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Медведєв (1909) росія (63594)

Медведєв назвав нову мету Росії у війні: "Остановить верховного властелина Ада - Сатану, Лицифира или иблиса"

медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Росія зараз протистоїть "частині вмираючого світу", виявляючи "сакральну міць".

Як передає Цензор.НЕТ, він опублікував пост у Telegram, в якому до Дня народної єдності пояснив, що РФ нібито воює з "вмираючим світом", а також "шаленими нацистами-наркоманами".

"Нам не потрібні чужі території, у нас всього вистачає. Але є наша земля, яка для нас є священною, на якій жили наші предки і на якій сьогодні живуть наші люди. І яку ми нікому не віддамо. Ми захищаємо наших людей. Ми воюємо за всіх своїх, за свою землю, за тисячолітню історію", - сказав він.

Також, за словами Медведєва, "пробудження Росії" чекали інші країні, "згвалтовані повелителями пітьми, рабовласниками та гнобителями, які мріють жити своїм жахливим колоніальним минулим і прагнуть збереження своєї влади над світом".

Медведєв натякнув на можливість використання Росією ядерної зброї та назвав це "відправленням всіх ворогів в геєну вогненну".

"Ми слухаємо слова Творця в наших серцях і коримось їм. Ці слова і дають нам священну мету. Мета зупинити верховного володаря пекла, яке б ім’я він не використовував - Сатана, Люцифер або ібліс. Бо його мета - смерть. Наша мета - життя", - підсумував заступник голови Радбезу РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов - Медведєву: "Погроза й застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду"

