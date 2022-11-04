Кабмін призначив Чернишова головою "Нафтогазу", а його заступника Лозинського - в.о. міністра розвитку громад і територій, - розпорядження
Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження уряду №982 від 3 листопада.
"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов'язків міністра розвитку громад і територій України на першого заступника міністра розвитку громад і територій України Лозинського Василя Мироновича", - йдеться у документі.
Іншим розпорядженням Кабмін призначив Олексія Чернишова головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Це розпорядження набирає чинності з 4 листопада 2022 року", - сказано у документі.
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ні, вона вже демонстративно показує що саме вони є закон в країні а ніяка там Конституція чи ще якісь бумажки, домовленості та аяяйчики.
Чи може суспільство хоч у якийсь спосіб забороняло на себе плювати зеленим, гібридним виродкам?!? Також ні, то чого ж їм не змагатися у плювках на країну, людей цієї країни та людей інших країн? Все сходить з рук, абсолютно все з чого слідує далі буде ще "веселіше".
Iryna Gerashchenko
Зранку НАЗК оприлюднило публічну позицію, що призначення пана Чернишова на посаду голови НАК Нафтогаз буде незаконним, бо є конфлікт інтересів.
Ввечері уряд призначив пана Чернишова головою НАК Нафтогаз.