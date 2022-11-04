За добу 3 листопада авіація та артилерія ЗСУ вразили 10 районів зосередження техніки росіян, 2 склади боєприпасів, 4 позиції ППО, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про вогневі удари, які протягом 3 листопада завдали по росіянам наша авіація та артилерія.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили

3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів".

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