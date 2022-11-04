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Зеленський створив робочу групу щодо надання допомоги країнам, що потерпають від продовольчої кризи

зеленський

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

Відповідний указ глава держави підписав третього листопада 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, очолив робочу групу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. До її складу увійшли представники Офісу Глави держави, Кабінету Міністрів, окремих держустанов. Крім того, до складу робочої групи будуть включені представники іноземних держав, міжнародних організацій та експерти, які сприятимуть виконанню визначених для групи завдань.

"Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України кількість людей у світі, які зазнають гострої нестачі продовольства, за даними ООН, цього року збільшиться на 47 млн - із 276 млн до 323 млн. Саме війна Росії проти України спричинила серйозну глобальну продовольчу кризу, оскільки ціни на харчі зростають у всьому світі. Україна прагне покращити доступ до продовольства, особливо серед найбідніших і найуразливіших верств населення, забезпечуючи такі країни українським зерном", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до указу президента, робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо надання української сільськогосподарської продукції державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

Також читайте: Вранці РФ запустила крилаті ракети, вони фактично пролетіли через маршрути "зернового коридору", - Зеленський

Робоча група також повинна забезпечити моніторинг ефективності заходів із надання допомоги таким державам.

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Топ коментарі
+23
Цікаво,він бачив "ціни на харчі" в нас?Пачка масла,десяток яєць і 850 гр.молока-200 грн.На хліб вже не вистачить.З роботою повна срака.А він за африканських ледацюг...
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04.11.2022 06:49
+19
Нагадаю, що ще в серпні зе говорив про плани рятувати Європу від енергетичної кризи постачанням електроенергії з України (!) - результати ми бачимо. Отже, прогнозую, що за пару місяців в Україні буде проблема з продовольством, які знову будуть вирішувати країни заходу.
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04.11.2022 06:58
+18
Самі ходимо з протягнутою рукою по світу випрошуючи милостиню і живемо та воюємо дякуючи фінансовій та збройній підтримці США і ЄС, але в той же час президент робить дивні речі. Володимир Зеленський, ти не з'їхав з глузду? Чи тебе вже геть понесло?
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04.11.2022 06:46
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Есть куда девать, но нужна схема.
Так просто по карманам расписать не решаются.
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04.11.2022 06:57 Відповісти
Але це авторитет країни і міжнародних відносин. Ми вам ,а ви нам. Інакше Україна була б одна в цій війні.
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04.11.2022 07:03 Відповісти
КОЛИ годувати іранських псів українським хлібом ,ТО вони починають кусати українську руку, котра їх хлібом кормила.
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04.11.2022 09:19 Відповісти
Мы зерно не отдаем, а продаем. В том числе для того чтобы аграрии смогли обеспечить посевную для будущего урожая.
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04.11.2022 09:27 Відповісти
Самі ходимо з протягнутою рукою по світу випрошуючи милостиню і живемо та воюємо дякуючи фінансовій та збройній підтримці США і ЄС, але в той же час президент робить дивні речі. Володимир Зеленський, ти не з'їхав з глузду? Чи тебе вже геть понесло?
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04.11.2022 06:46 Відповісти
Чи тебе вже геть понесло не в ту степь )
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04.11.2022 07:51 Відповісти
араби нас не підтримують азія мовчить- болт а не допомогу
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04.11.2022 06:48 Відповісти
Цікаво,він бачив "ціни на харчі" в нас?Пачка масла,десяток яєць і 850 гр.молока-200 грн.На хліб вже не вистачить.З роботою повна срака.А він за африканських ледацюг...
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04.11.2022 06:49 Відповісти
Нагадаю, що ще в серпні зе говорив про плани рятувати Європу від енергетичної кризи постачанням електроенергії з України (!) - результати ми бачимо. Отже, прогнозую, що за пару місяців в Україні буде проблема з продовольством, які знову будуть вирішувати країни заходу.
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04.11.2022 06:58 Відповісти
скоріш за все електрику продаємо, а самі без світла сидимо
