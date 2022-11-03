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Новини Мобілізація в РФ
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Генштаб ЗС (6075) мобілізація (2876)

Із частини в Казані дезертувало 15 солдатів, ще двоє наклали на себе руки при передислокації до України, - Генштаб ЗСУ про мобілізованих у РФ

мобілізація

Генеральний штаб ЗСУ поширив інформацію про низький рівень морально-психологічного стану мобілізованих до російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства".

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Топ коментарі
+12
Татарстан вставай, козломордих виганяй. )
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03.11.2022 23:03
+12
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03.11.2022 23:25
+11
На станції Чернянка Білгороської області рф п'яні в хлам мобілізовані окупантських сил рф розпочали "бойові дії", ще не виїхавши за межі рф.
350 чмобів з криками "Смерть хохлам !", вночі влаштували дикий погром, побили наряд поліції і розгромили вокзал.
Місцеві жителі супроводжували дії своїх захистників словами щирої любові і вдячності типу "К хохлам б..дь едьте, они вас успокоят!"
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03.11.2022 23:23
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Ну и что? При большевиках и НКВД потери личного состава были исчо больше. Условно говоря - прячущихся в тайге будет много, но рюзький народ этим не остановить...
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03.11.2022 22:56 Відповісти
Про дані часів ІІ Світової не знаю - їх засекретили, а от у І Світову російська влада мала цифру дезертирів близько мільйона
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03.11.2022 23:33 Відповісти
Ой-ой, прям не знаю... про армию Власова в 130 000, а ваапше-та разных там кацапдезертиров более миллиона с кизячками(донскими) и иже.
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03.11.2022 23:57 Відповісти
За даними німецьких архівів, а вони, як мінімум не підроблялись за велінням кремлядських путан, на боці Вермахту воювало майже 2 млн етнічних росіян+корінних народів рашки (але це були дрібниці). це найбільша нація колаборант, для прикладу, румунська армія мала чисельність трохи більше 700 тисяч...
Цю ганьбу кацапи намагаються приховати, перекладаючи власну ганьбу на інші народи, дискредетуючи і принижуючи їх.
Українців же на боці Німеччини було не більше 64 тисяч. Ці дані легко перевірити... німці не тримають за сімома замками архіви 2 світової, на відміну від каца3,14дарів, які соромляться правди про свою ницість. певен, мине ще рік чи два і знову в кацапердівці згорять якісь бібліотеки, архіви чи ще щось...
Тут лише основна за чисельністю частина із довго списку. інші були невеликими підрозділами

НА СЛУЖБЕ ГИТЛЕРА:
1. Русские генералы, бывшие советские офицеры.
Генерал-майор Буняченков - командир 600-й дивизии Вермахта
(она-же 1-я дивизия РОА СВ КОНР ), бывший полковник, командир дивизии РККА.
Генерал-майор Мальцев - командующий ВВС КОНР, бывший директор
санатория "Авиатор", ранее - командующий ВВС СибВО, полковник запаса
РККА.
Генерал-майор Кононов - командир 3-й Сводно-казачьей
пластунской бригады 15-го Казачьего кавалерийского корпуса войск СС Главного
оперативного Управления СС (ФХА-СС), бывший майор, командир полка РККА.
Генерал-майор Зверев - командир 650-й дивизии Вермахта
(она-же 2-я дивизия РОА ВС КОНР), бывший полковник, командир дивизии РККА.
2. Русские генералы, бывшие граждане СССР.
Генерал-майор Доманов - командир Казачьего охранного корпуса
Казачьего Стана Главного Управления Казачьих Войск Главного Управления СС
(ФА-СС), бывший сексот НКВД.
Генерал-майор Павлов - походный атаман, командир Группы
Походного атамана ГУКВ.
Ваффенбригаденфюрер - генерал-майор войск СС Каминский Б.С.
- командир 29-й гренадёрской дивизии войск СС "РОНА" (русской №1)
Главного оперативного Управления СС (ФХА-СС), бывший инженер.
3. Русские генералы - белоэмигранты.
Генерал кавалерии ( генерал-лейтенант вермахта ) П.Н
Краснов-старший - белогвардеец, начальник Главного Управления Казачьих Войск,
Главного Управления СС (ФА-СС).
Генерал-лейтенант Шкуро - начальник казачьего резерва
Главного Управления СС (ФА-СС).
Генерал-майор Штейфон - командир Русского охранного корпуса
Вермахта.
Генерал-лейтенант Балабин Е.И. - Член ГУКВ-КОНР.
Генерал-лейтенант Науменко В.Г. - Член ГУКВ-КОНР.
Генерал-майор Туркул - командир Запасной бригады казачьего
резерва ГУКВ ФА-СС.
Генерал-майор -инженер Шелест -белоємигрант, член ГУКВ КОНР.
Генерал-майор Краснов С.Н.- средний - белогвардеец, заместитель
начальника Главного управления Казачьих Войск, Главного управления СС (ФА-СС).
Генерал-майор ДьяковВ.А.- чиновник "Легиона
Шпеера", сформировал из белоємигрантов 2 автотранспортных батальона №67 и
№69 (по 7 рот каждый).
Генерал-майор Зборовский В.Э.-белогвардеец, командир 1-го
Сводно-Казачьего полка Русского охранного корпуса в Сербии.

