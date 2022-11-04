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Зеленський (22448) МАГАТЕ (674)

В Україні не було жодних "брудних бомб". Брудні голови у тих у Москві, хто тероризує Україну та світ, - Зеленський

зеленський

В Україні ніхто "брудної бомби" не створював, а єдине брудне у нашому регіоні – голови тих, хто захопив контроль над російською державою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній висновок МАГАТЕ цілком очевидний. Місія організації відвідала всі ті об'єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану "брудну бомбу", - сказав він.

"Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу дій на відповідних об'єктах та маємо чіткі та незаперечні докази того, що ніхто в Україні жодної "брудної бомби" не створював і не створює. І єдине, що брудне у нашому регіоні зараз , – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою та тероризує Україну та весь світ", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Витерпіти російський енерготерор – це наше національне завдання, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+14
295 нардепів проголосували за бюджет -2023.
ВР на 2 млрд збільшила фінансування марафону і на 7 млрд - будівництво доріг. Партія ЄС вимагала передати ці кошти на ЗСУ... але ж як слуги пздити будуть, якщо віддадуть армії? Уявіть 9 мільярдів! Скільки б це було дронів, наприклад!
Курво..такого відчуття, що війна спланована слугами, аби добряче заробити і з'ї&атись в мене ще не було. Дев'ять мільярдів! Блд! Дев'ять мільярдів.Не виходить з моєї голови. А цвіт нації гине. *****. Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються. От де баканов?
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04.11.2022 00:42
+9
А потім за одиночні пікети почнуть хапати.

Ці обізяни все калькують з Роісі та Китаю. По суті Лукашенківська Білорусь - це еталон режиму для ********.
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04.11.2022 01:12
+8
Слуги разом з ОПЗЖ проголосували за те, аби в марафоні не було дебатів по бюджету-23. Навіщо українцям знати, на що йдуть їх податки?
https://twitter.com/i/status/1588260524365840386
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04.11.2022 00:44
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295 нардепів проголосували за бюджет -2023.
ВР на 2 млрд збільшила фінансування марафону і на 7 млрд - будівництво доріг. Партія ЄС вимагала передати ці кошти на ЗСУ... але ж як слуги пздити будуть, якщо віддадуть армії? Уявіть 9 мільярдів! Скільки б це було дронів, наприклад!
Курво..такого відчуття, що війна спланована слугами, аби добряче заробити і з'ї&атись в мене ще не було. Дев'ять мільярдів! Блд! Дев'ять мільярдів.Не виходить з моєї голови. А цвіт нації гине. *****. Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються. От де баканов?
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04.11.2022 00:42 Відповісти
у проекті бюджету у першому читанні на МО було заплановано 857930022, у другому читанні проекту ця цифра так і залишилася - 857930022, тобто довавили ************, зате у другому читанні бюджету добавили 1 635 030 до 9 171 802 (22%) на інформполітику (читай на тєлємарахвон), і добавили 14% на Верховний Суд (зеленський активно підгодовує Верховний Суд, готуючись до свого варіанту наступних виборів), добавили 12% ( тобто майже 6,7 мільярда) агентству автодоріг.
Це все, що треба знати про пріорітети влади у час війни.
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04.11.2022 01:55 Відповісти
" Уряд вже розпочав роботу з виконання бюджетних процедур для забезпечення використання додатково виділених коштів на потреби сектору національної безпеки та оборони, додали в Раді."