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04.11.2022 07:07 Відповісти
В Польщу продаємо, бо в них не вистачає. В сім раз світло здорощало
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04.11.2022 07:09 Відповісти
Це піар офісу, чи що це за куйня?
У нас іде війна на виживання, потрібно максимально економити кошти, кінець кінцем власне населення підтримувати, а ці дибіли продовжують велике крадівництво і деребан поки волонтери і захід підтримує і одягає армію🤦🤦🤦
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04.11.2022 06:59 Відповісти
для чого ці королевські жести? От для чого? Тут світло кожен день вимикають на 12 годин на добу, продукти з кожним днем дорожчають, як буде з опаленням взимку! просто пипець!
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04.11.2022 07:06 Відповісти
А о своих избирателях позаботиться подобным образом Величайший не планирует? Даже священная "скумбрия" уже далеко не по 8 грн./кг..
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04.11.2022 07:09 Відповісти
8 грн це тепер ОДНЕ ЯЙКО...
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04.11.2022 23:36 Відповісти
Навіщо це йому. Він кордони закрив Щоб не обирались нікуди
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05.11.2022 00:36 Відповісти
Новина була б позитивною якби не склад нової комісії. Ну не може дерьмак і захисників з полону визволяти,відновлення країни планувати і світ годувати.
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04.11.2022 07:09 Відповісти
Піар-наше все ! Якісь бабусі повірять, що він рятівник світу.
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04.11.2022 07:14 Відповісти
На всі руки мастер!
Одним словом, Манагер!!!
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04.11.2022 07:14 Відповісти
Ти вже обіцяв Європі допомогти з електроенергією....
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04.11.2022 07:25 Відповісти
Після того як рашисти заволоділи Запорожською АЕС.
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04.11.2022 07:50 Відповісти
Проблемы с асфальтом решены еще не все. Это же какой рынок сбыта асфальта...Правда турки должны согласиться перевозить, иначе не получится.
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04.11.2022 07:33 Відповісти
Не розумію-ЯК він (єрмак) всюди встигає?... геній тайм-менеджменту
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04.11.2022 07:35 Відповісти
Дайте зеленскому пенсию 2300 и отключите воду и пусть помогает країнам, що потерпають від продовольчої кризи ....
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04.11.2022 07:47 Відповісти
Кормилец ти наш.....*****..
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04.11.2022 07:53 Відповісти
Коли українці нарешті усвідомлять, що з 2019-го року при владі знаходяться в першу чергу вороги, а не дурники та бариги, їм стане зрозумілою й "логіка" дій цієї влади.
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04.11.2022 08:17 Відповісти
Вотэтопарень!ГуманитарКА?Подари им дермака,хоть наедятся.Великий комбинатор!Теперь вава и дерьмак сбросят лишний вес.
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04.11.2022 08:25 Відповісти
"...очолив робочу групу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак"
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04.11.2022 08:44 Відповісти
Дешевий популізм?!...
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04.11.2022 08:45 Відповісти
Дерибан України продовжується..А Рабінович та Коломойський теж входять да цієї " робочої" групи?
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04.11.2022 08:54 Відповісти
бідний дєрмак....
де, ****, що не створюють, він там керівник а опешники, помічники
накуй нам президент, як що кругом дєрмак????
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04.11.2022 09:12 Відповісти
Дуже потужно, браво! Дерьмачок ще й на пшениці схематоз впровадить....
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04.11.2022 09:40 Відповісти
Знайшов варіант як вивезти кеш із країни?
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04.11.2022 10:04 Відповісти
Таврюка мразь ЗЕлена! Стою на обліку в центрі занятості, в дірі де живу нема ніякої роботи, платили ОДНУ тисячу грн на місяць. Вчора сказали що змінився закон в зв'яку з війною і виплата припиняється. І за кордон де я працював поїхать теж не можу. Виродок Зелений ЗДОХНИ!
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04.11.2022 11:45 Відповісти
https://www.facebook.com/albert.tsukrenko?__cft__[0]=AZWgLcVSoV3e7tzfdC7xT8p3sQYLIWNL_a_ofK57SiyZfZvk9NTicupPsEjJtYIX1oKFt7tp2wsaH249PcI2IP40NAOFmUpAOmZxL0Q-y5vQmPLoZNW_zRJHAAQb84pT0HchSATxmdhZJxYd8P6ZzBxWETy_7WhlH2J4gmbzT9UPk5ZzIxHkkl8BAMh-Xu-vfMDmngHwvKBjigWN4ilTUvv2&__tn__=-UC%2CP-y-R Albert Tsukrenko

