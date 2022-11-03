Кличко про підготовку Києва до зими: Будемо боротися, у нас достатньо запасів
Постійні російські атаки на енергетичні об’єкти України показали справжню мету цієї війни. Це війна проти народу, геноцид проти українців
Про це заявив Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому телеканалу N-TV, інформує Цензор.НЕТ.
"Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни. Це геноцид, це не спецоперація. Це не війна проти військових. Це війна проти народу", - заявив Кличко.
Тим не менш він не радить киянам залишати країну взимку, бо саме на цьому спекулюватиме кремлівський правитель Путін, повідомляє N-TV.
"Моя порада всім: будемо боротися - обов'язково. У нас достатньо запасів їжі, води, медикаментів. Ми сподіваємося на хороший сценарій, але ми повинні рахуватися і з поганим сценарієм", - зазначив Кличко.
Як раніше повідомляв мер Києва, в разі надзвичайних ситуацій місто готується розгорнути більше тисячі пунктів обігріву. В них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу. Також міська влада Києва вже закупила додаткові електрогенератори та замовила потужні обігрівачі - теплові пушки.
Будь ласка, зачекайте...
Ситуація важка, але ж в нас інших варіантів нема. Або боротись, або бути вбитими, як би не сильно великий вибір.
Зніми заборону на встановлення газових котлів для індівідаульного опалення для мешканців Києва.
Бо електромережі не витримають по делька електрообігрівачів у кожній квартирі.
Ляжуть електромережі - ляже все...
електротранспорт на автобуси дизельні нехай міняє..не до екології..бо бісить - у домівках світла немає, зате трамваї шурують
Різниця у 10 разів.
А тепер детек каже, що "в Києві різко зросло споживання електроенергії. То звісно зросло - похолодало і люди включили електрообігрівачи. А так би газові котли включали, і перевантаження на електромережі не було б.
Фізика, 8 клас...
А в платіжках за вересень вже виставлено
за обслуговування вузла обліку. Це як?