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Новини Війна
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армія рф (16200) Генштаб ЗС (6075) знищення (6565) техніка (1783) втрати (4285)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 840 осіб (+840 за добу), 1 450 БПЛА, 2 750 танків, 1 772 артсистеми, 5 580 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 74 840 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. 

Як зазначається, 840 окупантів та 28 бронемашин за добу - "не рекорд, але потужно". Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 74840 (+840) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків - 2750 (+16) од,

бойових броньованих машин - 5580 (+28) од,

артилерійських систем - 1772 (+17) од,

РСЗВ - 391 (+1) од,

засоби ППО - 201 (+3) од,

літаків - 277 (+0) од,

гелікоптерів - 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8),

крилаті ракети - 397 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12) од,

спеціальна техніка - 155 (+1).

Також читайте: Армія РФ стикнулася з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 840 осіб (+840 за добу), 1 450 БПЛА, 2 750 танків, 1 772 артсистеми, 5 580 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі
+43
Чим довше я у вечері без світла, тим більше я чекаю на цю статистику
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04.11.2022 08:59
+26
День ББМ, арти, танків, ну і мобіків звичайно. Дуже файно )) Слава Україні!
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04.11.2022 09:02
+23
Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 09:06
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Чим довше я у вечері без світла, тим більше я чекаю на цю статистику
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04.11.2022 08:59 Відповісти
Аминь
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04.11.2022 09:21 Відповісти
Амен кацапам !!!
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04.11.2022 09:25 Відповісти
Подорвался. Упал. Потерял сознание. Не очнулся...

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04.11.2022 15:46 Відповісти
може,якраз через відсутність світла тобі її і дають таку? тільки стали відключати світло....втрати русні зросли до 600-950 на добу...
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04.11.2022 09:32 Відповісти
День ББМ, арти, танків, ну і мобіків звичайно. Дуже файно )) Слава Україні!
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04.11.2022 09:02 Відповісти
Таку інфляцію я люблю
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04.11.2022 09:04 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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04.11.2022 09:06 Відповісти
щоб зрозуміти треба винести сміття з власної голови
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04.11.2022 09:47 Відповісти
Слава Богу та ЗСУ.
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04.11.2022 09:31 Відповісти
Іде груповий геноцид чмобіків і це вже тенденція. А по бронетехніці, Україна - пункт приймання металу.
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04.11.2022 09:08 Відповісти
А статистика файна! Просто зачаровує! Побажаємо нашим хлопцям в статистиці більше пташок, корабликів, крокодилів та іншої нечисті. І обов'язково - повернутися живими! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть клятим ворогам!
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04.11.2022 09:08 Відповісти
Какой-то солдик сказал - нам повезло шо против нас воюют .... долбоящеры короче.
Такие потери орков это больше чем любая армия Европы по железу и больше по личному составу чем большинство отдельных армий, как то армия Монако, или Орбана.
Не, ну реально, в любой стране путина бы уже спросили - ээээ, а собственно что и где ты защищаешь то? В любой демократической стране. м-да...
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04.11.2022 09:10 Відповісти
Все понимаю, боевой дух, совр.оружие, обученность....Ну, понимаете...даже если половина из этой статистики правда, то Вы совершенно прав - уже бы снесли нахрен любую власть, ан нет...К примеру - не 75, а 37 000 уничт. (раненые 37 на 2 - 74000) 74 000 и 37000 - 111 000 (!!!!) - там же самки, родственники....я дурэю в этой ботве...это заоблачные цифры, просто невообразимые. Вообще не могу представить, что там в головах и....гробовые бабки кончаются очень быстро, месяц-два и все, без кормильца ты - на улице.... Короче - это их проблемы....Они просто йо...тые
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04.11.2022 09:37 Відповісти
Извини, а что значит "если половина"?
есть статистика даже там агентств или шо там, шо только подтвержденные факты принимают, так она близка к заявленному Ермаком, ну, или там каким то Генштабом ВСУ.
даже 5 лет взад - ты видел хоть кусок из их эфиров с Соловьевым?
и думал - а куда эта вся "раскачка" качнется? вовнутрь парашки? не думаю.
ну вот и.
причем из максимально нелепых поводов, твари выбрали просто вообще нереальный.... мля... малоросс-совок Зеля, оказывается .... нацист
это "швах"(вроде что-то плохое по-швейцарски?) товарищи.
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04.11.2022 09:51 Відповісти
В Ірані одну дівчину убили - почалися масові протести, у немитій - згадай "Норд-Ост", Беслан.
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04.11.2022 10:27 Відповісти
так і я про те саме
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04.11.2022 10:28 Відповісти
статистика с отклонением 10%
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04.11.2022 19:35 Відповісти
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04.11.2022 09:13 Відповісти
В темноті не видно хороших орків які здаються.
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04.11.2022 09:42 Відповісти
Це не Генштаб почав давати таку статистику для нашого заспокоєння, а новоприбулі чмобіки інтенсивно почали дохнути в полях України.
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04.11.2022 09:50 Відповісти
..жги,быдлонасекомышей болот мацковии,БОГ увидит крупней снаряды пришлет..
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04.11.2022 09:50 Відповісти
Хотів би почути оцінки Юри Бутусова з приводу цієї динаміки втрат орків.
Чи це чмобіків почали масово кидати на передок, чи в кацапів дійсно з артою почались проблеми, чи в нас арти значно побільшало. Бо масованих наступальних дій кацапи наразі не ведуть (ну крім Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, але там всі атаки силами до роти), сидять в позиційній обороні. То звідки такий "падьож скота"?

Пане Юрію, зробіть стрім на цю тему, пліз!
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04.11.2022 09:50 Відповісти
кацапський терроріст диркін заявляв що за умови долучення до професійних військових ненавчених мобілізованих втрати зростуть на 30-40 відсотків.крім того зараз кацапи проводять наступальні дії на трьох-чотирьох напрямках використовуючи і зеків яких вже було намобілізовано під 20 тис.
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04.11.2022 10:20 Відповісти
ЗСУ здають оптом орків...то 950..то 750 ..то 850..
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04.11.2022 09:57 Відповісти
Сейчас второе 24, только вместо элитки, десятилетиями готовившейся - чмобики. Поэтому и больших потерь территорий у ВСУ нет. Перемелют кацапов и снова будут прорывы на десятки км. Таков мой диванный прогноз.
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04.11.2022 14:57 Відповісти
Готь вбийте, але я не розумію з чого б так кратно збільшилися втрати русні. При таких цифрах, їх надовго не вистачить, навіть за мобілізації.
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04.11.2022 16:24 Відповісти
Років на 4 вистачить.
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04.11.2022 16:45 Відповісти
 
 