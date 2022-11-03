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Новини Війна
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зброя (7281) Пентагон (1381) США (21024)

Контроль США за зброєю в Україні триває кілька місяців, порушень не виявлено, – Пентагон

патрік,райдер

Представники США здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Невелика команда, що складається з персоналу офісу аташе з питань оборони посольства США в Києві, провела кілька перевірок поставок американської допомоги в галузі безпеки протягом останніх кількох місяців в різних місцях в Україні", – зазначив він.

Представник Пентагону уточнив, що перевірки здійснювалися не поблизу лінії фронту – "у нас немає доказів широкомасштабного перенаправлення американської безпекової допомоги в Україні".

Крім того, за словами Райдера, Україна відстежує "допомогу у сфері безпеки від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту", а також "надає звіти про витрати і пошкодження, щоб зафіксувати втрати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон почав стежити за обліком західної зброї в Україні: американські військові проводять інспекції

На початку тижня в Пентагоні повідомили, що невелика кількість американських військових почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що Збройні Сили належним чином обліковують зброю, надану Заходом.

Про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення Державним департаментом США плану, спрямованого на те, щоб західна зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців.

Конгресмени давно висували претензії до Білого дому через недостатню прозорість у звітуванні про мільярдні витрати на військову допомогу Україні. США виділили майже 18 мільярдів доларів на військову допомогу Україні з моменту вторгнення російських військ в країну в лютому, і Вашингтон хоче переконатися, що вони не будуть використані не за призначенням.

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Топ коментарі
+9
иними словами: русня иди на куй
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03.11.2022 23:42
+7
Україна демонструє «безпрецедентну звітність», особливо як для часу війни, відносно використання військової допомоги США, заявив у Києві сенатор США Роб Портман.

За його словами, американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд США та міжнародні інституції також уважно слідкують за використанням фінансової допомоги, добавив сенатор,

«Ми маємо тут компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання», - зазначив Портман, сенатор-республіканець від штату Огайо.

Внимательно всем прочитать и не подыгрывать больше кацапам.
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03.11.2022 23:55
+4
Клоун, что такое трофеи - знаешь ?
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03.11.2022 23:47
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иними словами: русня иди на куй
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03.11.2022 23:42 Відповісти
Це велика втрата для кацапів..
Тепер доведеться платити за звинувачення..
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03.11.2022 23:49 Відповісти
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03.11.2022 23:46 Відповісти
Клоун, что такое трофеи - знаешь ?
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03.11.2022 23:47 Відповісти
Пофиг ему. Это зомбированные люди им ничего не докажешь
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03.11.2022 23:50 Відповісти
Это не зомбированные. Это специально обученные и проплаченные люди приходят сюда и провоцируют людей.
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04.11.2022 00:02 Відповісти
Не все, поверь. Просто они настолько не любят Зеленского и Ермака, что готові в любую чушь поверить. К слову я тоже очень настроженно отношусь к ним, особенно к Ермаку, там явные попытки установить диктатуру
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04.11.2022 00:06 Відповісти
Шановний, а кацапофашисти хоч десь показують"голову" від технологій..я маю на увазі пульти керування тощо..? Не зустрічали?
Бо тубуси вже навіть дітлахи козаків мають))
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03.11.2022 23:53 Відповісти
Цей канстанцін постійно прокацапську чухню постить.
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04.11.2022 07:21 Відповісти
Білоруським військовим показали NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 із озброєння ЗСУ. Джерело:
Зброя не була знищена підірвана під час відступу, а попала ворогу, зрозуміло що після таких фото будуть перевірки Пентагону... Скільки попало ворогам стінгерів та інших ПЗРк, які ворог використає для дискредитації-звинуваченні України в контрабанді, ніхто не говорить...
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03.11.2022 23:49 Відповісти
А якщо той, хто мав підірвати, загинув, таке в голову не приходило?
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04.11.2022 07:06 Відповісти
Порушень не виявлено - кацапів мочать, аж гай шумит!
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03.11.2022 23:47 Відповісти
А нехай перестануть контролювати.))
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03.11.2022 23:48 Відповісти
Хай краще проконтролюють торгівлю гуманітаркою та розхід бюджетних коштів.
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03.11.2022 23:51 Відповісти
«Ми маємо тут компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання», - зазначив Портман, сенатор-республіканець від штату Огайо.

