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Із частини в Казані дезертувало 15 солдатів, ще двоє наклали на себе руки при передислокації до України, - Генштаб ЗСУ про мобілізованих у РФ
Генеральний штаб ЗСУ поширив інформацію про низький рівень морально-психологічного стану мобілізованих до російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства".
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Будь ласка, зачекайте...
Цю ганьбу кацапи намагаються приховати, перекладаючи власну ганьбу на інші народи, дискредетуючи і принижуючи їх.
Українців же на боці Німеччини було не більше 64 тисяч. Ці дані легко перевірити... німці не тримають за сімома замками архіви 2 світової, на відміну від каца3,14дарів, які соромляться правди про свою ницість. певен, мине ще рік чи два і знову в кацапердівці згорять якісь бібліотеки, архіви чи ще щось...
Тут лише основна за чисельністю частина із довго списку. інші були невеликими підрозділами
НА СЛУЖБЕ ГИТЛЕРА:
1. Русские генералы, бывшие советские офицеры.
Генерал-майор Буняченков - командир 600-й дивизии Вермахта
(она-же 1-я дивизия РОА СВ КОНР ), бывший полковник, командир дивизии РККА.
Генерал-майор Мальцев - командующий ВВС КОНР, бывший директор
санатория "Авиатор", ранее - командующий ВВС СибВО, полковник запаса
РККА.
Генерал-майор Кононов - командир 3-й Сводно-казачьей
пластунской бригады 15-го Казачьего кавалерийского корпуса войск СС Главного
оперативного Управления СС (ФХА-СС), бывший майор, командир полка РККА.
Генерал-майор Зверев - командир 650-й дивизии Вермахта
(она-же 2-я дивизия РОА ВС КОНР), бывший полковник, командир дивизии РККА.
2. Русские генералы, бывшие граждане СССР.
Генерал-майор Доманов - командир Казачьего охранного корпуса
Казачьего Стана Главного Управления Казачьих Войск Главного Управления СС
(ФА-СС), бывший сексот НКВД.
Генерал-майор Павлов - походный атаман, командир Группы
Походного атамана ГУКВ.
Ваффенбригаденфюрер - генерал-майор войск СС Каминский Б.С.
- командир 29-й гренадёрской дивизии войск СС "РОНА" (русской №1)
Главного оперативного Управления СС (ФХА-СС), бывший инженер.
3. Русские генералы - белоэмигранты.
Генерал кавалерии ( генерал-лейтенант вермахта ) П.Н
Краснов-старший - белогвардеец, начальник Главного Управления Казачьих Войск,
Главного Управления СС (ФА-СС).
Генерал-лейтенант Шкуро - начальник казачьего резерва
Главного Управления СС (ФА-СС).
Генерал-майор Штейфон - командир Русского охранного корпуса
Вермахта.
Генерал-лейтенант Балабин Е.И. - Член ГУКВ-КОНР.
Генерал-лейтенант Науменко В.Г. - Член ГУКВ-КОНР.
Генерал-майор Туркул - командир Запасной бригады казачьего
резерва ГУКВ ФА-СС.
Генерал-майор -инженер Шелест -белоємигрант, член ГУКВ КОНР.
Генерал-майор Краснов С.Н.- средний - белогвардеец, заместитель
начальника Главного управления Казачьих Войск, Главного управления СС (ФА-СС).
Генерал-майор ДьяковВ.А.- чиновник "Легиона
Шпеера", сформировал из белоємигрантов 2 автотранспортных батальона №67 и
№69 (по 7 рот каждый).
Генерал-майор Зборовский В.Э.-белогвардеец, командир 1-го
Сводно-Казачьего полка Русского охранного корпуса в Сербии.
Генерал-майор Гонтарев Б.В. - белогвардеец, начальник штаба
Русского охранного корпуса в Сербии (командир 3-го полка).
Генерал-майор Попов П.Х. - начальник Кадетского корпуса КОНР
имени великого князя Константина.
Генерал-майор Духопельников - командир Казачьей пластунской
бригады полевой полиции Вермахта.
Генерал-майор Черепов А.Н. - командир запасного батальона
Русского охранного корпуса.
Всего на службе
фашистов было более 150 русских генералов - эмигрантов.
4. Украинские генералы - эмигранты.
Генерал-хорунжий УНА - генерал-хорунжий Шандрук,
председатель Украинского Национального Комитета - Командующий УНА.
Генерал - хорунжий УНА - генерал-хорунжий УНР М.Омельянович-Павленко,
эмигрант, начальник военного отдела УНК.
Генерал - майор УНА Дьяченко, командир 1-й противотанковой
бригады УНА "Вильна Украина", полковник польской службы.