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Топ коментарі
+46
Дюмон вже допився до чортиків.....
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04.11.2022 09:33
+45
То вже алкогольний делірій, посилений дією важких наркотиків і можливо галюциногенних грибів. І це вже помітно навіть не спеціалістам.
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04.11.2022 09:42
+43
Важке похмілля у чувака
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04.11.2022 09:33
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Жертва украинских боевых комаров. Покусали и вот , кукуха сьехала.
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04.11.2022 10:25 Відповісти
У Медведева есть дом для уточки, а для белочки - нет, но поскольку он очень гостеприимный, то никогда не закрывает двери и она часто приходит к нему в гости.
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04.11.2022 23:13 Відповісти
"Святе" мiсце пустим не буває. Жирик здох, але клоун потрiбен. Я вважаю, замiна вдала, риторика Медвєда навiть перевершує спiчi попередника.
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04.11.2022 10:28 Відповісти
ЛЯПНУЛ ЧТО -ТО , НАЛИЛИ . ЗАГУЛ . ОПЯТЬ ЛЯПНУЛ .НАЛИЛИ . СНОВА ЗАГУЛ . .........ВОТ ОНО ЛИЦО СТРАНЫ............ СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.11.2022 10:29 Відповісти
я даже сохранил пикчи скрины-он опять понюхал доместоса с хлором через шнобель ахаххах
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04.11.2022 10:29 Відповісти
Колись х..ло сказав: "...ви його ще не знаєте (медведя)" Тепер знаєм? Чи він ще дебільніший?
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04.11.2022 10:31 Відповісти
Боже! Суди судом праведним сатанинську росію на території якої була наймерзотніша Боговідступницька, атеїстична брехлива влада з морокобісним лукавим недонародцем... Нехай гнів Божий буде над московщиною де до сих пір в язичницькому зиккураті лежить і смердить труп сифілітика і безбожника леніна...
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04.11.2022 10:39 Відповісти
Може Дімка переграв в Діабло?
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04.11.2022 10:40 Відповісти
По-ходу бояру для ведмедика на грибочках настояли... Ото поплющило діда...
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04.11.2022 10:42 Відповісти
Во допился! Мало его жена била, надо было больше.
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04.11.2022 10:44 Відповісти
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04.11.2022 10:45 Відповісти
Доречі, оцей вася ложкін, картинку якого ви виставили, відданий шанувальник рюцькогоміра і ієлікойрасєї.
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04.11.2022 16:48 Відповісти
Дякую, подивився, був здивований. Всі відмічають, що у Ложкина в каструлі якесь протиріччя. Але ворожою зброєю можна користуватись проти ворога.
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05.11.2022 10:25 Відповісти
Для мене це також було дивно. У людини, яка малює такі картинки і в той же час підтримує рюцкіймір, в голові певно когнитивний диссонанс, не інакше. Втім, у них усіх там в головах не те що диссонанс, там суцільне лайно, вибачте за мою французьку.
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08.11.2022 12:01 Відповісти
феерический ватный ***** ****..........................................
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04.11.2022 10:47 Відповісти
Ну то йди у пекло і воюй там.
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04.11.2022 10:54 Відповісти
они всегда в собственных грехах обвиняют других.
На самом деле они воюют за установление царства Антихриста.
Храм смерти уже построили.
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04.11.2022 10:58 Відповісти
Ібліс? З талібами бухав?
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04.11.2022 10:58 Відповісти
Изюм и лекарственные травы. Возможно внутривенно 😆
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04.11.2022 12:10 Відповісти
Про ****** пжлста поподробнее
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04.11.2022 11:00 Відповісти
Димон вааще ни на шо не годен... https://youtu.be/AxtQtj9z_xo Разве шо взять за щеку у шлепера...
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04.11.2022 11:02 Відповісти
глисти з його дупи перебрались у його мізки...
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04.11.2022 11:05 Відповісти
Та ні. Глисти якраз на місці, а от мозок у дупі
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04.11.2022 11:10 Відповісти
- Куме! Не майте близьких стосунків з людьми малого зросту!
- Чому?!
- Бо у них надто близько гімно до голови!
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04.11.2022 12:04 Відповісти
Бояришнік , то не його!
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04.11.2022 11:09 Відповісти
А ось і білка до Дімки прийшла...
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04.11.2022 11:11 Відповісти
ДеДемонизация и ДеСатанизация?! ***************???
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04.11.2022 11:15 Відповісти
Дімонізація!
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04.11.2022 13:05 Відповісти
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04.11.2022 11:22 Відповісти
Це вже щось важке... крокодил може? Мозок не задіяно, суто галюцинації.
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04.11.2022 11:30 Відповісти
Скажу так: на "володаря Аду" )(уйло якось не тягне, тільки на якогось його дідька, що копитця начищає Сатані, а от війна дійсно йде за то, щоб цій чорт разом з його бісенятами дійсно згинув на віки вічні і щоб ніколи його брудні сатанинські ідеї не з'являлись у головах роССіян!!!
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04.11.2022 11:36 Відповісти
дійсно, ху*ло - це дрібний чорт
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04.11.2022 11:48 Відповісти
Ранок починається не з кави. Російська інтерпретація.
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04.11.2022 11:37 Відповісти
