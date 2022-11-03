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енергетика (2484) електроенергія (6016) Підвищення тарифів (274) Кисилевський (47)

Перед тим, як підвищувати тариф на передачу електроенергії, потрібно проаналізувати, як це вплине на реальний сектор економіки, – нардеп

энергетика

Рішення щодо підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії не може бути ухвалене, доки Укренерго не надасть розрахунки того, як це підвищення вплине на реальний сектор економіки. Адже не виключено, що додаткове навантаження спричинить подальше скорочення виробництва, а відповідно – держбюджет отримає менше податкових надходжень.

Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розуміти, що підвищення тарифу, яке ляже на промисловість, тим чи іншим чином вплине на обсяг надходжень до державного бюджету, який ця промисловість буде генерувати. Укренерго – це державна компанія, тож необхідно порахувати: скільки отримає компанія після підвищення тарифу, і скільки грошей перестане платити промисловість державі. Проте, на жаль, ми не отримали жодних розрахунків", - підкреслив нардеп.

Він зауважив: бізнес прекрасно розуміє, у якому важкому стані перебуває енергетика. Водночас, підприємства теж переживають кризу, тож рішення щодо підвищення має бути всебічно виважене, та підтверджене розрахунками регуляторного впливу.

"Судячи з того, що ми почули від металургів, і що ми почуємо від інших представників бізнесу, можна зробити висновок, що після запланованого підвищення тарифу надходження у держбюджет впадуть – тому що обсяги виробництва знизяться. Тому, на мою думку, обговорювати таке рішення можна тільки після того, як з’являться розрахунки і аналіз впливу цього рішення на реальний сектор економіки", - резюмував Кисилевський.

Також читайте: Українська промисловість не витримає значного підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, - ФРУ

Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії – з 345 до 636,17 грн/МВт-год. Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Ukrаiпе) заявили, що обгрунтування підвищення, яке надане Укренерго, містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5%.

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Топ коментарі
+7
Коли міністр МЗС також клован:

"Найкращий час аби займатися коханням та радіти життю," - Кулеба про віялові відключення.

https://espreso.tv/naykrashchiy-chas-abi-zaymatisya-kokhannyam-ta-raditi-zhittyu-kuleba-pro-viyalovi-vidklyuchennya
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03.11.2022 21:28
+6
Щось я не зрозумів: це в стилі "підвищити акциз на цигарки", а потім жалітися, що "20% від продажу цигарок не попали до бюджету" через тіньовий ринок, чи "відновити акциз на пальне" при воєнному стані, але направити ті кошти не на армію, а на "велике крадівництво"?

Цей кабмін поіинен був бути розпущеним через 90 днів після формування, оскільки не мав (і досі не має) програми. Але задача розвалу економіки України цим урядом виконується на 100%. І почали вони це робити ще ДО усіляких коронавірусних карантинів.
Та й зараз жодна ініціатива КМУ не направлена на створення робочих місць в Україні. Завдання кремлядів по знищенню економіки країни виконується.
Така моя думка і про Шмигаля з усім КМУ, і про "монобільшість"+ОПЗЖ, і про тих, хто сидить в ОПі
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03.11.2022 21:30
+4
А ви думайте що робити щоб не підвищувати тарифи.
Для чого ви там сидите ?
Тупі совки
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03.11.2022 21:22
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Яка глибока думка... Метрів зо п'ять буде...
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03.11.2022 21:19 Відповісти
А ви думайте що робити щоб не підвищувати тарифи.
Для чого ви там сидите ?
Тупі совки
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03.11.2022 21:22 Відповісти
Коли міністр МЗС також клован:

"Найкращий час аби займатися коханням та радіти життю," - Кулеба про віялові відключення.

https://espreso.tv/naykrashchiy-chas-abi-zaymatisya-kokhannyam-ta-raditi-zhittyu-kuleba-pro-viyalovi-vidklyuchennya
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03.11.2022 21:28 Відповісти
ну, нехай мені викличе проституток, за "свої" гроші! які воно накрало!