Ось про фінанси. За гуманітаркої дуже важко контроль встановити. Зловживання, нажаль будуть, головне щоб карали, а з цим є проблеми дійсно
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04.11.2022 00:05 Відповісти
А как же Ермак все разворовал? Я думаю, что теперь престанут эту херню таскать разные люди на Цензоре. Ермак- мудило в другом, хотел и все еще хочет установить диктатуру в Украине, а вооружение стырить невозможно или там продать куда-то невозможно, там все под контролем
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03.11.2022 23:49 Відповісти
Ермака туди не підпускають а ось вкрасти 50 вагонів з гуманітаркою....
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03.11.2022 23:52 Відповісти
Ну тоесть ты согласен, что военую помощт не тырят и не продают? С гуминатаркой действительно сложнее, там достаточно кейсов...
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03.11.2022 23:58 Відповісти
Покищо добре, але краще б булоб так:

"у нас немає доказів широкомасштабного перенаправлення американської безпекової допомоги в Україні". Джерело:
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04.11.2022 00:06 Відповісти
У людей немає вікон та дахів,військові знімають квартири.а ******* знову дерибанить 1,5 млрд долларів на бенін асфальт.скільки конкретно цей підор потратив своїх грошей на допомогу армії чи ермак чи арахамія, тимошенко?
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04.11.2022 00:26 Відповісти
...та да
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03.11.2022 23:49 Відповісти
Он на танке катается или БТРэре?
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03.11.2022 23:53 Відповісти
...гугл тобі у допомогу
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03.11.2022 23:54 Відповісти
То на чем он катается имеет отношение к вооружению? К слову, этот Шевченко наверно самый мерзкий там из ОПы
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03.11.2022 23:57 Відповісти
То на чем он катается - передавали США для армии. Он тебе "самый мерзкий", но ты типа "за справедливость" Не пались, подолякобот
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04.11.2022 00:23 Відповісти
Теперь треба контролювати фінанси та скоротити держ службовців на пару мильонів. Браво!!!
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03.11.2022 23:54 Відповісти
Все, до проміжних виборів питання закрите і не є грунтом для спекуляцій. А ви кажете, навіщо його було декому очолювати місяці тому?
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03.11.2022 23:55 Відповісти
Так це ще важливо і для народу України, дуже багато людей схвильовано було можливими зловживанням. Я особисто місяцями тут намагався людей заспокоїти, бо знав що є контроль збоку наших партнерів
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04.11.2022 00:03 Відповісти
Україна демонструє «безпрецедентну звітність», особливо як для часу війни, відносно використання військової допомоги США, заявив у Києві сенатор США Роб Портман.

За його словами, американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд США та міжнародні інституції також уважно слідкують за використанням фінансової допомоги, добавив сенатор,

«Ми маємо тут компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання», - зазначив Портман, сенатор-республіканець від штату Огайо.

Внимательно всем прочитать и не подыгрывать больше кацапам.
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03.11.2022 23:55 Відповісти
досить принизливо звучить це від Пентагону

тривоги з використання грошей треба перевіряти в США а не в Україні
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04.11.2022 00:11 Відповісти
Фактично "контролем" це можна назвати "з натяжкою".Припустимо американці приїхали на перевірку на якийсь склад,а там їм показали яка зброя є на складах,а решта озброєння,зі слів наших чиновників котрі дуже чесні та невміють красти), відправили на лінію фронту(мабуть).Як американці можуть проконтролювати озброєння яке знаходиться на лінії фронту,якщо їх там не було???"Представник Пентагону уточнив, що перевірки здійснювалися не поблизу лінії фронту Джерело:
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04.11.2022 09:49 Відповісти
 
 