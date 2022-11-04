На ранок 4 листопада знеструмлено 450 тисяч помешкань киян через перенавантаження центрального вузла енергосистеми, - Кличко

Зранку 4 листопада 450 тисяч помешкань киян знеструмлено.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни", - пояснив він.

"Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!" - додає Кличко.

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