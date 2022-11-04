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За переїзд у віддалені регіони РФ мешканцям окупованих територій пропонують гроші, - Центр національного спротиву

херсонщина,область,херсонська

Окупанти пропонують гроші мешканцям тимчасово окупованої Херсонщини, аби ті погодились на переїзд у віддалені регіони РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Так, у випадку якщо ти виїхав з Херсонської області на територію РФ, або ти колаборант й підпадаєш під "евакуацію", то ти можеш отримати 100 тис. рублів виплати та сертифікат на купівлю житла у РФ", - йдеться в повідомленні. 

У Центрі національного спротиву зазначають, що такі дії направлені аби змінити етнічний склад захопленого регіону та асимілювати тих, хто виїхав. Проте мешканці окупованих територій не поспішають приймати пропозицію окупантів - черг на виїзд досі не спостерігається. А ті, хто погодився на переїзд, скаржаться, що виплат немає. На місці українцям повідомляють, що треба донести "якісь нові довідки" й гроші не видають.

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Топ коментарі
+6
ТАК ВПЕРЕД ЗА ЦИГАНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ КОЧЕВОЙ......
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04.11.2022 10:13
+6
Good Luck!!!
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04.11.2022 10:15
+5
Таким и УКРАИНА доплачивать должна...
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04.11.2022 10:18
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ТАК ВПЕРЕД ЗА ЦИГАНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ КОЧЕВОЙ......
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04.11.2022 10:13 Відповісти
Південь, поряд тепле море, недалеко Європа...
Для дого вам це все?
Предлагаєм переселятися в сібірь побліже до китайського кордону - там морози, болота та скоро війна з Китаєм.
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04.11.2022 10:45 Відповісти
На Магаданщину!
Там теж абрикоси є... в посадках карліковой берези 😂

Якщо серйозно, то я теж рубля дам на переїзд внутрішніх ватників
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04.11.2022 10:59 Відповісти
Good Luck!!!
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04.11.2022 10:15 Відповісти
асвабаждєніє ідьот....
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04.11.2022 10:17 Відповісти
Таким и УКРАИНА доплачивать должна...
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04.11.2022 10:18 Відповісти
Коптяка їм в сраку(вибачте).
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04.11.2022 10:22 Відповісти
...не треба, не вибачайтесь, ми зрозуміли
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04.11.2022 10:27 Відповісти
Не жлобись!
Треба позбуватись ватників будь яким чином - все одно дешевше, ніж потім чути "Путін пріді...."
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04.11.2022 11:12 Відповісти
Якби раніше , хоча б рік тому , то я би з Вами погодився , а зараз ні , до москалів і хахлов жодної толерантності допускати не можна , бо вони це сприймають як слабкість і відразу залазять на ґолову . Тепер тільки батіг. Час іншіх рішень пройшов . У них була можливість ,,воссоединиться с родиною,, давно .
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04.11.2022 12:21 Відповісти
#,,с родиною,,
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04.11.2022 12:22 Відповісти
#с родиной
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04.11.2022 12:23 Відповісти
Бесплатный сыр только в мышеловке, и то для второй мыши...
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04.11.2022 10:19 Відповісти
Русня в Україні працює абсорбентом
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04.11.2022 10:20 Відповісти
Асиміляція-це наріжний камінь існування такого явища, як "расєя". Україна просто похоронить це явище,ось і все.
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04.11.2022 10:22 Відповісти
Не треба скаржитися,сподiвалися на халяву,потрапили в мишоловку.
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04.11.2022 10:29 Відповісти
если бы они еще добровольно отказались от украинского гражданства.
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04.11.2022 10:42 Відповісти
Називається"даждалісь наканєцта,радниє ви наши")))
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04.11.2022 11:05 Відповісти
+ бесплатная путёвка... В Сибирь...
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04.11.2022 11:46 Відповісти
 
 