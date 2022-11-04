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Нафтогаз (4377) Міністерство розвитку громад і територій (128) Олексій Чернишов (256) Лозинський Василь (28)

Кабмін призначив Чернишова головою "Нафтогазу", а його заступника Лозинського - в.о. міністра розвитку громад і територій, - розпорядження

олексій,чернишов

Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження уряду №982 від 3 листопада.

"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов'язків міністра розвитку громад і територій України на першого заступника міністра розвитку громад і територій України Лозинського Василя Мироновича", - йдеться у документі. 

Іншим розпорядженням Кабмін призначив Олексія Чернишова головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Також читайте: Колишнього очільника Мінрегіону Чернишова призначили головою "Нафтогазу", – ЗМІ

"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Це розпорядження набирає чинності з 4 листопада 2022 року", - сказано у документі.

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Топ коментарі
+28
Панування ЗЄ-влади - суцільне порушення Конституції та законів, брехня та шахрайство.
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04.11.2022 10:08
+27
Уряд сам творить беззаконня, тобто плює на закон. Фактично є колективним злочинцем. Чи має такий уряд вимагати дотримання законодавства, зокрема податкового у інших - питання риторичне. Показовим є мовчання гаранта Конституції Зєлєнского.
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04.11.2022 10:07
+15
Українці гинуть, щоб виродки побудували тут паРашу № 2, без законів та правил?

Iryna Gerashchenko

Зранку НАЗК оприлюднило публічну позицію, що призначення пана Чернишова на посаду голови НАК Нафтогаз буде незаконним, бо є конфлікт інтересів.

Ввечері уряд призначив пана Чернишова головою НАК Нафтогаз.
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04.11.2022 10:42
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Громади вже розвив до нєвозможності - тепер буде газувати .
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04.11.2022 10:05 Відповісти
Уряд сам творить беззаконня, тобто плює на закон. Фактично є колективним злочинцем. Чи має такий уряд вимагати дотримання законодавства, зокрема податкового у інших - питання риторичне. Показовим є мовчання гаранта Конституції Зєлєнского.
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04.11.2022 10:07 Відповісти
Ср@ли вони на закони. Zе-style.
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04.11.2022 10:59 Відповісти
Панування ЗЄ-влади - суцільне порушення Конституції та законів, брехня та шахрайство.
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04.11.2022 10:08 Відповісти
Гра ''п'ятнашки'' позеленські
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04.11.2022 10:18 Відповісти
І з такою владою ми хочемо перемоги.шмигаль взагалі робить все,щоб український народ і Україна не бачили просвіту,ворог номер один.
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04.11.2022 10:19 Відповісти
Один накрався i спокiйно вiдставився з краденим,другий зробить так само,у зеленi iнакше не буваэ.
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04.11.2022 10:22 Відповісти
На фото морда,яка як мінімум не викликає довіри.
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04.11.2022 10:25 Відповісти
Та морда тут діло десяте. Як і партійна приналежність, чи ще щось. Найперше - це пряме і демонстративне порушення антикорупційного!!!! законодавства! І це попри попередження НАЗК! Ця демонстративність - це плювок у обличчя і українців, і західних партнерів.
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04.11.2022 10:54 Відповісти
Кіпішують і кіпішують.... , і шо!??!? Зелена пліснява злякалася!???!
ні, вона вже демонстративно показує що саме вони є закон в країні а ніяка там Конституція чи ще якісь бумажки, домовленості та аяяйчики.
Чи може суспільство хоч у якийсь спосіб забороняло на себе плювати зеленим, гібридним виродкам?!? Також ні, то чого ж їм не змагатися у плювках на країну, людей цієї країни та людей інших країн? Все сходить з рук, абсолютно все з чого слідує далі буде ще "веселіше".
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04.11.2022 14:02 Відповісти
аналогічні враження.
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04.11.2022 14:29 Відповісти
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04.11.2022 10:28 Відповісти
Українці гинуть, щоб виродки побудували тут паРашу № 2, без законів та правил?

Iryna Gerashchenko

Зранку НАЗК оприлюднило публічну позицію, що призначення пана Чернишова на посаду голови НАК Нафтогаз буде незаконним, бо є конфлікт інтересів.

Ввечері уряд призначив пана Чернишова головою НАК Нафтогаз.
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04.11.2022 10:42 Відповісти
Навибирали дебіли зелену шоблу. Щоб ви повиздихали, тварюки, разом із соїми обранцями
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04.11.2022 11:05 Відповісти
Дивним чином виявляється, що Україною керують зовсім не українці по національності. Це як зрозуміти?
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04.11.2022 11:32 Відповісти
Вони і посередині будуть домовлятися з росіянами !
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04.11.2022 13:18 Відповісти
Вертіли вони Закон України на одному клавішному органі.
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04.11.2022 11:48 Відповісти
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04.11.2022 13:56 Відповісти
Это случайно не тот лозинский который ******** сафари на крепостных в Кировоградской области?
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04.11.2022 14:09 Відповісти
Чи буде цій вакханалії край?
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04.11.2022 14:35 Відповісти
«Какая прелесть!!»((((( никогда такого не было и вот опять
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04.11.2022 14:52 Відповісти
рога і копита а потім збитки на мільярди
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04.11.2022 16:01 Відповісти
 
 