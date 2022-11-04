Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 840 осіб (+840 за добу), 1 450 БПЛА, 2 750 танків, 1 772 артсистеми, 5 580 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 74 840 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, 840 окупантів та 28 бронемашин за добу - "не рекорд, але потужно". Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 74840 (+840) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків - 2750 (+16) од,
бойових броньованих машин - 5580 (+28) од,
артилерійських систем - 1772 (+17) од,
РСЗВ - 391 (+1) од,
засоби ППО - 201 (+3) од,
літаків - 277 (+0) од,
гелікоптерів - 258 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8),
крилаті ракети - 397 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12) од,
спеціальна техніка - 155 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Такие потери орков это больше чем любая армия Европы по железу и больше по личному составу чем большинство отдельных армий, как то армия Монако, или Орбана.
Не, ну реально, в любой стране путина бы уже спросили - ээээ, а собственно что и где ты защищаешь то? В любой демократической стране. м-да...
есть статистика даже там агентств или шо там, шо только подтвержденные факты принимают, так она близка к заявленному Ермаком, ну, или там каким то Генштабом ВСУ.
даже 5 лет взад - ты видел хоть кусок из их эфиров с Соловьевым?
и думал - а куда эта вся "раскачка" качнется? вовнутрь парашки? не думаю.
ну вот и.
причем из максимально нелепых поводов, твари выбрали просто вообще нереальный.... мля... малоросс-совок Зеля, оказывается .... нацист
это "швах"(вроде что-то плохое по-швейцарски?) товарищи.
Чи це чмобіків почали масово кидати на передок, чи в кацапів дійсно з артою почались проблеми, чи в нас арти значно побільшало. Бо масованих наступальних дій кацапи наразі не ведуть (ну крім Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, але там всі атаки силами до роти), сидять в позиційній обороні. То звідки такий "падьож скота"?
Пане Юрію, зробіть стрім на цю тему, пліз!