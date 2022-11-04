На ранок 4 листопада знеструмлено 450 тисяч помешкань киян через перенавантаження центрального вузла енергосистеми, - Кличко
Зранку 4 листопада 450 тисяч помешкань киян знеструмлено.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни", - пояснив він.
"Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!" - додає Кличко.
Топ коментарі
+8 Ivan Dk
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+4 Super Gut
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+3 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар04.11.2022 10:17
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в серпні всі кричали Єрмаку шо - готуйся, бо іран дає рашці в ро, тобто дрони, а вони знаєш шо робили?
продавали млять кукурудзу в іран!
тепер навіть протести не підтримали. проти уйгурів, або утримались або разом з китаєм голосували в ООН. "шкідники"? не думаю
Газопровод, который проходит через Приндестровье и Молдову, далее уходит в Румынию и Болгарию (т.н. Трансбалканский газопровод). Это транзитный газопровод, построенный еще при ссср.
У приднестровцев есть свой вентель на этой трубе.
Если мы прервём транзит рос.газа по этому газопроводу, то Румыния и Болгария пострадают в первую очередь, реально - замёрзнут.
Підлога України хоче світа
І вже ніякої сечі у нас нема
Оці пекельні борошна терпіти ...
"ЭлектроПИТАНИЯ снова нет
ПОЛ Украины хочет света
И уже никакй МОЧИ нет
Эти адские МУКИ терпеть...."
АНЕКДОТ ТА Й ГОДІ!
і поправка "Підлога України хоче світа" це "ПОЛ Украины хочет МИРА"
а от приклад на що пародія