Це називається - відписка, тобто - відєбіться. Є факт - у другому читанні добавили 0%. Зате добавили на асфальт, ВС (бо скоро треба буде питання закривати), ну і звісно на зєлємарафон. Шо не ясно?
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04.11.2022 02:20 Відповісти
ну, так. У кожного свої мости. Тому порозуміння не буде. Довго.
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04.11.2022 02:32 Відповісти
це наслідки демократії у політично незрілому суспільстві, яке іде не шляхом мерітократії, а скочується до ідіократії. Часто це буває під впливом сторонніх факторів, які в цьому зацікавлені. А як відомо, проблема ідіократії в тому, що ти можешь вільно за неї голосувати, а от щоб її позбавитись, тобі доведеться стріляти. І в данному випадку - це ворог зовнішній. Тобто наш шлях буде ще довший, бо після цього прийдеться ще десять років позбавляться всіх ділетантів у владі, та інших представників трускавецької економічної школи. Але є відчуття, що багато хто цього вже не побачить. Навіть не тому, що вб'ють на фронті, а тому що людина не жива стільки, як галапагосська черепаха. І ось це марнотратство часу зайобує. Тому, *****, і критикую кирила тимошенка, сірожу лєщенка, який його за гроші захищає... А вони ж і є влада. То виходить, у мене гідності нема, а у них - є.
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04.11.2022 03:15 Відповісти
А до речі, де ж таки дівся Баканов? Ніяк не можу знайти дружбана голоногого дитинства найвеличнішого Лохабоневтік
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04.11.2022 04:59 Відповісти
ви живете у казковому світі.
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04.11.2022 12:42 Відповісти
Serguei Skarzhevski,так ты вместе со своим зелегноем и есть гниды, обворовывающие украинцев во время войны, люди без жилья остались а вы твари деньги в асфальт закатываете , что бы не переставать воровать ни на секунду и при этом бровки домиком и речь патриотическую вещаете, лицемеры
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04.11.2022 12:40 Відповісти
Слуги разом з ОПЗЖ проголосували за те, аби в марафоні не було дебатів по бюджету-23. Навіщо українцям знати, на що йдуть їх податки?
https://twitter.com/i/status/1588260524365840386
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04.11.2022 00:44 Відповісти
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04.11.2022 00:49 Відповісти
Не забагато цього утирка в новинах?

Ніякої ж корисної інфи його висери не несуть.
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04.11.2022 00:52 Відповісти
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04.11.2022 00:54 Відповісти
Замість чуми ЗЄ-влада повинна бути.
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04.11.2022 01:09 Відповісти
Нееть. Зе влада в жовтому кружочку
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04.11.2022 01:14 Відповісти
ви не тута вы в Словакии
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04.11.2022 08:57 Відповісти
І що ? Ви думаєте, що тим хто у Словаччіни , війна життя не паскудить ??
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04.11.2022 10:01 Відповісти
https://newsua.one/news-politics/74517.html "Слуги народу" и ОПЗЖ вкотре зірвали засідання комітету щодо законопроєкту про колаборантів у самоврядуванні
За даними джерел «Главкома», при голосуванні за включення до порядку денного утрималися:
Андрій Клочко (голова комітету, «Слуга народу»);
Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
Володимир Кальцев (ОПЗЖ);
Віталій Войцехівський («Слуга народу»);
Олександр Літвінов («Слуга народу»);
Володимир Іванов («Слуга народу»);
Антон Яценко (позафракційний).

Залишили засідання Комітету та зірвали кворум:
Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
Дмитро Гурін («Слуга народу»);
Олександр Літвінов («Слуга народу»);
Віталій Войцехівський («Слуга народу»);
Антон Яценко (позафракційний);
Володимир Кальцев (ОПЗЖ);
Володимир Іванов («Слуга народу»);
Олена Шуляк («Слуга народу»);
Ганна Бондар («Слуга народу»).
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04.11.2022 01:00 Відповісти
а це шоб ******* позакривали
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04.11.2022 01:03 Відповісти
А потім за одиночні пікети почнуть хапати.

Ці обізяни все калькують з Роісі та Китаю. По суті Лукашенківська Білорусь - це еталон режиму для ********.
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04.11.2022 01:12 Відповісти
тому під таким постом не можно буде залишати більш, ніж три коменти.
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04.11.2022 01:22 Відповісти
навіть ви залишите один по темі, ********** боти вам допоможуть ще з двома, а платити будете ви. Де гарантії що так не буде?)))
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04.11.2022 03:12 Відповісти
льогко. Все попереду, і від того, що ми можемо побачити у майбутньому, у багатьох перегорять **********.
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04.11.2022 03:20 Відповісти
А Стефанчук не боїться нового "Майдану"? Адже він буде вже не з дерев"яними щитами і будівельними касками - а в бронежилетах і з автоматами в руках!
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04.11.2022 11:19 Відповісти
Так. І тих людей вже не зупинити світло-шумовими гранатами. Хлопці, які один на один виходять проти танка, підуть до останнього.
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04.11.2022 11:58 Відповісти
БРУДНІ МОЗГИ ТА ПЛЕШИВІ ГОЛОВИ !!!
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04.11.2022 01:04 Відповісти
Займіті єво пластілінам...
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04.11.2022 01:22 Відповісти
У нас навіть своїх патронів немає.
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04.11.2022 07:52 Відповісти
Нет у нас грязных бомб, они все помытые
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04.11.2022 10:22 Відповісти
 
 