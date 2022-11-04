Англосакси зробили з України плацдарм для подальшого викорінення російського етносу, - Патрушев
Один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев виступив з рядом заяв про "англосаксів", які використовують Україну і хочуть "роздробити один народ".
Про це Патрушев заявив під час зустрічі секретарів радбезів країн СНД у Москві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Секретар російського Радбезу вкотре сказав, що "росіяни і українці завжди були єдиним і нероздільним народом зі спільною культурою і долею", а зруйнувати це вирішили міфічні "англосакси".
"Англосакси намірилися не просто підготувати плацдарм для чинення тиску на нашу країну, а й створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу з метою його повного викорінення", - заявив Патрушев.
Також він назвав Революцію Гідності "державним переворотом", ціллю якого була "трансформація України в Анти-Росію". Нинішня ж Україна, за думкою соратника Путіна, це "основний світовий центр ультраправого екстремізму", а влада в ній - "маріонетковий режим".
Будь ласка, зачекайте...
1. Українцям йому краще не потрапляти до рук, бо жаба цицьки дасть (і вінок зверху **********).
2. Українців зупинити неможливо. На власному досвіді знає.
Гальдера, Манштейна, Готта, Клейста, Гудеріана та інших бойових офіцерів Залізного Райху - порівнювати з якимось чмом патрушевим? Ви що таке кажете?!
Та його, як казала моя покійна бабуся, гидко паличками взяти! 🤢🤮
Старые КГБшники вообще очень жёстко фанатичные люди. Там если в башку что-то вбито, выбить можно только вместе с мозгами. Поэтому таких как путин, патрушев, бортников и Ко, если бы в нашей стране спецслужбы занимались делом, а не to do business в 1990-х, надо было бы валить во всяких там ДТП и "инфарктах" на подходе к государственным высотам. Нельзя позволять приходить ко власти в соседних важных для нас странах врагам Украины. Тупо нельзя. Это тот случай, когда надо вмешиваться во внутренние дела других государств. Понятно, что не открыто, но вмешиваться. И в данном случае в сторону международное право, Конституции, законы . . .
Нарушил по отношению к 10-20 людям, зато спас жизни сотен тысяч.
Почистоплюйствовал - ну иди в Мариуполь, эксгумировать трупы после того, как освободим. После эксгумации скажеш, что важнее : международное право или национальная безопасность.
Как-то так.
Кстати, начинать беспокоиться о национальной безопасности нашим спецслужбам никогда не поздно. Абсолютных охран не бывает. Всякие Соловьёвы, Гурулёвы да Гиркины не должны так свободно себя чувствовать, мне кажется. А запаковать в дипломатический контейнер, перевезти через дырявые ныне границы и привезти в Гаагу - очень даже неплохое решение. Ещё и слишком гуманное для этих моральных уродов.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/3/7374890/
Вместо того, чтобы регулярно принимать таблетки, ходячий пердун принимает в РФ судьбоносные решения !
Однако....
Петро І так писав до російського дипломата Рудаковськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96#cite_note-1 [1] :
У реляціях твоїх вживаєш ти вельми багато польських та інших іноземних слів і термінів, за якими самої справи зрозуміти неможливо; через це пиши нам усі свої реляції російською мовою, не вживаючи іноземних слів і термінів.
Велика кількість слів російської літературної мови була створена низкою російських письменників. Процес винайдення нових слів особливо інтенсифікувався у https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII XVIII сторіччі, коли через реформи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра І в російській державі виникла необхідність означення понять і термінів що вже давно існували в західноєвропейських мовах. Багато слів, що позначають наукові та довкола наукові поняття, було вигадано чи впроваджено з інших мов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Ломоносовим : «маятник», «насос», «притяжение», «созвездие», «рудник», «чертеж», «атмосфера», «вещество», «градусник», «преломление», «равновесие», «диаметр», «квадрат», «минус», «горизонт», «кислота» та іншіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-26 [26] .
Авторству Миколи Карамзіна належить багато російських слів переважно зі сфери чуттєвих стосунків та емоцій. Державний секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Шишков вигадав слово «лицедеи», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C Микола Гоголь - «халатность», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Федір Достоєвський - «стушеваться», художник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Карл Брюллов - «отсебятина», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%94%D0%B1%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 Велимир Хлєбніков - «лётчик», «изнемождённый», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80 Ігор Северянин - «бездарь», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Володимир Набоков - «німфетка», Корній Чуковський - «канцелярит». Багато слів що показують російську дійсність належить письменнику-сатирику XIX ст. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлу Салтикову-Щедріну : «головотяпство», «благоглупость», «пенкосниматель», «злопыхательство», «мягкотелый» та інші. Слово «елейный» першим почав уживати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віссаріон Бєлінський , проте в дещо іншому значенні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2-25 [25]
Процес створення нових слів, перш за все для означення понять винайдених переважно на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Заході , безперервно тривав й надалі. Так у 1930-х роках, у зв'язку з малою розповсюдженістю серед росіян, в російській мові не існувало слова «холодильник», замість нього використовувалися «рефрижератор», «холодильный шкаф». Водночас замість слова «спутник» (себто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 штучний супутник Землі ) використовувалося словосполучення «междупланетный снаряд».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2-25 [25]
Когда мы за колючею межой
Нелишние свои сбирали зерна
Для детворы не русской, а чужой.
Да сама жистя патрушеву и отвечает , мол,
Быть русским, я не спорю, - это стыдно,
Когда вы - за сатрапьею межой...
-А камни сеять, чтобы даже - с неба...
Теперь вскусите плод свой - не чужой.
...Бублики-пряники, леденцы-бубенчики,
Прошлое ты как не крой, будешь им ты ленченый...
ХХХ
Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном,
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили:
На манер германца злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири , На Востоке землю кровью орошать.
Не своей, туземца сиречь. От туземца кровь ту брать.
Так пришел конгломерат к вам - это Кузькина вам мать...
патрушев:Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»
ответ алику:-То белочки пришли к вам всей гурьбою
До чертиков - так надо, Ваня, ты давай.
Непьющий жмурится здоровеньким собою
Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.
https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI - нет
https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI - и я - нет, а он - есть (как утверждает Петрушев)
Англичане подменили гексоген на сахар или наоборот ?
Жила была Украина никого не трогала и тут этот дурак решил под шумок революции в ней украсть у нее Крым и пару областей )))
То что получилось стало его пугать и он решил на Украину напасть.
То что вышло пугает его еще больше.
Кто дурак?
Пупкин дурак.
И нехрен пытатся отмазываться
Це є визначення кріпацтва, тобто рабства.
Приведу только несколько примеров древнеславянского : српањ - серпень (укр) (август - по ка-ца-пски); липањ - липень (июль); сечањ - січень (январь); гърньць - горнець (чашка); дhти бhсови - діти бісові (дети чертовы); дость - досить (хватит); глекъ - глек (кувшин); с кимъ - з ким (с кем); чоловhкъ - чоловік (мужчина); диялось - діяти (действовать);на рицици - на річці (на реке); не хотячи - не хотів (не хотел); зачав сваритися - почав сваритися (начал ругаться); въчинити - вчинив (поступил);лука -лука (луг); витрило - вітрила (парус); "Вельми понеже" - Вельми дякую; красотою лепа - lepiej (польск.) - лучше.
Все вышеизложенное ярко "доказывает" тезис "а ля путин" и "а ля патрушев" о том что "англосаксы", используют Украину и хотят "раздробить один народ".