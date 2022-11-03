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Новини Війна
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армія рф (16200) Кадиров (525) Пригожин Євген (522)

Замість генерал-полковника Лапіна Центральним військовим округом РФ поки керуватиме генерал-майор Ліньков, - РосЗМІ

олександр,ліньков

Російські ЗМІ дізналися, хто почав виконувати обов’язки командувача Центрального військового округу РФ замість генерала Олександра Лапіна, відставки якого домагалися прихильники війни Рамзан Кадиров і Євген Пригожин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Проте наразі незрозуміло, що сталося з самим генерал-полковником і чи повернеться він на війну в Україну.

Чеченське ТБ та військові блогери минулого тижня розповідали про усунення Лапіна на тлі найжорсткішої критики на його адресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує набір "добровольців", попри завершення мобілізації, - Генштаб

Зокрема, на початку жовтня Кадиров звинувачував його у провальному відступі з Лимана та інших військових невдачах.

Наприкінці жовтня він знову розкритикував Лапіна, звинувативши у прориві оборони українською армією на Донбасі. Кадирова підтримав Пригожин.

Водночас уральське видання Ura.ru при цьому наполягало на версії про те, що Лапін залишив Україну, щоб відпочити та провести тритижневу відпустку.

"Комерсант" пише, що тимчасово виконуватиме обов'язки командувача військ Центрального військового округу (ЦВО) на час відсутності Лапіна буде генерал-майор Олександр Ліньков, який до цього обіймав посаду начальника організаційно-мобілізаційного управління округу. Про це виданню розповіли у пресслужбі ЦВО.

Також читайте: Кадиров і Пригожин ображають генерал-полковника ЗС РФ Лапіна, щоб домогтися звільнення Шойгу та Герасимова, - Бутусов

На війні в Україні цьому округу відповідає угруповання "Центр", яким Лапін командував щонайменше з літа.

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Лапін, командувач російського Центрального військового округу, на початку весни нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів. За кілька днів армія РФ пішла з цих областей.

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Топ коментарі
+12
Странно, есть же целый генерал-полковник кадыров
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03.11.2022 20:19
+9
Шило на мило...
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03.11.2022 20:18
+8
Цей також миттєво зліняє.
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03.11.2022 20:19
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Шило на мило...
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03.11.2022 20:18 Відповісти
Та-ні! Тут "цікавіше"! Генерал-майора зробили "заложником" Саме його управління займається організацією комплектування військ особовим складом Тому якщо зірветься питання комплектації і тим самим - зірветься наступ та не настане "перелом" у війні на користь Росії - на нього "повісять усіх собак"
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03.11.2022 22:05 Відповісти
a starleju naty Haimarsu - bez raznicy lapin ili nelapin
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03.11.2022 23:08 Відповісти
Странно, есть же целый генерал-полковник кадыров
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03.11.2022 20:19 Відповісти
Цілий донган.
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03.11.2022 20:20 Відповісти
Цей також миттєво зліняє.
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03.11.2022 20:19 Відповісти
СВО ідьот по плану... ***** казав. В планах мабуть, було мінять командуючих мало не щотижня)))
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03.11.2022 20:19 Відповісти
Кого не призначайте там, куди те гімно не ставте, реза одна - Оркокомандуючі - бездарі, хапуги, хами, алкашня і бариги. Все, всі!
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03.11.2022 20:21 Відповісти
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03.11.2022 20:22 Відповісти
нам то що до того?
ну, прізвище знаємо, і тільки того.
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03.11.2022 20:22 Відповісти
кацапізоване українське прізвище Линько(в)
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03.11.2022 20:55 Відповісти
саме цікаве, що Ігор Лапін, майор ЗСУ (нині, здається, вже комісований після бойової травми на фронті, зараз на Прямому у Ганапольського) українець, хоч і прізвище касапське
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03.11.2022 21:00 Відповісти
Напоминает басню квартет.
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03.11.2022 20:23 Відповісти
Ставьте сразу гонДона с пригожиным! Они обосрутся, потом когда их начнут менять и критиковать скажут, что везде враги и надо главного чмыря менять. Потом внутренние разборки лет на 100, а мы запасаемся попкорном
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03.11.2022 20:33 Відповісти
А, вы друзья, как не садитесь, а в генералы не годитесь. И Слава Богу!
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03.11.2022 20:38 Відповісти
немає значення, яке )(уйло буде сидіти на троні в кремлі.Завжди найдеться той хто буде мріяти о "вялічії"московія-це імперія.там завжди буде цар і раби.
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03.11.2022 20:47 Відповісти
-Ліньков, а чому у тебе такі очі?
-Та я обісрався
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03.11.2022 20:50 Відповісти
Кабздон чекає!
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03.11.2022 21:00 Відповісти
какая отвратительная....рожа
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03.11.2022 21:04 Відповісти
Генерал Лапин..генерал Лебедь..генерал Квашнин и прочие генералы были ликвидированы путлером успешно.... всего около 100 генералов рaбZeи...которые были против войны с Украиной..генерал Дудаев в 1995 году... предупреждал..полезет в Украину... обсеретесь по самые СкреПОНОСы.. видео есть в Ютьюбе..бараны мавзолейные...
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03.11.2022 21:06 Відповісти
Крысы путлера..
Анна Киевская типа наша москальская Княгиня... во Франции..а Рокмалана Турецкая..в Стамбуле наша Москальская графиня...🤣🤣крысы путлера..я ничего не перепутал...типа Богдан Хмельницкий был начальником всея сраной РАБzzeи 😆😆😆🤣
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03.11.2022 21:15 Відповісти
Роксалана...Sorry ..😛
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03.11.2022 21:18 Відповісти
Ердоган показав журналістам як він переконав путіна повернутись до зернової угоди.

https://t.me/insiderUKR/44955
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03.11.2022 21:16 Відповісти
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03.11.2022 21:56 Відповісти
Что не морда то рожа.
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03.11.2022 21:25 Відповісти
Колись була така дитяча книжечка «Полководці піщаних кар'єрів» - щось пригадалося . А якщо серйозно то на Ромеля ****** - БУ-ГА-ГА . Ну вибачте - не можу я серйозно 😁
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03.11.2022 21:29 Відповісти
Так Лапіна зняли , чи він втонув в Москва-реке?
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03.11.2022 21:41 Відповісти
Я тоже слышал, что он типа рыбалку не пережил. Почерк Дондона-Пригожина. Наверное сейчас придумывают легенду, как он героически на Донбасе погибнет через неделю.
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03.11.2022 23:02 Відповісти
Адольф Алоизыч, под занавес, тоже занимался перестановкой кроватей в борделе
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03.11.2022 22:14 Відповісти
Ну
Тіпа
ЛапінЬков

Пох
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03.11.2022 23:18 Відповісти
Пока, Линьков. Приготовь брендовый гроб.
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04.11.2022 01:49 Відповісти
название линьков,от слова ********** те линять
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04.11.2022 10:00 Відповісти
 
 