Генерал-майор Гонтарев Б.В. - белогвардеец, начальник штаба
Русского охранного корпуса в Сербии (командир 3-го полка).
Генерал-майор Попов П.Х. - начальник Кадетского корпуса КОНР
имени великого князя Константина.
Генерал-майор Духопельников - командир Казачьей пластунской
бригады полевой полиции Вермахта.
Генерал-майор Черепов А.Н. - командир запасного батальона
Русского охранного корпуса.
Всего на службе
фашистов было более 150 русских генералов - эмигрантов.
4. Украинские генералы - эмигранты.
Генерал-хорунжий УНА - генерал-хорунжий Шандрук,
председатель Украинского Национального Комитета - Командующий УНА.
Генерал - хорунжий УНА - генерал-хорунжий УНР М.Омельянович-Павленко,
эмигрант, начальник военного отдела УНК.
Генерал - майор УНА Дьяченко, командир 1-й противотанковой
бригады УНА "Вильна Украина", полковник польской службы.

Генерал-майор УНА О.Вишневский, эмигрант, член штаба УНА с
12.03.45г.
Генерал-майор УВВ М. Капустянский, эмигрант, начальник штаба
УВВ "Оствербанда" Осттруппен Вермахта.
Итого - шесть.
5. Белорусские генералы.
Генерал-майор Езовитов К.Е., член Белорусской Центральной
Рады, командир Белорусского легиона (1-й белорусской дивизии).
6. Эстонские генералы.
Легионсгруппенфюрер генерал-лейтенант СС Й.Соодла, начальник
инспекции эстонского легиона СС.
7. Латышские генералы.
Генерал Х.Браншневитц, командир соединения в составе Абвера.
Легионс группенфюрер - генерал лейтенант войск СС
Бансгерскис - начальник инспекции латвийского легиона СС.Генерал-майор Денкерс,
член Латвийского правительства.
8. Армянские генералы.
Генерал-майор Кананян "Дро", председатель
Армянского комитета.
9. Грузинские генералы.
Генерал-майор Маглакелидзе, председатель Грузинского
комитета.
10. Северокавказские генералы.
Генерал-майор Бичерахов П.Ф., начальник Северокавказского
отдела КОНР.
ПОМОЩНИКИ ПВО (Служба "Никеля"), позже - помощники
СС.
На службу Помощников
ПВО немцы набирали девушек и юношей в части Люфтваффе: в прожекторные батареи,
аэростатные части , части связи, дымзавес, медицинские и снабжения, позже -
зенитные батареи. Их возраст был 14-17 лет, служба - 2 года с последующим
переводом в части СС.
Во время войны было
мобилизовано:
- русские: 34 000 человек, из них 4 000 девушек.
- украинцы: 6 000 человек, из них 1 200 девушек.
- белорусы 3 200 человек, из них 200 девушек.
- литовцы 1 200 человек, из них 200 девушек.
- латыши 5 200 человек, из них 200 девушек.
- эстонцы 1 100 человек, из них 100 девушек.
- крымские татары - до 200 человек.
Всего: до 55 000
человек, из них до 6 000 девушек.
ВОСТОЧНЫЕ ЧАСТИ ВЕРМАХТА В СОСТАВЕ ОККУПАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ
В Рейхскомиссариате "Остланд" дислоцировался 11-й
Резервный корпус Вермахта, соединения и части котрого, включая незначительные
восточные части, входили в оккупационную группировку.
В Рейскомиссариате "Украина" дислоцировался 12-й
Резервный корпус Вермахта, имеющий в различные периоды крупные формирования
восточных войск, такие как:
- Казачий (русский) охранный корпус из 15 полков;
- 162-я Учебная дивизия Остлегионов из 6 полков;
- 740-я казачья (русская) запасная бригада из 6 батальонов;
- Казачья (русская) Группа Походного атамана из 4 полков;
- Казачья группировка полковника фон Панвица из 6 полков;
- Сводно-Казачья (русская) дивизия полевой полиции "Фон
Шуленбург";
- Казачья пластунская (русская) бригада полевой полиции
полковника Духопельникова из 6 батальонов;
- 153-я учебно-полевая дивизия Вермахта из 3-х полков и 15
батальонов Остлегионов;
- Калмыцкий кавалерийский охранный корпус из 4-х дивизионов;