(в відповідь таке чмо мені напише - "викличем тобі комісара воєнкомата"... Але це все, на що здатен недолугий розум троля)
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04.11.2022 01:56 Відповісти
Щось я не зрозумів: це в стилі "підвищити акциз на цигарки", а потім жалітися, що "20% від продажу цигарок не попали до бюджету" через тіньовий ринок, чи "відновити акциз на пальне" при воєнному стані, але направити ті кошти не на армію, а на "велике крадівництво"?

Цей кабмін поіинен був бути розпущеним через 90 днів після формування, оскільки не мав (і досі не має) програми. Але задача розвалу економіки України цим урядом виконується на 100%. І почали вони це робити ще ДО усіляких коронавірусних карантинів.
Та й зараз жодна ініціатива КМУ не направлена на створення робочих місць в Україні. Завдання кремлядів по знищенню економіки країни виконується.
Така моя думка і про Шмигаля з усім КМУ, і про "монобільшість"+ОПЗЖ, і про тих, хто сидить в ОПі
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03.11.2022 21:30 Відповісти
я пропоную покарати всіх секретуток. котрі як собаки виконують такі злочинні накази! бо на них все і тримається!
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04.11.2022 01:54 Відповісти
Я теж безкорисливо люблю гроші!
)))
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03.11.2022 21:37 Відповісти
Рецепт наповнення бюджету від Z-команди - грабувати бідних. А чому бідних? Бо в Україні бідних більша частина країни.
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03.11.2022 21:39 Відповісти
ТАМ В КАБМИНЕ ДЕБИЛОВ ШТАМПУЮТ во время отключения света , иного объяснения такого количества идиотических решений за последние 2 недели нет.
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03.11.2022 21:42 Відповісти
Тут треба ставити запитання -"хто на цьому заробить? "
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03.11.2022 21:42 Відповісти
У мене таке враження,що під час війни,влада жалкує тільки про одне,це втрата великої кількості податківців,нема кому наповнювати корито. Тому час дерибанить все що тільки можливо.
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03.11.2022 21:48 Відповісти
в посиленому режимі! бо вони і до цього деребанили!
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04.11.2022 01:53 Відповісти
Та коли це зельоних цікавило. "Рівень олів'є" розуміє тільки кількість грошей на офшорах.
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03.11.2022 21:52 Відповісти
Пора петицію про купівлю ********** паличок подавати- через місяць вже починати монобільшість терти.
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03.11.2022 22:01 Відповісти
НАРДЕПУ ПВСЛЯ ОСТАННЬОГО ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТИ І І НШИХ ЙОГО ДОХОДІВ ДО 180 ТИС,ГРН. НА МІСЯЦЬ, ПОВІРТЕ НАСРАТИ НА ТЕ, ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ НА ЕКОНОМІКУ....ЧИ МОЖЛИВО, я ЩОСЬ НЕ ТУДИ? НУ ТО ПОПРАВТЕ
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03.11.2022 22:05 Відповісти
і жодна ізвіліна не смикнулася
а як це вплине на платоспроможність
вони зовсім не думають про сраку, в якій можуть опинитися разом з нами
але є перевага
нам тікати нікуди, а їм є....
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03.11.2022 23:07 Відповісти
Якось би так зробити щоб не встигли.
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03.11.2022 23:21 Відповісти
Вплине цілком очевидним чином на всіх мешканців України: черговим здорожчанням продуктів, товарів, послуг і т.д.
Підприємства собі у збиток працювати не стануть, тому котрісь закриються (збільшивши кількість безробітних), а інші перекладуть нововведені фінансові витрати у ціну продукції, тобто знову ж таки на гаманець кожного українця.
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03.11.2022 23:45 Відповісти
Та ти що? як він це зрозумів? як він зміг здогадатися до цього????
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04.11.2022 01:52 Відповісти
 
 