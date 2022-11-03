УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12268 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 724 27
Іран (1974) МЗС (4024) Кулеба Дмитро (3604)

Іран заперечує постачання дронів Росії та пропонує Україні провести двосторонню технічну та експертну зустріч, - МЗС

дрон,іран

У МЗС Ірану відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, в якій він сказав про безжальні наслідки у разі допомоги росії: там заявили, що ці заяви "емоційні" та закликали українську сторону до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Ірану.

У відомстві заявили, що речник МЗС Нассер Канаані заявив про "активний нейтралітет" Ірану щодо війни в Україні, а також зазначив, що "емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо безжальні: Кулеба розповів про наслідки для Ірану в разі допомоги Росії

"Замість того, щоб висувати помилкові звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", — заявив Канаані.

Він також вкотре "категорично заперечував" передачу Іраном зброї в росію для війни в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба онлайн продемонстрував главам МЗС країн G7 частину іранського безпілотника. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Іран не дурні.Вони багато років вчили як реагують США і Европа на багато речей і прийшли до висновку що европейці тугодуми їм роками можна морочити голову і вішати лапшу ,а в цей час робити свої справи.Тобто вішай лапшу першим на все зголошуватися,тримати посмішку і клеїти дурня в той же час по максимуму затягувати всі процеси.США трохи по іншому реагують дуже повільно ,але коли набирають швидкість Іран піднімає трохи лапки в гору і дає їм кусок хліба щоб заспокоїлися ,в той же час знову роблять свою брудну роботу.Іран це покидьки терористи.Вони добре розуміють як дурити Европу і інші країни.Це показав процес навіть зі збитим боїнгом скільки прошло часу ,а вони досі морочать голову.
Тому ні в якому разі немає сенсу співпрацювати з Іраном тим паче допустити їх до матеріалів.В них свої інтереси ворога.Вони дурять уряди.Готують зброю і програми по ядерці.ЦЕ ТЕРОРИСТИ !
показати весь коментар
04.11.2022 00:08
+11
та ладно! ******* полотенцеголовые.

Все уже давно знают, что их везут из порта Амирабад в Астрахань, а дальше через железнодорожный транспортный узел под маркировкой грузов для газодобывающей промышленности.
показати весь коментар
04.11.2022 00:07
+8
Щось таке ж було тоді, коли іранці рейс МАУ збили.

І що? Як воно?

Хай ******* не рипається і дасть справжнім політикам це питання вирішити.
показати весь коментар
04.11.2022 00:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ладно! ******* полотенцеголовые.

Все уже давно знают, что их везут из порта Амирабад в Астрахань, а дальше через железнодорожный транспортный узел под маркировкой грузов для газодобывающей промышленности.
показати весь коментар
04.11.2022 00:07 Відповісти
Це в Ростові знають?
показати весь коментар
04.11.2022 00:16 Відповісти
мне как-то *****, шо там в растове знают
показати весь коментар
04.11.2022 00:36 Відповісти
Маршрути доставки іранських дронів-камікадзе на росію, інфографіка - Центр національного противу при Силах спеціальних операцій ЗСУ
показати весь коментар
04.11.2022 01:08 Відповісти
шось іран на жопу присідає...
чи їх пистливі мацкалі покусали...
показати весь коментар
04.11.2022 00:08 Відповісти
Іран не дурні.Вони багато років вчили як реагують США і Европа на багато речей і прийшли до висновку що европейці тугодуми їм роками можна морочити голову і вішати лапшу ,а в цей час робити свої справи.Тобто вішай лапшу першим на все зголошуватися,тримати посмішку і клеїти дурня в той же час по максимуму затягувати всі процеси.США трохи по іншому реагують дуже повільно ,але коли набирають швидкість Іран піднімає трохи лапки в гору і дає їм кусок хліба щоб заспокоїлися ,в той же час знову роблять свою брудну роботу.Іран це покидьки терористи.Вони добре розуміють як дурити Европу і інші країни.Це показав процес навіть зі збитим боїнгом скільки прошло часу ,а вони досі морочать голову.
Тому ні в якому разі немає сенсу співпрацювати з Іраном тим паче допустити їх до матеріалів.В них свої інтереси ворога.Вони дурять уряди.Готують зброю і програми по ядерці.ЦЕ ТЕРОРИСТИ !
показати весь коментар
04.11.2022 00:08 Відповісти
Лаврова школа..**** читаю..і ця совковся дипломатія виглядає з рядків..
Одне добре чи що вже не 2014..і немає невсетакоднозначних
показати весь коментар
04.11.2022 00:14 Відповісти
Шиитские ********!
показати весь коментар
04.11.2022 00:15 Відповісти
Щось таке ж було тоді, коли іранці рейс МАУ збили.

