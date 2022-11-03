Іран заперечує постачання дронів Росії та пропонує Україні провести двосторонню технічну та експертну зустріч, - МЗС

У МЗС Ірану відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, в якій він сказав про безжальні наслідки у разі допомоги росії: там заявили, що ці заяви "емоційні" та закликали українську сторону до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Ірану.

У відомстві заявили, що речник МЗС Нассер Канаані заявив про "активний нейтралітет" Ірану щодо війни в Україні, а також зазначив, що "емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо безжальні: Кулеба розповів про наслідки для Ірану в разі допомоги Росії

"Замість того, щоб висувати помилкові звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", — заявив Канаані.

Він також вкотре "категорично заперечував" передачу Іраном зброї в росію для війни в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба онлайн продемонстрував главам МЗС країн G7 частину іранського безпілотника. ФОТО