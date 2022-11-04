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Лотерея США Powerball розіграє 1,5 мільярда доларів. Українці офіційно беруть участь (реклама)

лотерея

Топ приз США Powerball знову перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $1,5 мільярда доларів. 

Наступний тираж пройде найближчої суботи, 5 листопада, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України.

Оскільки в ході тиражу, що відбувся минулої ночі, нікому з учасників не вдалося вгадати всю виграшну комбінацію цілком, головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – на сьогоднішній день лотерея розігрує $1,5 мільярда .

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зуміє вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

  • Джекпот Powerball сягнув $1,5 мільярда доларів. Найближчий тираж пройде у суботу, 5 листопада.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

  • Зареєструйтесь на сайті.
  • Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок, і ви зможете вивести його у будь-який час. Ви отримаєте всю суму призу, з вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті.

Лотерея США Powerball розіграє 1,5 мільярда доларів. Українці офіційно беруть участь 01

У 2015 р. мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

$1,5 мільярда доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.

 Новина публікується на правах реклами
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Топ коментарі
+15
Юрий Бутусов! Который раз прошу Вас убрать с сайта рекламу мошенников! Это не официальный сайт или диллер американской лотереи. Билет стоит 2 доллара или 3, если Вы платите пауэр плэй, чтобы улучшить результат. Получить выигрыш может только тот, кто купил билет физически находясь в США на момент покупки и находясь здесь официально по визе. Не каждый штат выдаст выигрыш тому, у кого нет гринки или гражданства. На официальном сайте лотереи отдельно это написано. Неужели деньги от мошенника так много значат для Цензора?! Об этой компании и её мошенничестве знают все кто играет в лотерею. Ну убирите эту рекламу наконец! Стыдоба!
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04.11.2022 12:22
+9
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04.11.2022 11:05
+6
"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

А у випадку виграша 1,5 мільярда $, місцеві агенти theLotter у США , які купили для вас білет знайдуть 1001 спосіб, як вас послати за кораблем "мацква"....!!!!
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04.11.2022 14:12
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"Розумний думає як заробити, а дурний як виграти".
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04.11.2022 10:59 Відповісти
люди, що адекватно оцінюють реальність, ходять у казино, чи грають у азартні ігри (де намає війни), просто для розваги і визначають суму, яку вони витратять на цю гру, незаледно від того, виграють щось, чи ні. Для них важливий сам процес і емоції від нього. Як наприклад емоції від атракціонів. Тому азартні ігри розглядаються такими людьми, як атракціон, а виграш, як приємний бонус.
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04.11.2022 11:11 Відповісти
🤡🤡🤡
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04.11.2022 11:51 Відповісти
У нас зараз "суспільство безробітних" і бажання виграти в якості плати за поневіряння стає маніакальним...
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04.11.2022 11:53 Відповісти
Так я написав, що люди, які адекватно оцінюють реальність. А в таких людей немає таких проблем з грошами навіть зараз, що навіть на базові потреби не вистачає.
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04.11.2022 12:26 Відповісти
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04.11.2022 11:05 Відповісти
сервис лохерейних білетів зеЛотернеНет страна регистрации кипр. бенефициар нонейм. ЛОХОТРОН комьюникейтд инкорпорейтд
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04.11.2022 11:10 Відповісти
зелотернет? Яка цікава назва🙃
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04.11.2022 11:20 Відповісти
Выиграть 1,5 млрд долларов и не смочь за ними приехать, бо не выпускают из Украины 😂
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04.11.2022 11:22 Відповісти
якщо у вас нема громадянства або грінкарти то вмграш ви не отримаєте не вірьте шахраям
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04.11.2022 11:33 Відповісти
И сейчас нельзя. Откройте сайт лотерии и прочитайте. Только отдельные штаты разрешают продажу онлайн. Так там столько условий, что проще купить билет в магазине. Купить и использовать билет можно только физически находясь в Америке на момент покупки. Причём находясь официально по визе. А потом ещё этот билет нужно предъявить в штаб квартире лотереи и там с Вас сразу с выигрыша должны взять налог: налог штата, федеральный налог и соушиал секьюрити. Вцелом это 33%. С Вас не могут взять налог, если Вы не имеете карту соушиал секьюрити. Так что и о выигрыше можно забыть. Не ведитесь на мошенников.
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04.11.2022 12:29 Відповісти
слухай, що тобі кажуть розумні люди, бестолочь
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04.11.2022 13:35 Відповісти
Перед тим як грати розберіться в матчастині. Thelotter це всього навсього брокер з обмеженою відповідальністю перед інвестором, тобто вами. Суть така що ви купляєте типу квиток, а насправді ви уповноважуєте купити квиток мутну компанію яка вас представляє. У випадку виграшу 5 баксів швидше за все гроші ви отримаєте з вирахуванням велико відсотку. У випадку великого виграшу вам нічого не дістанеться бо де-факто юридичним власником квитка є ця мутна компанія а ваш акаунт просто зітруть.
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04.11.2022 12:18 Відповісти
Юрий Бутусов! Который раз прошу Вас убрать с сайта рекламу мошенников! Это не официальный сайт или диллер американской лотереи. Билет стоит 2 доллара или 3, если Вы платите пауэр плэй, чтобы улучшить результат. Получить выигрыш может только тот, кто купил билет физически находясь в США на момент покупки и находясь здесь официально по визе. Не каждый штат выдаст выигрыш тому, у кого нет гринки или гражданства. На официальном сайте лотереи отдельно это написано. Неужели деньги от мошенника так много значат для Цензора?! Об этой компании и её мошенничестве знают все кто играет в лотерею. Ну убирите эту рекламу наконец! Стыдоба!
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04.11.2022 12:22 Відповісти
"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

А у випадку виграша 1,5 мільярда $, місцеві агенти theLotter у США , які купили для вас білет знайдуть 1001 спосіб, як вас послати за кораблем "мацква"....!!!!
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04.11.2022 14:12 Відповісти
Тому тим, хто купив через них білет, потрібно сподіватися на те, що вони не вгадають більше 4 цифр)
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04.11.2022 14:37 Відповісти
"После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии".

Блин, какие бескорыстные агенты, даже не верится.
У наших отечественных украинских "агентов" разводняки на порядок выше и качественнее поставлены.
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04.11.2022 15:25 Відповісти
не сплачуйте гроші шахраям. Не викррисовуйте сайт і не купуйте лотерею через веб сайт шахраїв. ''Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені''. це ПОВНА ЧУХНