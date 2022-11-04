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Зеленський про ситуацію на фронті: "Хлопці йдуть вперед, а окупанти - за кораблями"

зеленський

Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо фронту - хлопці вперед ідуть. Щодо зерна - судна ідуть. Щодо окупантів - то вони також... за кораблями!" - сказав глава держави.

Однак Зеленський не розповів жодних деталей просування ЗСУ.

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі.

"Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії - просто кількісну - наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна - майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні не було жодних "брудних бомб". Брудні голови у тих у Москві, хто тероризує Україну та світ, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+10
З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі. Джерело: \\\\\\\

Спасибо за триллионы снарядов и снарядные заводы, а также просьба приехать на завод артема или как там, где тупо не давали работы, вместо загрузки 24/7, мужики только один день из семи работали.
Какой же вы лицемер, гнусавый пес
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04.11.2022 07:44
+6
Про Бахмут він уже забув,що Мар'їнку екакуюють навіть і не знає. Кораблі зі збіжжям відправляти це не Бахмут захищати
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04.11.2022 07:21
+5
Якби Зеленського вп'яте таки спіймали, та відправили в армію, ми вже мабуть і Кубань захопили би ...
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04.11.2022 07:26
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Яка смиливість думки !
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04.11.2022 07:15 Відповісти
Но заявить на всю страну что путин - ***** оно ссытся. ведь потом прийдется извенятся перед рамзанкой дыровым...
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04.11.2022 08:34 Відповісти
Не смію питати,а куди б вам піти пане презедент,народ скоріш вже не бажає іти з вами разом "вперед" бо відчув чим це для нього закінчується,залишається одне-
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04.11.2022 07:20 Відповісти
не газуй, бо цеп спаде, щось дуже на себе багато береш .... ти за всіх не розписуйся.
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04.11.2022 08:46 Відповісти
Про Бахмут він уже забув,що Мар'їнку екакуюють навіть і не знає. Кораблі зі збіжжям відправляти це не Бахмут захищати
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04.11.2022 07:21 Відповісти
"Команданте" у своєму репертуарі
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04.11.2022 07:23 Відповісти
Че-Гевара !
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04.11.2022 07:48 Відповісти
ЗЄ-Путана!
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04.11.2022 08:46 Відповісти
Якби Зеленського вп'яте таки спіймали, та відправили в армію, ми вже мабуть і Кубань захопили би ...
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04.11.2022 07:26 Відповісти
а все ж завдяки їм

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04.11.2022 07:33 Відповісти
дякую.
хавати сьогодні не буду
ну і .... "рожі"
а хто це, нова Мендель?
Єрмак хрипату Зелю покарає
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04.11.2022 07:41 Відповісти
🤮
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04.11.2022 07:41 Відповісти
З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі. Джерело: \\\\\\\

Спасибо за триллионы снарядов и снарядные заводы, а также просьба приехать на завод артема или как там, где тупо не давали работы, вместо загрузки 24/7, мужики только один день из семи работали.
Какой же вы лицемер, гнусавый пес
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04.11.2022 07:44 Відповісти
Як це зв'язано з наступною статтею "ворог наступає"?
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04.11.2022 08:31 Відповісти
Наш Велингтон, понимаешь...
Чому тільки не голиться? На Будулая вже схожий...
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04.11.2022 09:34 Відповісти
Левітан хренов!
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04.11.2022 09:36 Відповісти
Народ України про ситуацію в країні: "Хлопці із ЗСУ йдуть вперед, а команда зеленського - грабує країну"
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04.11.2022 10:08 Відповісти
 
 