УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12275 відвідувачів онлайн
Новини
4 415 11
КНДР (1118) Пентагон (1381) США (21024) ядерна зброя (1110) Кім Чен Ин (163) Остін Ллойд (519)

Будь-яка ядерна атака проти США та її союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина, - Остін

чен,кім,ин

Будь-яка атака Північної Кореї на США, їхніх союзників або партнерів, зокрема з ядерною зброєю, призведе до кінця режиму північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з південнокорейським колегою Лі Че Супом.

"Будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників і партнерів, включно з використанням нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма", - сказав Остін.

Остін та Лі Чен Суп сказали, що стурбовані останніми запусками ракет КНДР. За словами глави Пентагону, це дестабілізує ситуацію в регіоні.

Голова Пентагону закликав Пхеньян "припинити подібні дії та розпочати серйозний діалог", проте зазначив - США поки що не планують змінювати позицію своїх сил у регіоні.

Читайте: США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії, - Держдеп

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Хотелось бы увидеть как возблагодарят жители С.кореи своих главарей, увидев как на самом деле им врали.
боюсь шо китайцы нервно скурят весь бамбук, по части изощренности пыток.
это даже не орки, любой орк смело заходит в интернет и там тихонько может написать - вывсеврети, хахлы, на самом деле мы уже освободили Одессу, а вам врет Обама и вот лифт обоссал тут, а Васю поймал в подъезде ночью и .... Васе я руки не подаю, фошизм, вы сотонисты!!11
(и орк откупоривает маленькую баночку с любимой настойкой.... мммм, ох этот вкус, ням-ням(жадно опустошивает))
показати весь коментар
04.11.2022 09:26
+4
Кім Чєн Ін та Кон Чєн Ий-мають здохнути...
показати весь коментар
04.11.2022 09:27
+4
Надо бы всем отбить желание даже упоминать об ЯО и даже неё заикаться об его использовании....
показати весь коментар
04.11.2022 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотелось бы увидеть как возблагодарят жители С.кореи своих главарей, увидев как на самом деле им врали.
боюсь шо китайцы нервно скурят весь бамбук, по части изощренности пыток.
это даже не орки, любой орк смело заходит в интернет и там тихонько может написать - вывсеврети, хахлы, на самом деле мы уже освободили Одессу, а вам врет Обама и вот лифт обоссал тут, а Васю поймал в подъезде ночью и .... Васе я руки не подаю, фошизм, вы сотонисты!!11
(и орк откупоривает маленькую баночку с любимой настойкой.... мммм, ох этот вкус, ням-ням(жадно опустошивает))
показати весь коментар
04.11.2022 09:26 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
показати весь коментар
04.11.2022 09:26 Відповісти
Кім Чєн Ін та Кон Чєн Ий-мають здохнути...
показати весь коментар
04.11.2022 09:27 Відповісти
Эти азиаты думают, что если спровоцируют третью мировую, то они что то решат там!
показати весь коментар
04.11.2022 09:30 Відповісти
В США сказочники не хуже путлеровских... тот кто следит давно, поймет.
показати весь коментар
04.11.2022 09:30 Відповісти
Надо бы всем отбить желание даже упоминать об ЯО и даже неё заикаться об его использовании....
показати весь коментар
04.11.2022 09:39 Відповісти
жирный корейский пончик вже давно берега попутал
показати весь коментар
04.11.2022 10:30 Відповісти
Хомяк даже срать не сядет без дозволу дядюшки си, что уже говорить о применении ЯО!
показати весь коментар
04.11.2022 10:50 Відповісти
Мне кажется, большая часть населения планеты только этого и ждёт
показати весь коментар
04.11.2022 10:54 Відповісти
Тобто можна застосовувати проти решти країн? Чи не занадто ліберальним стало ставлення до зброї що може знищити нашу планету
показати весь коментар
04.11.2022 11:50 Відповісти
 
 