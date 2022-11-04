За добу рашисти вбили 8 цивільних на Донеччині, 14 людей дістали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники продовжують вбивати цивільних на Донеччині.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних на Донеччині: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Неліпівці та 1 у Красногорівці. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, убитого росіянами під час окупації, - у Кримках", - йдеться в повідомленні.
За даними голови обладміністрації, ще 14 людей в області дістали поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...