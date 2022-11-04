Доба на Донеччині: у Покровську пошкоджено 22 будинки, обстріляно Вугледар, Авдіївку та Мар’їнку

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільше від росіян постраждав Покровськ - ракетними ударами пошкоджено школу і щонайменше 22 будинки. 1 цивільний загинув, ще 6 отримали поранення.

На Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар - знищено підстанцію, пошкоджено 5 будинків.

"На Донецькому напрямку - без постраждалих. У Мар'їнській громаді під вогнем Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. В Очеретинській громаді - околиці Первомайського. В Авдіївці були поодинокі прильоти вночі, а вранці - обстріли з артилерії та "Градів" по центру міста", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському у Бахмуті росіяни вбили щонайменше 3 людей, поранили ще 5. Пошкоджено 9 приватних будинків і 1 багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено 1 будинок - без жертв. У Соледарській громаді було гучно біля Бахмутського і Яковлівки, у Світлодарській - на станції Майорськ.

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"Тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді", - зазначає очільник регіону.