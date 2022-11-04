Росія тримає на бойовому чергуванні 7 кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія
У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. Але ситуація може змінитися дуже швидко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось. Однак, обстановка, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет", - йдеться в повідомленні.
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