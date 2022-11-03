Іран заперечує постачання дронів Росії та пропонує Україні провести двосторонню технічну та експертну зустріч, - МЗС
У МЗС Ірану відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, в якій він сказав про безжальні наслідки у разі допомоги росії: там заявили, що ці заяви "емоційні" та закликали українську сторону до переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Ірану.
У відомстві заявили, що речник МЗС Нассер Канаані заявив про "активний нейтралітет" Ірану щодо війни в Україні, а також зазначив, що "емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".
"Замість того, щоб висувати помилкові звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", — заявив Канаані.
Він також вкотре "категорично заперечував" передачу Іраном зброї в росію для війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Все уже давно знают, что их везут из порта Амирабад в Астрахань, а дальше через железнодорожный транспортный узел под маркировкой грузов для газодобывающей промышленности.
чи їх пистливі мацкалі покусали...
Тому ні в якому разі немає сенсу співпрацювати з Іраном тим паче допустити їх до матеріалів.В них свої інтереси ворога.Вони дурять уряди.Готують зброю і програми по ядерці.ЦЕ ТЕРОРИСТИ !
Одне добре чи що вже не 2014..і немає невсетакоднозначних
І що? Як воно?
Хай ******* не рипається і дасть справжнім політикам це питання вирішити.
Сейчас они ломают комедию, чтобы выгородить х*йлостан. недострану, которая нарушала уже все что только можно, кроме санкций ООН, за которые они тоже в своё время голосовали.
давай інспектування на ірані
"Ну вот видите, мы уладили все разногласия. Дроны не наши. Это все случайное совпадение."
Только международная комиссия!
Хотя бы от ООН, которой они так испугались.
Аж до угроз дошло (прямо словами Пукина):
"Иран осудил призывы к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе в PФ.
Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия", - цитирует Канаани сайт МИД Ирана.
"Он без колебаний будет защищать интересы иранского народа", - сказал он, не уточняя подробностей.
І з'ясують,що то взагалі дрони українськи.
Так что не нужно ничего доказывать, встречаться, проводить исследование или что они там предлагают. А ждать последней стадии, только в этом случае что то возможно.