- 531-й казачий охранный корпус Вермахта.
В генерал-губернаторстве "Польша" (включая
Галичину) дислоцировались :
- 1-я Казачья (русская) кавалерийская дивизия Вермахта
(позже войск СС) из 8 полков;
- Депо-дивизия РОА полигона "Милау" Вермахта из
4-х полков и 20 батальонов РОА, в том числе и казачьих;
- Учебная дивизия Остлегионов "Легиново" из 1
бригады и 5 полков а также,
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ И МЕСТНЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
В Тыловых районах
Вермахта в конце 1941 году были сформированы:
Группой армий "Север" - 10 охранных батальонов
"Айнвошенкампфвербанд" (6 эстонских, 1 финский, 3 русских).
Группой армий
"Центр" - отряды службы порядка "ОДИ" (14 русских
батальонов "Народной стражи", 10 белорусских батальонов ОДИ, 3
Русских батальона легиона "Белый Крест" а также РОНА Воскобойникова -
5 батальонов).
Группой армий
"Юг" - вспомогательные охранные части
"Хильфманшафт"-"ХИВА" - 11 ...
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04.11.2022 00:14 Відповісти
Накласти на себе руки замість поїздки в Україну для кацапів звісно краще. Тому що по приїзду в Україну кацапам зазвичай нема шо і на шо накладувати.
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03.11.2022 23:02 Відповісти
Им пообещали освободительный тур по Монако и Сан-Марино,
а потом нагло погрузили в теплушки, идущие в сторону Украины.
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04.11.2022 02:49 Відповісти
Татарстан вставай, козломордих виганяй. )
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03.11.2022 23:03 Відповісти
Це дуже-дуже добре..ʼ
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03.11.2022 23:11 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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03.11.2022 23:21 Відповісти
На станції Чернянка Білгороської області рф п'яні в хлам мобілізовані окупантських сил рф розпочали "бойові дії", ще не виїхавши за межі рф.
350 чмобів з криками "Смерть хохлам !", вночі влаштували дикий погром, побили наряд поліції і розгромили вокзал.
Місцеві жителі супроводжували дії своїх захистників словами щирої любові і вдячності типу "К хохлам б..дь едьте, они вас успокоят!"
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03.11.2022 23:23 Відповісти
А самі не могли пристрелити, а тільки "їдьте"
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03.11.2022 23:51 Відповісти
там вже давно нікому і нічім.
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03.11.2022 23:55 Відповісти
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03.11.2022 23:25 Відповісти
Їдуть рашараби на забій як барани безвольні замість того щоб очистити свою країну від нелюдського режиму *****!
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03.11.2022 23:35 Відповісти
Хахахах ещё двое хороших
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03.11.2022 23:35 Відповісти
Треба вводити окрему статистику - НЕДОЇХАЛИ, РОЗ"ЇХАЛИСЬ ПО ХАТАХ, ВТЕКЛИ В ТАЙГУ
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03.11.2022 23:44 Відповісти
ну лошари...ну хоч би смикнули гранату і з собою когось забрали...генерала якогось при виступі на плацу...чи воєнкома...
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03.11.2022 23:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EkFlm9jAtuY sure goof...
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03.11.2022 23:50 Відповісти
15 кацапів виявилися трохи розумнішими за інших...
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04.11.2022 00:47 Відповісти
 
 