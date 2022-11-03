За добу втрати противника сстановлять: 210 осіб, 15 одиниць бронетехніки, 2 артсистеми, - Угруповання військ оборони Сходу

Обстановка на Сході залишається напруженою, але контрольованою. Найбільша інтенсивність ведення боїв зберігається на Донеччині. Там українські оборонці продовжують стримувати навалу противника поблизу населених пунктів Білогорівка, Соледар, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних Сил.

На Харківщині ворог завдав 1 ракетного удару поблизу Павлогарду та ще 4 авійаційних ударів на Новоселівському напрямку. Провів 39 артилерійських обстрілів позицій українських захисників. Окупанти намагалися 9 разів перейти до наступальних дій, проте безуспішно. Під час атак ворог інтенсивно застосовував артилерію та важку броньовану техніку.

На Луганському напрямку від початку доби противник наніс 3 авіаудари поблизу населених пунктів Торське та Площанка. Здійснив 42 артилерійські обстріли позицій наших захисників з метою прорвати оборону українських військових. Для цього використовував танки та міномети. Атака захлинулася.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив 1 авіаційний удар та завдав майже півтори сотні артударів по позиціях наших воїнів. Противник більше ніж 20 разів вдавався до наступу проте майже всі атаки зазнали невдач, деякі бої все ще тривають.

На Донецькому напрямку противник завдав 12 авіаударів та понад 100 артилерійських обстрілів по позиціях наших військових. Протягом доби ворог безуспішно провів більше 30 спроб штурмових атак. Окрім цього російські окупаційні війська застосували дрон-камікадзе "Ланцет".

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На Запорізькому напрямку окупанти провели 1 ракетний та 1 авіаудар. Зі ствольної та реактивної артилерії понад 30 разів гатили по українським військовим. До штурмових дій на цьому напрямку противник не вдавався.

У смузі відповідальності східного угруповання військ від початку доби противник обстріляв 14 населених пунктів та пошкодив 26 об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Силами оборони проведено евакуацію понад 200 осіб місцевого населення із зони бойових дій.

На деокупованих територіях продовжуються роботи із розмінування території. Знешкоджено близько тисячі вибухових пристроїв та обстежено порядку 20 гектарів української території.

Бойові безповоротні втрати противника на східному напрямку склали: особового складу – 210 осіб, танків – 7, ББМ – 8, артилерійських систем – 2, автомобільної техніки – 7.