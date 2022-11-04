УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12323 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 824 19
Київ (19122) Кличко (3477) електроенергія (6016)

На ранок 4 листопада знеструмлено 450 тисяч помешкань киян через перенавантаження центрального вузла енергосистеми, - Кличко

світло,світла,відключення,віялові

Зранку 4 листопада 450 тисяч помешкань киян знеструмлено.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни", - пояснив він.

"Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!" - додає Кличко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні віялові відключення від електроенергії будуть застосовані в 10 областях

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
а чо саме вам дивно?
в серпні всі кричали Єрмаку шо - готуйся, бо іран дає рашці в ро, тобто дрони, а вони знаєш шо робили?
продавали млять кукурудзу в іран!
тепер навіть протести не підтримали. проти уйгурів, або утримались або разом з китаєм голосували в ООН. "шкідники"? не думаю
показати весь коментар
04.11.2022 09:54
+4
Старлінк+екофлоу= нам покуй, що в місті немає світла і інтернету.
показати весь коментар
04.11.2022 10:05
+3
Юра, ты на кого работаеш?
Газопровод, который проходит через Приндестровье и Молдову, далее уходит в Румынию и Болгарию (т.н. Трансбалканский газопровод). Это транзитный газопровод, построенный еще при ссср.
У приднестровцев есть свой вентель на этой трубе.
Если мы прервём транзит рос.газа по этому газопроводу, то Румыния и Болгария пострадают в первую очередь, реально - замёрзнут.
показати весь коментар
04.11.2022 10:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тупо наступила полярная ночь...
показати весь коментар
04.11.2022 09:37 Відповісти
Дивно навіть не це...Придністров"я жаліється ,що Рашка зменшила постачання газу! Тобто,тоді коли Рашка вибиває енергетику України,є домовленості Зе та Пу щодо постачання росгазу в Тирасполь,постачання вугілля та газу на Придністровську ТЕС? А нам кажуть про стабілізаційні відключення по 12 год/добу....
показати весь коментар
04.11.2022 09:41 Відповісти
а чо саме вам дивно?
в серпні всі кричали Єрмаку шо - готуйся, бо іран дає рашці в ро, тобто дрони, а вони знаєш шо робили?
продавали млять кукурудзу в іран!
тепер навіть протести не підтримали. проти уйгурів, або утримались або разом з китаєм голосували в ООН. "шкідники"? не думаю
показати весь коментар
04.11.2022 09:54 Відповісти
Юра, ты на кого работаеш?
Газопровод, который проходит через Приндестровье и Молдову, далее уходит в Румынию и Болгарию (т.н. Трансбалканский газопровод). Это транзитный газопровод, построенный еще при ссср.
У приднестровцев есть свой вентель на этой трубе.
Если мы прервём транзит рос.газа по этому газопроводу, то Румыния и Болгария пострадают в первую очередь, реально - замёрзнут.
показати весь коментар
04.11.2022 10:17 Відповісти
а ми не замерзнемо зимою? чи тебе Тирасполь турбує щоб там росармія не мерзла? а товарообіг ПМР і Рашки не по нашій території йде?а вугілля та мазут на Дністровську ТЕС Рашка не через нашу територію постачає?а ********** та інше для свого контингенту через Румунію? а чому тоді гинуть наші солдати,коли діють такі таємні домовленості? хоч ти на своєму дивані не загинеш,вірно?
показати весь коментар
04.11.2022 10:55 Відповісти
"Юра", во первых, Украина была, есть и будет надёжным транзитером и делать всё возможное, чтобы её не могли обвинить партнёры в недобрасовестности и неисполнении взятых на себя обязательств, и транзит газа в Европу будет продолжатся, пока его там будут покупать и прекратится не по вине Украины. Во вторых что это за бред про транзит через Румынию в ПМР оружия, военных и боеприпасов? Этого не было, нет и не будет, и не надо фантазировать в рашистском стиле на сию тему, а ЗАПРЕТ на пролёт роССийской авиации терез воздушное пространство европейских стран действует уже более полугода!!! Потому не надо так явно подыгрывать МАсковии, угомонись!!!
показати весь коментар
04.11.2022 11:19 Відповісти
Боневтік-троль? з 95 кв.? Приват? 1+1? тролеконюшня Єрмака-Татарова-Демченка? зеленою тролятиною за кілометр несе....
показати весь коментар
04.11.2022 11:43 Відповісти
Юра, ты идиот или зе-фсб
показати весь коментар
04.11.2022 13:43 Відповісти
Електро харчування знов катма
Підлога України хоче світа
І вже ніякої сечі у нас нема
Оці пекельні борошна терпіти ...
показати весь коментар
04.11.2022 09:55 Відповісти
=Сліпий= ти це у Googl робив переклад з роССійської на українську мову?! Насмішив до несхочу! Мабуть у по цапські це було так:
"ЭлектроПИТАНИЯ снова нет
ПОЛ Украины хочет света
И уже никакй МОЧИ нет
Эти адские МУКИ терпеть...."
АНЕКДОТ ТА Й ГОДІ!
показати весь коментар
04.11.2022 11:01 Відповісти
це выршик - пародія на кацапських ботів що пишуть українською
і поправка "Підлога України хоче світа" це "ПОЛ Украины хочет МИРА"

а от приклад на що пародія

показати весь коментар
04.11.2022 13:35 Відповісти
Старлінк+екофлоу= нам покуй, що в місті немає світла і інтернету.
показати весь коментар
04.11.2022 10:05 Відповісти
помоему 450 тыс квартир-- это не корректно. (слишком большая цифра) Скорее всего речь о потребителях (количество людей).
показати весь коментар
04.11.2022 11:05 Відповісти
Если прикинуть что в кажной квартире в среднем проживает по три человека (но скорее всего это завышенная оценка с моей стороны), то это менее половины киевлян, так что вполне возможно что таки 450 тысяч квартир.
показати весь коментар
04.11.2022 11:11 Відповісти
да, возможно. Не знал что в Киеве больше 1 миллиона квартир. (гугл знает все)
показати весь коментар
04.11.2022 11:14 Відповісти
Доти поки централізоване опалення буде недостатнім хоча б для 18 градусів тепла у житлі перенавантажень не оминути, бо потрібно це для економії електроживлення чи ні, а люди будуть використовувати додаткові електрообігрівачі, а мешканці багатоповерхівок, що не мають можливості використовувати для приготування їжі газ будуть користуватися своїми електроплитами, електричними духовками, мікрохвильовками та чайниками, і нікуди від цього не подінешся!!!
показати весь коментар
04.11.2022 11:08 Відповісти
всегда стабильно 230В Киев. И даже после 4х часового отключения при нагрузке на пике старта бойлеров, холодильников и обогревателей 217В. Летом 190. Хорош ахмето-зелёным ******. И виталя (как и с ковидом) подмахивает
показати весь коментар
04.11.2022 13:45 Відповісти
 
 