Будь-яка ядерна атака проти США та її союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина, - Остін
Будь-яка атака Північної Кореї на США, їхніх союзників або партнерів, зокрема з ядерною зброєю, призведе до кінця режиму північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з південнокорейським колегою Лі Че Супом.
"Будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників і партнерів, включно з використанням нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма", - сказав Остін.
Остін та Лі Чен Суп сказали, що стурбовані останніми запусками ракет КНДР. За словами глави Пентагону, це дестабілізує ситуацію в регіоні.
Голова Пентагону закликав Пхеньян "припинити подібні дії та розпочати серйозний діалог", проте зазначив - США поки що не планують змінювати позицію своїх сил у регіоні.
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боюсь шо китайцы нервно скурят весь бамбук, по части изощренности пыток.
это даже не орки, любой орк смело заходит в интернет и там тихонько может написать - вывсеврети, хахлы, на самом деле мы уже освободили Одессу, а вам врет Обама и вот лифт обоссал тут, а Васю поймал в подъезде ночью и .... Васе я руки не подаю, фошизм, вы сотонисты!!11
(и орк откупоривает маленькую баночку с любимой настойкой.... мммм, ох этот вкус, ням-ням(жадно опустошивает))