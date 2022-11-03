Контроль США за зброєю в Україні триває кілька місяців, порушень не виявлено, – Пентагон
Представники США здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.
Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Невелика команда, що складається з персоналу офісу аташе з питань оборони посольства США в Києві, провела кілька перевірок поставок американської допомоги в галузі безпеки протягом останніх кількох місяців в різних місцях в Україні", – зазначив він.
Представник Пентагону уточнив, що перевірки здійснювалися не поблизу лінії фронту – "у нас немає доказів широкомасштабного перенаправлення американської безпекової допомоги в Україні".
Крім того, за словами Райдера, Україна відстежує "допомогу у сфері безпеки від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту", а також "надає звіти про витрати і пошкодження, щоб зафіксувати втрати".
На початку тижня в Пентагоні повідомили, що невелика кількість американських військових почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що Збройні Сили належним чином обліковують зброю, надану Заходом.
Про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення Державним департаментом США плану, спрямованого на те, щоб західна зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців.
Конгресмени давно висували претензії до Білого дому через недостатню прозорість у звітуванні про мільярдні витрати на військову допомогу Україні. США виділили майже 18 мільярдів доларів на військову допомогу Україні з моменту вторгнення російських військ в країну в лютому, і Вашингтон хоче переконатися, що вони не будуть використані не за призначенням.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер доведеться платити за звинувачення..
Бо тубуси вже навіть дітлахи козаків мають))
Зброя не була знищена підірвана під час відступу, а попала ворогу, зрозуміло що після таких фото будуть перевірки Пентагону... Скільки попало ворогам стінгерів та інших ПЗРк, які ворог використає для дискредитації-звинуваченні України в контрабанді, ніхто не говорить...
Ось про фінанси. За гуманітаркої дуже важко контроль встановити. Зловживання, нажаль будуть, головне щоб карали, а з цим є проблеми дійсно
"у нас немає доказів
широкомасштабногоперенаправлення американської безпекової допомоги в Україні". Джерело:
За його словами, американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд США та міжнародні інституції також уважно слідкують за використанням фінансової допомоги, добавив сенатор,
«Ми маємо тут компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання», - зазначив Портман, сенатор-республіканець від штату Огайо.
Внимательно всем прочитать и не подыгрывать больше кацапам.
тривоги з використання грошей треба перевіряти в США а не в Україні