Ворог утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону", - повідомив Залужний.
Також співрозмовники обговорили проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.
"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль", - зазначив головком ЗСУ.
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які надала для ЗСУ компанія шевроле.
Пане Залужний,
як думаєте???
чи не пора брати керівництво в свої руки???
Вам по чому Подоляк платить?
Ти захищаєш їх позицію? То як вона корелюється з позицією та "интересами этой маленькой страны" (Латвії) яка допомагає Генералу воювать? Тбі не здається що ТВОЇ інтереси і інтереси Латвії діаметрально протилежні?
Сподіваюсь, що захисту наших воїнів та набоїв вистачить, щоб усю ту наволоч переробити на якісні добрива. Що саме не ляже в землю - тваринки з біолабораторій швиденько перероблять.
Пане Генерале, роби свою справи, а ми допоможемо! Хто як і сим зможе. Іцрю в тебе, Генерале, і в наше ЗСУ.
Виктор Астафьев, сибиряк фронтовик..
Прокляты и убиты...