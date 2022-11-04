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Єврокомісія шукає шляхи використання заморожених російських активів для відбудови України, - Bloomberg

донеччина,війна,обстріл,руйнування

За даними агентства Bloomberg, Європейський Союз вивчає доцільність використання активів російського Центрального банку, які вже заморожені державами-членами, для допомоги у відбудові України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За інформацією видання, нещодавно експертам з правових питань ЄС було доручено вивчити можливі варіанти конфіскації. Оцінка того, чи взяти під контроль активи, або яким чином, є надзвичайно складною та потенційно юридично обтяженою.

Але оскільки вторгнення Росії в Україну тягнеться вже дев’ятий місяць, а санкції наразі не стримують Путіна, навіть попри шкоду, яку вони завдають його економіці. Таким чином ЄС шукає механізми, щоб врешті-решт заволодіти сумою $300 млрд резервів Центробанку Росії, які були заморожені союзниками після вторгнення Росії в Україну.

Європейська комісія "вивчає, як змусити Росію заплатити за спричинені нею руйнування", і лідери ЄС попросили її "представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", сказав речник Крістіан Віганд, додавши, що "робота триває".

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Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив німецькій медіа-групі Funke, що заморожені запаси можна зберігати як гарантію, доки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України.

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Багато так статей про відбудову..В нас війна скінчилася?
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04.11.2022 02:19 Відповісти
а в нас немає зараз нагальних видатків,на які пригодились би ці гроші ? Стоїмо як жебраки з простягнутою рукою в той час як сотні мільярдів доларів агресора тільки і чекають,щоб їх взяли.
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04.11.2022 04:40 Відповісти
Цей шляк починається на заводі ракет і пво для україни, пролягає через могилку пуйла, і прямує до до нафтогахових репарацій. Там ще й ЕС воздасться за труди на многіє лєта.
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04.11.2022 03:01 Відповісти
неважко здогадатись,хто впирається руками і ногами,щоб Україні цих грошей не дали.Звичайно,всіми улюблена Швейцарія.Хто ж захоче,щоб зі швейцарських банків було виведено такі об*єми грошей.А про якусь там відсутність механізмів,інші виправдання ,чому нам тих грошей не передають-набридло читати.Була б політична воля,а передусім людяність.
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04.11.2022 04:38 Відповісти
юридично воювати проти ракет з артилерією важко
але для Європи нема непосильних завдань
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04.11.2022 04:59 Відповісти
Писатель Стивен Кинг едет в Киев поддержать Украину в её борьбе с фашизмом
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04.11.2022 05:54 Відповісти
Тю, шукає. ОПа швиденько оприходує любі активі, ще й добавити будуть просити.
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04.11.2022 06:47 Відповісти
 
 