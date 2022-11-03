Кличко про підготовку Києва до зими: Будемо боротися, у нас достатньо запасів

Постійні російські атаки на енергетичні об’єкти України показали справжню мету цієї війни. Це війна проти народу, геноцид проти українців

Про це заявив Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому телеканалу N-TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни. Це геноцид, це не спецоперація. Це не війна проти військових. Це війна проти народу", - заявив Кличко.

Тим не менш він не радить киянам залишати країну взимку, бо саме на цьому спекулюватиме кремлівський правитель Путін, повідомляє N-TV.

"Моя порада всім: будемо боротися - обов'язково. У нас достатньо запасів їжі, води, медикаментів. Ми сподіваємося на хороший сценарій, але ми повинні рахуватися і з поганим сценарієм", - зазначив Кличко.

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Як раніше повідомляв мер Києва, в разі надзвичайних ситуацій місто готується розгорнути більше тисячі пунктів обігріву. В них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу. Також міська влада Києва вже закупила додаткові електрогенератори та замовила потужні обігрівачі - теплові пушки.