Генерал-майор УНА О.Вишневский, эмигрант, член штаба УНА с
12.03.45г.
Генерал-майор УВВ М. Капустянский, эмигрант, начальник штаба
УВВ "Оствербанда" Осттруппен Вермахта.
Итого - шесть.
5. Белорусские генералы.
Генерал-майор Езовитов К.Е., член Белорусской Центральной
Рады, командир Белорусского легиона (1-й белорусской дивизии).
6. Эстонские генералы.
Легионсгруппенфюрер генерал-лейтенант СС Й.Соодла, начальник
инспекции эстонского легиона СС.
7. Латышские генералы.
Генерал Х.Браншневитц, командир соединения в составе Абвера.
Легионс группенфюрер - генерал лейтенант войск СС
Бансгерскис - начальник инспекции латвийского легиона СС.Генерал-майор Денкерс,
член Латвийского правительства.
8. Армянские генералы.
Генерал-майор Кананян "Дро", председатель
Армянского комитета.
9. Грузинские генералы.
Генерал-майор Маглакелидзе, председатель Грузинского
комитета.
10. Северокавказские генералы.
Генерал-майор Бичерахов П.Ф., начальник Северокавказского
отдела КОНР.
ПОМОЩНИКИ ПВО (Служба "Никеля"), позже - помощники
СС.
На службу Помощников
ПВО немцы набирали девушек и юношей в части Люфтваффе: в прожекторные батареи,
аэростатные части , части связи, дымзавес, медицинские и снабжения, позже -
зенитные батареи. Их возраст был 14-17 лет, служба - 2 года с последующим
переводом в части СС.
Во время войны было
мобилизовано:
- русские: 34 000 человек, из них 4 000 девушек.
- украинцы: 6 000 человек, из них 1 200 девушек.
- белорусы 3 200 человек, из них 200 девушек.
- литовцы 1 200 человек, из них 200 девушек.
- латыши 5 200 человек, из них 200 девушек.
- эстонцы 1 100 человек, из них 100 девушек.
- крымские татары - до 200 человек.
Всего: до 55 000
человек, из них до 6 000 девушек.
ВОСТОЧНЫЕ ЧАСТИ ВЕРМАХТА В СОСТАВЕ ОККУПАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ
В Рейхскомиссариате "Остланд" дислоцировался 11-й
Резервный корпус Вермахта, соединения и части котрого, включая незначительные
восточные части, входили в оккупационную группировку.
В Рейскомиссариате "Украина" дислоцировался 12-й
Резервный корпус Вермахта, имеющий в различные периоды крупные формирования
восточных войск, такие как:
- Казачий (русский) охранный корпус из 15 полков;
- 162-я Учебная дивизия Остлегионов из 6 полков;
- 740-я казачья (русская) запасная бригада из 6 батальонов;
- Казачья (русская) Группа Походного атамана из 4 полков;
- Казачья группировка полковника фон Панвица из 6 полков;
- Сводно-Казачья (русская) дивизия полевой полиции "Фон
Шуленбург";
- Казачья пластунская (русская) бригада полевой полиции
полковника Духопельникова из 6 батальонов;
- 153-я учебно-полевая дивизия Вермахта из 3-х полков и 15
батальонов Остлегионов;
- Калмыцкий кавалерийский охранный корпус из 4-х дивизионов;
- 531-й казачий охранный корпус Вермахта.
В генерал-губернаторстве "Польша" (включая
Галичину) дислоцировались :
- 1-я Казачья (русская) кавалерийская дивизия Вермахта
(позже войск СС) из 8 полков;
- Депо-дивизия РОА полигона "Милау" Вермахта из
4-х полков и 20 батальонов РОА, в том числе и казачьих;
- Учебная дивизия Остлегионов "Легиново" из 1
бригады и 5 полков а также,
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ И МЕСТНЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
В Тыловых районах
Вермахта в конце 1941 году были сформированы:
Группой армий "Север" - 10 охранных батальонов
"Айнвошенкампфвербанд" (6 эстонских, 1 финский, 3 русских).
Группой армий
"Центр" - отряды службы порядка "ОДИ" (14 русских
батальонов "Народной стражи", 10 белорусских батальонов ОДИ, 3
Русских батальона легиона "Белый Крест" а также РОНА Воскобойникова -
5 батальонов).
Группой армий
"Юг" - вспомогательные охранные части
"Хильфманшафт"-"ХИВА" - 11 ...
а потом нагло погрузили в теплушки, идущие в сторону Украины.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
350 чмобів з криками "Смерть хохлам !", вночі влаштували дикий погром, побили наряд поліції і розгромили вокзал.
Місцеві жителі супроводжували дії своїх захистників словами щирої любові і вдячності типу "К хохлам б..дь едьте, они вас успокоят!"