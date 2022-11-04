В Україні не було жодних "брудних бомб". Брудні голови у тих у Москві, хто тероризує Україну та світ, - Зеленський

В Україні ніхто "брудної бомби" не створював, а єдине брудне у нашому регіоні – голови тих, хто захопив контроль над російською державою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній висновок МАГАТЕ цілком очевидний. Місія організації відвідала всі ті об'єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану "брудну бомбу", - сказав він.

"Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу дій на відповідних об'єктах та маємо чіткі та незаперечні докази того, що ніхто в Україні жодної "брудної бомби" не створював і не створює. І єдине, що брудне у нашому регіоні зараз , – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою та тероризує Україну та весь світ", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Витерпіти російський енерготерор – це наше національне завдання, - Зеленський. ВIДЕО