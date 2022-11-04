Кулеба у розмові із главою МЗС Італії Таджані наголосив на важливості постачання ППО Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з італійським колегою Антоніо Таджані питання щодо прискорення постачання безпекової допомоги та формування наступного пакета.
Про це Кулеба зазначив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час телефонної розмови мій італійський колега Антоніо Таджані та я зосередилися на способах прискорення доставки Україні останнього пакету італійської допомоги в галузі безпеки", - написав Кулеба.
Міністр також заявив про потребу України у засобах протиповітряної оборони.
"Ми також обговорили наступний пакет військової допомоги. Я наголосив на важливості включення до нього систем ППО", - написав Кулеба.
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