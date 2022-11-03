Оскільки вони безсилі проти нас на фронті, вони б’ють по наших дітях і сім’ях, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний емоційно прокоментував злам його особистої сторінки в instagram.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомлє полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
Він опублікував відповідь генерала Валерія Залужного щодо блокування його особистого акаунту в мережі Інстаграм.
Топ коментарі
+17 Ksenia VB
показати весь коментар03.11.2022 22:07
+11 Тонка червона лінія
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+11 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар03.11.2022 22:33
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Іикусіть
В решті вашого допису - не те, що правда, а ІСТИНА!
Бережіться, пане генерале! Бо Ви потрібні Україні і її народу.
тому його боїться єрмак
тому заборона мітенгів та протестів
тому допомогу ЗСУ просить Юсупова а не дає президент
тому йому підсирають всі можновладці
тому, генерал Кривонос під слідством
тому нема держоборонзамовлень
бо перемога над рф зараз
це поразка зекоманди...
а чому так???
а тому що Залужний на коні
а зекоманда в сраці...