https://www.facebook.com/albert.tsukrenko/posts/pfbid0311v1keaagxe2NW2hxcGTBspkyUNSfcfnqjuwAMuDPq8trLBspgoU2pm6khSaEXSul?__cft__[0]=AZWgLcVSoV3e7tzfdC7xT8p3sQYLIWNL_a_ofK57SiyZfZvk9NTicupPsEjJtYIX1oKFt7tp2wsaH249PcI2IP40NAOFmUpAOmZxL0Q-y5vQmPLoZNW_zRJHAAQb84pT0HchSATxmdhZJxYd8P6ZzBxWETy_7WhlH2J4gmbzT9UPk5ZzIxHkkl8BAMh-Xu-vfMDmngHwvKBjigWN4ilTUvv2&__tn__=%2CO%2CP-y-R 20 ч. ·

ААААААааАААаАаа

"Коли журналісти попросили нову керівницю https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/?__cft__[0]=AZWgLcVSoV3e7tzfdC7xT8p3sQYLIWNL_a_ofK57SiyZfZvk9NTicupPsEjJtYIX1oKFt7tp2wsaH249PcI2IP40NAOFmUpAOmZxL0Q-y5vQmPLoZNW_zRJHAAQb84pT0HchSATxmdhZJxYd8P6ZzBxWETy_7WhlH2J4gmbzT9UPk5ZzIxHkkl8BAMh-Xu-vfMDmngHwvKBjigWN4ilTUvv2&__tn__=kK-y-R Довженко-Центр : Dovzhenko Centre прокоментувати її призначення, Юлія Каждан кілька разів повторила телефоном, що зараз не може говорити. У той же час інша журналістка «Слідства.Інфо» подзвонила Юлії Каждан і намагалася записатися на сеанс гіпнозу - жінка приділила їй 12 хвилин часу з детальним поясненням своїх методів роботи та записала на консультацію. Обидві бесіди відбулися у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру". Посилання на розслідування - в коменті.
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04.11.2022 13:00 Відповісти
Доки ще ми будемо терпіти цю владу бєніоманського кнура ?Скільки ще можна терпіти їхню діяльність (бездіяльність) проти країни Україна і українців ??
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04.11.2022 13:37 Відповісти
Кормить нищих абсолютно бессмысленное дело. Все будут сыты только если перестанут быть нищими и начнут работать много и с головой.
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04.11.2022 13:42 Відповісти
У ЗЕБилов нет вопросов к малоПИ...роскому, бениному Нарко-Дегенерату??? и опять Елдак...
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04.11.2022 14:42 Відповісти
Яйца стоят 70+грн. Спасибо, Зеля, что думаешь про голодающих Африки, но не о своих гражданах, гарант, Конституции...
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04.11.2022 16:25 Відповісти
***, а воно не хоче створити групу і подивитись, як українці в Україні виживають, спаситель х.ров. Про свій народ подбай спочатку.
Завжди знала, що зеленський ніякий не президент України, а фікція. Він тільки згубить нашу країну.
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04.11.2022 19:00 Відповісти
 
 