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Італія (1519) ППО (2928) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба у розмові із главою МЗС Італії Таджані наголосив на важливості постачання ППО Україні

ппо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з італійським колегою Антоніо Таджані питання щодо прискорення постачання безпекової допомоги та формування наступного пакета.

Про це Кулеба зазначив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови мій італійський колега Антоніо Таджані та я зосередилися на способах прискорення доставки Україні останнього пакету італійської допомоги в галузі безпеки", - написав Кулеба.

Міністр також заявив про потребу України у засобах протиповітряної оборони.

"Ми також обговорили наступний пакет військової допомоги. Я наголосив на важливості включення до нього систем ППО", - написав Кулеба.

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