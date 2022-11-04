За переїзд у віддалені регіони РФ мешканцям окупованих територій пропонують гроші, - Центр національного спротиву
Окупанти пропонують гроші мешканцям тимчасово окупованої Херсонщини, аби ті погодились на переїзд у віддалені регіони РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, у випадку якщо ти виїхав з Херсонської області на територію РФ, або ти колаборант й підпадаєш під "евакуацію", то ти можеш отримати 100 тис. рублів виплати та сертифікат на купівлю житла у РФ", - йдеться в повідомленні.
У Центрі національного спротиву зазначають, що такі дії направлені аби змінити етнічний склад захопленого регіону та асимілювати тих, хто виїхав. Проте мешканці окупованих територій не поспішають приймати пропозицію окупантів - черг на виїзд досі не спостерігається. А ті, хто погодився на переїзд, скаржаться, що виплат немає. На місці українцям повідомляють, що треба донести "якісь нові довідки" й гроші не видають.
Будь ласка, зачекайте...
Для дого вам це все?
Предлагаєм переселятися в сібірь побліже до китайського кордону - там морози, болота та скоро війна з Китаєм.
Там теж абрикоси є... в посадках карліковой берези 😂
Якщо серйозно, то я теж рубля дам на переїзд внутрішніх ватників
Треба позбуватись ватників будь яким чином - все одно дешевше, ніж потім чути "Путін пріді...."