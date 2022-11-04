В Україні не було жодних "брудних бомб". Брудні голови у тих у Москві, хто тероризує Україну та світ, - Зеленський
В Україні ніхто "брудної бомби" не створював, а єдине брудне у нашому регіоні – голови тих, хто захопив контроль над російською державою
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.
"Сьогоднішній висновок МАГАТЕ цілком очевидний. Місія організації відвідала всі ті об'єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану "брудну бомбу", - сказав він.
"Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу дій на відповідних об'єктах та маємо чіткі та незаперечні докази того, що ніхто в Україні жодної "брудної бомби" не створював і не створює. І єдине, що брудне у нашому регіоні зараз , – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою та тероризує Україну та весь світ", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
ВР на 2 млрд збільшила фінансування марафону і на 7 млрд - будівництво доріг. Партія ЄС вимагала передати ці кошти на ЗСУ... але ж як слуги пздити будуть, якщо віддадуть армії? Уявіть 9 мільярдів! Скільки б це було дронів, наприклад!
Курво..такого відчуття, що війна спланована слугами, аби добряче заробити і з'ї&атись в мене ще не було. Дев'ять мільярдів! Блд! Дев'ять мільярдів.Не виходить з моєї голови. А цвіт нації гине. *****. Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються. От де баканов?
Це все, що треба знати про пріорітети влади у час війни.
Це називається - відписка, тобто - відєбіться. Є факт - у другому читанні добавили 0%. Зате добавили на асфальт, ВС (бо скоро треба буде питання закривати), ну і звісно на зєлємарафон. Шо не ясно?
https://twitter.com/i/status/1588260524365840386
Ніякої ж корисної інфи його висери не несуть.
За даними джерел «Главкома», при голосуванні за включення до порядку денного утрималися:
Андрій Клочко (голова комітету, «Слуга народу»);
Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
Володимир Кальцев (ОПЗЖ);
Віталій Войцехівський («Слуга народу»);
Олександр Літвінов («Слуга народу»);
Володимир Іванов («Слуга народу»);
Антон Яценко (позафракційний).
Залишили засідання Комітету та зірвали кворум:
Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ);
Дмитро Гурін («Слуга народу»);
Олександр Літвінов («Слуга народу»);
Віталій Войцехівський («Слуга народу»);
Антон Яценко (позафракційний);
Володимир Кальцев (ОПЗЖ);
Володимир Іванов («Слуга народу»);
Олена Шуляк («Слуга народу»);
Ганна Бондар («Слуга народу»).
Ці обізяни все калькують з Роісі та Китаю. По суті Лукашенківська Білорусь - це еталон режиму для ********.