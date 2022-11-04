Зеленський про ситуацію на фронті: "Хлопці йдуть вперед, а окупанти - за кораблями"
Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо фронту - хлопці вперед ідуть. Щодо зерна - судна ідуть. Щодо окупантів - то вони також... за кораблями!" - сказав глава держави.
Однак Зеленський не розповів жодних деталей просування ЗСУ.
З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі.
"Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії - просто кількісну - наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна - майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
хавати сьогодні не буду
ну і .... "рожі"
а хто це, нова Мендель?
Єрмак хрипату Зелю покарає
Спасибо за триллионы снарядов и снарядные заводы, а также просьба приехать на завод артема или как там, где тупо не давали работы, вместо загрузки 24/7, мужики только один день из семи работали.
Какой же вы лицемер, гнусавый пес
Чому тільки не голиться? На Будулая вже схожий...