Дімон - типовий представник руцького міра.
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04.11.2022 11:37 Відповісти
Эта речь войдёт во все учебники. Психиатрии.
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04.11.2022 11:39 Відповісти
Біла гарячка вона така
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04.11.2022 11:42 Відповісти
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04.11.2022 11:53 Відповісти
Короче, Димон окончательно спился. Унесите его в палату.
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04.11.2022 11:55 Відповісти
Думаю, що не варто подавати марення цього алкашного покидька. Ми ж не подаємо на поважних сайтах "думки" пацієнтів психлікарень.
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04.11.2022 11:58 Відповісти
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04.11.2022 12:06 Відповісти
это надо в оон зачитать
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04.11.2022 12:10 Відповісти
Треба буде "брендову" ляльку для китайських секс-шопів випустить - "Латентний алкоголіческій пупсік-п*дарас"...
Модель - "Фтрусіках"...
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04.11.2022 12:17 Відповісти
На самом деле Дмитий Медведев не "порит бредовую чушь". Лавров, Песков и даже сам Хуzло - ТО ЖЕ САМОЕ. На самом деле он, как и все Кремлевские бандюки и ихние скоморохи, своими "спитчами" отвлекает наше с вами внимание, как и внимание всего международного сообщества, от вполне трезвой политики Росийсого Ига.
Задача в этой войне вполне простая. Нет никакой борьбы с украфашистами, нет никакой денацификации и демилитаризации, нет никакой защиты рускоговорящих и даже рускомыслящих "соплеменников", нет никакого "украинский и росийский( простите, русский) народ- это одно целое". Это - для лохов,.
Задача Ига вполне земная - нужны рабы. Территорий у Орды хватает( чисто руское слово от "нахватать" или украсть)
Что для этого делается?
Уничтожается среда обитания людей, то есть делается непригодной для проживания. Стираются с лица земли города и уничтожается инфраструктура. Делается все, чтобы человек захотел покинуть непригодую для житья территорию. И нужно, чтобы он её покинул в правильном направлении.
Для этого организовывается так называемая "эвакуация"( читай перевозка рабов) в Иго. Если кто думает выехать в свободную от росийской окупации Украину, рекомендуется задуматься о "а надо ли рисковать?". Для этого обстреливаются дорогущими ракетами колоны абсолютно невоенных беженцев( понятно какие колоны - не те, что в сторону росийского Ига). Людям предлагают: вы можете и не ехать в рабсво, конечно, если жизнь ваших детей вам не дорога.
На самом деле Медведев не порит чушь.
Просто у него такая задача - отвлекать внимание от истинной цели этой войны.
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04.11.2022 12:23 Відповісти
во отходняк у него попёр!
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04.11.2022 12:30 Відповісти
Знову нахлявся до чортиків. Вколіть поц-иєнта нарешті.
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04.11.2022 12:34 Відповісти
Сегодня знаменательная дата в истории рашистской империи.
Ровно 301 год назад 4 ноября Сенат Московского государства переименовал Московию в Российскую империю, а Петру 1 дал титул императора.
Тем самым москали примазались к настоящим славянам и попытались украсть нашу историю Руси-Украины со столицей в Киеве! 300 летие они не отмечали, бо стыдно по понятным причинам.
А вот почему Украина их не поздравила - вот вопрос к нашей власти!
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04.11.2022 12:34 Відповісти
этот спич наверное чтобы Хйло выглядело поприличнее. хотя - перед кем?
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04.11.2022 12:58 Відповісти
Дімон собі алібі заробляє. Тобто, "усі мої спільники - злодії, всіх у зашморг, а я просто божевільний! От, бачите мій блог, хіба нормальний таку маячню напише?! Я ж просто дахом поїхав. Мені до лікарні треба, а не на шибеницю!"
Ну й непогано виходить...
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04.11.2022 13:11 Відповісти
Ну вьсо,криша доїхала до чортів,лікування бесполезное.
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04.11.2022 13:11 Відповісти
Зараз так заплачу, так заплачу, що аж сміху ніяк не можу втримати......
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04.11.2022 14:00 Відповісти
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04.11.2022 14:05 Відповісти
А также Аримана, Лоухи, Бабу Ягу etc
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04.11.2022 15:31 Відповісти
Пля, снова накануне нарезался до синевы, а сегодня белочку, вернее сатану, люцифера и иблиса ловит...
Видимо вчера его в бессознательном состоянии "проклятая НАТА" до посинения била ногами в подъезде, который "обоссал обама".
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу...
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04.11.2022 15:36 Відповісти
допился. пора вызывать санитаров..
кстати, комменты отключены-по ходу,народ заходит к нему в телеграм чисто поржать.
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04.11.2022 17:04 Відповісти
Найгірше, що розмови без логіки і фактів в дусі,, як батюшка в церкві,, і впливають на темну массу.І в нас багато хто серйозно вірить, що сатаністи існують. 15 ст.
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04.11.2022 19:14 Відповісти
Боевой содомит медведев должен быть повешенным самым последним. Уж больно смешной.
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04.11.2022 19:53 Відповісти
Я только спросить... Сколько надо выпить, чтобы услышать голос Всевышнего, призывающего к борьбе с Сатаной? Купил литру, буду эксперимент проводить...(с)
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04.11.2022 23:05 Відповісти
... Всьо, бєлая горячка, прості мой дорогой... (с).
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05.11.2022 02:11 Відповісти
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