалу N-TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни. Це геноцид, це не спецоперація. Це не війна проти військових. Це війна проти народу", - заявив Кличко.

Тим не менш він не радить киянам залишати країну взимку, бо саме на цьому спекулюватиме кремлівський правитель Путін, повідомляє N-TV.

"Моя порада всім: будемо боротися - обов'язково. У нас достатньо запасів їжі, води, медикаментів. Ми сподіваємося на хороший сценарій, але ми повинні рахуватися і з поганим сценарієм", - зазначив Кличко.

Також читайте: У разі надзвичайної ситуації в Києві розгорнуть близько тисячі пунктів обігріву, - Кличко

Як раніше повідомляв мер Києва, в разі надзвичайних ситуацій місто готується розгорнути більше тисячі пунктів обігріву. В них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу. Також міська влада Києва вже закупила додаткові електрогенератори та замовила потужні обігрівачі - теплові пушки.

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Топ коментарі
+5
Віталію не позаздриш.

Ситуація важка, але ж в нас інших варіантів нема. Або боротись, або бути вбитими, як би не сильно великий вибір.
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03.11.2022 20:21
+4
Ага. В Киеве практически все дома построенные за последние 20 лет не газифицированы. А в старых домах для установки котла нужно физически отрезать батареи. Для этого нужно во всем доме сливать воду из системы отопления. И делается такое летом, а не за 2 дня до начала отопительного сезона. Плюс это не совсем вопросы к Кличко. Так что делают все что могут. К сожалению реально есть только один 100% вариант пережить эту зиму без приключений - расфигачить всю московию атомными бомбами, чтоб все поголовье кацапского скота полностью уничтожить. Иначе никак(
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03.11.2022 20:51
+2
Віталік, не треба видумувати велосипед!
Зніми заборону на встановлення газових котлів для індівідаульного опалення для мешканців Києва.
Бо електромережі не витримають по делька електрообігрівачів у кожній квартирі.
Ляжуть електромережі - ляже все...
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03.11.2022 20:28
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Віталію не позаздриш.

Ситуація важка, але ж в нас інших варіантів нема. Або боротись, або бути вбитими, як би не сильно великий вибір.
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03.11.2022 20:21 Відповісти
Віталік, не треба видумувати велосипед!
Зніми заборону на встановлення газових котлів для індівідаульного опалення для мешканців Києва.
Бо електромережі не витримають по делька електрообігрівачів у кожній квартирі.
Ляжуть електромережі - ляже все...
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03.11.2022 20:28 Відповісти
електомережі не витримують Кончу з бункером..

електротранспорт на автобуси дизельні нехай міняє..не до екології..бо бісить - у домівках світла немає, зате трамваї шурують
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03.11.2022 20:40 Відповісти
Угу (( і полетять по лінії швидкісного дизельні автобуси яки птиці над водою (( а і ще можна автобуси у метро запустити ((
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03.11.2022 22:21 Відповісти
коли ремонтували лінію швидкісного - автобуси запускали..у 90-х замість трамваїв пускали
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04.11.2022 10:02 Відповісти
Хотілося б почути вартість дизпалива у 90-х , бо іще пам"ятаю як тоді іноді водії паливозаправників його у лісосмугах зливали
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05.11.2022 20:11 Відповісти
Ага. В Киеве практически все дома построенные за последние 20 лет не газифицированы. А в старых домах для установки котла нужно физически отрезать батареи. Для этого нужно во всем доме сливать воду из системы отопления. И делается такое летом, а не за 2 дня до начала отопительного сезона. Плюс это не совсем вопросы к Кличко. Так что делают все что могут. К сожалению реально есть только один 100% вариант пережить эту зиму без приключений - расфигачить всю московию атомными бомбами, чтоб все поголовье кацапского скота полностью уничтожить. Иначе никак(
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03.11.2022 20:51 Відповісти
Бомба не допоможе (( щодо старих будинків - щоб переробити опалення в окремій квартирі існує така штука як байпас , проблема там не у переобладнанні системи опалення окремо взятої квартири , а у тому що робити решті користувачів у яких можливості це зробити немає , це вже багато років камінь спотикання у розрахунках із комунальниками .
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03.11.2022 22:18 Відповісти
Аби ляпнуть? Без світла ваш котел хіба як вогник. Насосу треба циркуляцію робити, автоматика?
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03.11.2022 21:05 Відповісти
Аби ляпнуть! Автоматика котла бере 150-200 ватт/год, а стандартний електрообігрівач - 1,2-3 кіловатт/год.
Різниця у 10 разів.
А тепер детек каже, що "в Києві різко зросло споживання електроенергії. То звісно зросло - похолодало і люди включили електрообігрівачи. А так би газові котли включали, і перевантаження на електромережі не було б.
Фізика, 8 клас...
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03.11.2022 21:23 Відповісти
Як пропонуєте встановлювати газові котли у будинках де більше 9 поверхів коли це технічними нормами не дозволяється ?
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03.11.2022 22:10 Відповісти
Теплова пушка це така собі х.рня з х.рні. Віталій, краще запасай трансформатори та дроти.
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03.11.2022 21:34 Відповісти
Ну як х@рня ? (( для обігріву великих приміщень , в т. ч. різноманітних ангарів надувних саме то шо треба коли мережі вимкнуть , а де людям доведеться зимувати іще невідомо ((
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03.11.2022 22:26 Відповісти
Сьогодні - 3 листопада, а тепла ще не було.
А в платіжках за вересень вже виставлено
за обслуговування вузла обліку. Це як?
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03.11.2022 21:36 Відповісти
Ну отак як за транспортування газу , щомісяця хоч ним користуються лише в сезон , так і тут .
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03.11.2022 22:28 Відповісти
Зараз вже й за воду. Користуєшся чи ні плати абонплату.
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03.11.2022 22:36 Відповісти
Ну це не я придумав : "за все у житті потрібно платити " (( Безкоштовна вода у сільській криниці (( А як це ви живучи у квартирі водою не користуєтеся - мені в голову не вкладається .
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03.11.2022 22:47 Відповісти
 
 