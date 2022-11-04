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авіація (4045) Генштаб ЗС (6075) артилерія (770) ЗСУ (7201)

За добу 3 листопада авіація та артилерія ЗСУ вразили 10 районів зосередження техніки росіян, 2 склади боєприпасів, 4 позиції ППО, - Генштаб

авіація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про вогневі удари, які протягом 3 листопада завдали по росіянам наша авіація та артилерія.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує набір "добровольців", попри завершення мобілізації, - Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили

3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів".

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04.11.2022 01:13 Відповісти
Гарно б'ють наші воїни ворога.
Головне,завадити оркам заряджати смертельні важкі снаряди,знищувати їх на етапі доставки.Тоді вони не впадуть на наші села та міста,люди залишаться живими.
Тому розвідка зараз в пріорітеті
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04.11.2022 06:15 Відповісти
 
 