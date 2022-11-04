Будь-яка ядерна атака проти США та її союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина, - Остін

Будь-яка атака Північної Кореї на США, їхніх союзників або партнерів, зокрема з ядерною зброєю, призведе до кінця режиму північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з південнокорейським колегою Лі Че Супом.

"Будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників і партнерів, включно з використанням нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма", - сказав Остін.

Остін та Лі Чен Суп сказали, що стурбовані останніми запусками ракет КНДР. За словами глави Пентагону, це дестабілізує ситуацію в регіоні.

Голова Пентагону закликав Пхеньян "припинити подібні дії та розпочати серйозний діалог", проте зазначив - США поки що не планують змінювати позицію своїх сил у регіоні.

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