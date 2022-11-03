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Оскільки вони безсилі проти нас на фронті, вони б’ють по наших дітях і сім’ях, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний емоційно прокоментував злам його особистої сторінки в instagram.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомлє полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан. 

Він опублікував відповідь генерала Валерія Залужного щодо блокування його особистого акаунту в мережі Інстаграм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акаунт Залужного в інстаграмі зламали, фахівці працюють над відновленням доступу до сторінки, - ВВС. ФОТО

Оскільки вони безсилі проти нас на фронті, вони б’ють по наших дітях і сім’ях, - Залужний 01

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Топ коментарі
+17
кацапи найбридкіша нація ( сброд)
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03.11.2022 22:07
+11
Валерій Залужний - ціль номер один в рашистів.
Бережіться, пане генерале! Бо Ви потрібні Україні і її народу.
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03.11.2022 22:08
+11
Залужний, майбутній президент України
тому його боїться єрмак
тому заборона мітенгів та протестів
тому допомогу ЗСУ просить Юсупова а не дає президент
тому йому підсирають всі можновладці
тому, генерал Кривонос під слідством
тому нема держоборонзамовлень
бо перемога над рф зараз
це поразка зекоманди...
а чому так???
а тому що Залужний на коні
а зекоманда в сраці...
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03.11.2022 22:33
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кацапи найбридкіша нація ( сброд)
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03.11.2022 22:07 Відповісти
а такі як ти радісно кричать - ОООО, а ми сотнями років давали оркам вру, освіту і т.д., Ну шо мля? додавались?
Іикусіть
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03.11.2022 22:32 Відповісти
*"віру" "Викусіть"
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03.11.2022 22:33 Відповісти
Слово "нація" у вашому, пані, допису було зайвим. Можу порадити ситуативні синоніми від стародавнього "андрофаги" до цілком ********* "психічно збочені елементи суспільства"
В решті вашого допису - не те, що правда, а ІСТИНА!
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03.11.2022 22:38 Відповісти
Тільки не нація, а наволоч.
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04.11.2022 02:02 Відповісти
Валерій Залужний - ціль номер один в рашистів.
Бережіться, пане генерале! Бо Ви потрібні Україні і її народу.
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03.11.2022 22:08 Відповісти
Не хочу сказати нічого поганого про пана Валерія Залужного, але + в тому, що у нас на відміну від рашистів в армії є ініціатива і все не тримається на авторитеті або страху як у русні однієї конкретної людини
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03.11.2022 23:12 Відповісти
Кожний ниций вчинок орків викликає в нас тільки одне - жагу їх нищити.
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03.11.2022 22:08 Відповісти
Федерасты, что ещё сказать о них.
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03.11.2022 22:23 Відповісти
Краще б цим сцикливим кацапським виродкам Залужного не дратувати...
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03.11.2022 22:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wEVlULK22AM По ходу Залужний є фанатом Surface Tension
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03.11.2022 22:31 Відповісти
Залужний, майбутній президент України
тому його боїться єрмак
тому заборона мітенгів та протестів
тому допомогу ЗСУ просить Юсупова а не дає президент
тому йому підсирають всі можновладці
тому, генерал Кривонос під слідством
тому нема держоборонзамовлень
бо перемога над рф зараз
це поразка зекоманди...
а чому так???
а тому що Залужний на коні
а зекоманда в сраці...
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03.11.2022 22:33 Відповісти
freaking Russian troll, posting nonsense
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04.11.2022 06:28 Відповісти
Сралин тоже думал в 1939 году..что разбомбив Гельсинки Тампере Оулу и другие города он победит Финляндию.....Стадо мавзолейное 🦍🦍 Шариковы...вы и правда стадо Баранов . 😆😛😛😛
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03.11.2022 23:31 Відповісти
Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.11.2022 07:31 Відповісти
 
 