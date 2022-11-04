Медведєв назвав нову мету Росії у війні: "Остановить верховного властелина Ада - Сатану, Лицифира или иблиса"
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Росія зараз протистоїть "частині вмираючого світу", виявляючи "сакральну міць".
Як передає Цензор.НЕТ, він опублікував пост у Telegram, в якому до Дня народної єдності пояснив, що РФ нібито воює з "вмираючим світом", а також "шаленими нацистами-наркоманами".
"Нам не потрібні чужі території, у нас всього вистачає. Але є наша земля, яка для нас є священною, на якій жили наші предки і на якій сьогодні живуть наші люди. І яку ми нікому не віддамо. Ми захищаємо наших людей. Ми воюємо за всіх своїх, за свою землю, за тисячолітню історію", - сказав він.
Також, за словами Медведєва, "пробудження Росії" чекали інші країні, "згвалтовані повелителями пітьми, рабовласниками та гнобителями, які мріють жити своїм жахливим колоніальним минулим і прагнуть збереження своєї влади над світом".
Медведєв натякнув на можливість використання Росією ядерної зброї та назвав це "відправленням всіх ворогів в геєну вогненну".
"Ми слухаємо слова Творця в наших серцях і коримось їм. Ці слова і дають нам священну мету. Мета зупинити верховного володаря пекла, яке б ім’я він не використовував - Сатана, Люцифер або ібліс. Бо його мета - смерть. Наша мета - життя", - підсумував заступник голови Радбезу РФ.
Будь ласка, зачекайте...
На самом деле они воюют за установление царства Антихриста.
Храм смерти уже построили.
- Чому?!
- Бо у них надто близько гімно до голови!
Модель - "Фтрусіках"...
Задача в этой войне вполне простая. Нет никакой борьбы с украфашистами, нет никакой денацификации и демилитаризации, нет никакой защиты рускоговорящих и даже рускомыслящих "соплеменников", нет никакого "украинский и росийский( простите, русский) народ- это одно целое". Это - для лохов,.
Задача Ига вполне земная - нужны рабы. Территорий у Орды хватает( чисто руское слово от "нахватать" или украсть)
Что для этого делается?
Уничтожается среда обитания людей, то есть делается непригодной для проживания. Стираются с лица земли города и уничтожается инфраструктура. Делается все, чтобы человек захотел покинуть непригодую для житья территорию. И нужно, чтобы он её покинул в правильном направлении.
Для этого организовывается так называемая "эвакуация"( читай перевозка рабов) в Иго. Если кто думает выехать в свободную от росийской окупации Украину, рекомендуется задуматься о "а надо ли рисковать?". Для этого обстреливаются дорогущими ракетами колоны абсолютно невоенных беженцев( понятно какие колоны - не те, что в сторону росийского Ига). Людям предлагают: вы можете и не ехать в рабсво, конечно, если жизнь ваших детей вам не дорога.
На самом деле Медведев не порит чушь.
Просто у него такая задача - отвлекать внимание от истинной цели этой войны.
Ровно 301 год назад 4 ноября Сенат Московского государства переименовал Московию в Российскую империю, а Петру 1 дал титул императора.
Тем самым москали примазались к настоящим славянам и попытались украсть нашу историю Руси-Украины со столицей в Киеве! 300 летие они не отмечали, бо стыдно по понятным причинам.
А вот почему Украина их не поздравила - вот вопрос к нашей власти!
Ну й непогано виходить...
Видимо вчера его в бессознательном состоянии "проклятая НАТА" до посинения била ногами в подъезде, который "обоссал обама".
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу...
кстати, комменты отключены-по ходу,народ заходит к нему в телеграм чисто поржать.