І що? Як воно?

Хай ******* не рипається і дасть справжнім політикам це питання вирішити.
показати весь коментар
04.11.2022 00:15 Відповісти
А может они нам тоже хотят продать, вот для кацапов нежданчик біл бі
показати весь коментар
04.11.2022 00:19 Відповісти
Иран под санкциями. В том числе и санкциями ООН. Покупка оружия у Ирана для нормальной страны невозможна.
Сейчас они ломают комедию, чтобы выгородить х*йлостан. недострану, которая нарушала уже все что только можно, кроме санкций ООН, за которые они тоже в своё время голосовали.
показати весь коментар
04.11.2022 01:44 Відповісти
до біса зустріч,
давай інспектування на ірані
показати весь коментар
04.11.2022 00:26 Відповісти
Ну тоді нехай нам ті шахіди і ракети продає
показати весь коментар
04.11.2022 00:26 Відповісти
С*ки брехливи, одне кобло з руzкими
показати весь коментар
04.11.2022 00:29 Відповісти
Іран іде *****
показати весь коментар
04.11.2022 00:31 Відповісти
Ну то нехай доказують, надають вагомі докази. Хай пояснюють тоді,звідки кацапи беруть ту погань. Щось тут не те, треба розібратися, то нехай доказують.
показати весь коментар
04.11.2022 00:40 Відповісти
Тож Ю.В.Т. на шибеницю?!
показати весь коментар
04.11.2022 07:07 Відповісти
Никаких двухсторонних спектаклей, после которых они нагло заявят миру:
"Ну вот видите, мы уладили все разногласия. Дроны не наши. Это все случайное совпадение."

Только международная комиссия!
Хотя бы от ООН, которой они так испугались.

Аж до угроз дошло (прямо словами Пукина):

"Иран осудил призывы к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе в PФ.

Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия", - цитирует Канаани сайт МИД Ирана.

"Он без колебаний будет защищать интересы иранского народа", - сказал он, не уточняя подробностей.
показати весь коментар
04.11.2022 01:12 Відповісти
За самолёт уже заплатили? Ну, вот Вам и ответ.
показати весь коментар
04.11.2022 01:28 Відповісти
Американцы расхреначили Ирак, чтобы спасти Кувейт, и это очень помогло Ирану. А сегодня Иран ненавидит США, а ведь мог бы сейчас быть забитой провинцией Ирака и славить Саддама Хусейна.
показати весь коментар
04.11.2022 02:47 Відповісти
Звісно! З Абрахамієй вони домовляться,як Абрамович.
І з'ясують,що то взагалі дрони українськи.
показати весь коментар
04.11.2022 05:54 Відповісти
Есть 5 стадий принятия неизбежного - отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

Так что не нужно ничего доказывать, встречаться, проводить исследование или что они там предлагают. А ждать последней стадии, только в этом случае что то возможно.
показати весь коментар
04.11.2022 07:56 Відповісти
Бородаті ублюдки за наглістю не уступають кацапам.
показати весь коментар
04.11.2022 08:28 Відповісти
Вах! Накажет Аллах брехунов за лжесвидетельства.
показати весь коментар
04.11.2022 09:52 Відповісти
 
 