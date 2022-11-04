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ВМС рф (141) корабель (1596) Чорне море (1621)

Росія тримає на бойовому чергуванні 7 кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія

рф,корабель

У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. Але ситуація може змінитися дуже швидко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось. Однак, обстановка, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів

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Топ коментарі
+4
У них главное не качество, а количество. А как и с личным составом, главное мясом забросать, благо более 100 миллионов есть дебилов.
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04.11.2022 09:28
+4
Там давно вже 100 млн нема. Станом на кінець 2021 реєстр виборців на кацапії 77 млн. А враховуючи совкову схильність до приписок - не думаю, що більше 70 млн. А якщо врахувати, що з лютого 2022 р ще 8 млн виїхало - то рахуйте самі. Цифри, зрозуміло, по кацапами обох статей. Самці на кацапів довго не живуть (алкоголь, наркота, поножовщина), тобто їх від загальної кількості не більше 40%
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04.11.2022 10:19
+3
Самці на кацапів довго не живуть (алкоголь, наркота, поножовщина), тобто їх від загальної кількості не більше 40%
....і самки теж, пьють заразу...
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04.11.2022 10:25
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У них главное не качество, а количество. А как и с личным составом, главное мясом забросать, благо более 100 миллионов есть дебилов.
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04.11.2022 09:28 Відповісти
Причем тут личный состав к ракетным ударам и ракетоносителям? Тут вопрос в другом совершенно: москали ссутся вывести ракетоносители, или пытаются отремонтировать?
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04.11.2022 09:34 Відповісти
Там давно вже 100 млн нема. Станом на кінець 2021 реєстр виборців на кацапії 77 млн. А враховуючи совкову схильність до приписок - не думаю, що більше 70 млн. А якщо врахувати, що з лютого 2022 р ще 8 млн виїхало - то рахуйте самі. Цифри, зрозуміло, по кацапами обох статей. Самці на кацапів довго не живуть (алкоголь, наркота, поножовщина), тобто їх від загальної кількості не більше 40%
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04.11.2022 10:19 Відповісти
Самці на кацапів довго не живуть (алкоголь, наркота, поножовщина), тобто їх від загальної кількості не більше 40%
....і самки теж, пьють заразу...
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04.11.2022 10:25 Відповісти
загальний чмобрезерв, на який розраховують самі кацапи, це 25 млн. Поділить на два і отримаєте реальність.
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04.11.2022 10:40 Відповісти
Смішно, голими і босими підуть?
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04.11.2022 10:52 Відповісти
Зі своїх убитих знімають
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04.11.2022 11:12 Відповісти
Десь так і є. 40% від 70 млн -це 28 млн. З тих 8 млн, що виїхало -реально 5 млн чоловіків. Залишається порядка 23 млн.
Темпи утилізації (вбитими + тяжкопоранені) = 0,5 млн за рік
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04.11.2022 10:55 Відповісти
Чем больше ходят - тем больше бабла уходит... а когда ходят бестолку, ещё и при ходьбе на месте - на здоровье..
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04.11.2022 09:36 Відповісти
Ну не треба так дезинформувати суспільство! На кожному з цих кораблів може бути трибушет, онагр чи елементарна праща.
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04.11.2022 09:44 Відповісти
але жодного жодного? аж два рази
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04.11.2022 09:47 Відповісти
Диву даёшься: Россиия сама придумала страшилку о нацистов-бендер и небылицу о штучности Украины, вторглась "освобождением" в чужое государство, создала бардак и разорение, При этом впаривает мировому сообществу правильность своих людоедских деяний и возмущается непониманием такого "гуманизма". Эту дичь способны воспринимать только пациенты палаты № 6. Именно поэтому жизненно необходимо ограничить россиян их палатой-государством.

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04.11.2022 10:01 Відповісти
У них по сути уже нет государства, есть военная хунта в неопределенных, устанавливаемых представителями ВСУ границах.
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04.11.2022 10:41 Відповісти
Значить атака була вдала. Жаль що без потоплення.
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04.11.2022 10:23 Відповісти
 
 