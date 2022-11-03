Обговорили подолання енергетичних викликів напередодні зими, - Кулеба провів перемовини з Колонною
Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба провів перемовини із своєю французькою колегою
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.
Кулеба зазначив: "Я розмовляв зі своїм французьким колегою Катрін Колонною після чудової розмови між лідерами України та Франції".
"Ми детально обговорили спільні зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки України та подолання енергетичних викликів напередодні зими", - підкреслив міністр.
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показати весь коментар03.11.2022 23:43 Відповісти Мені подобається 2
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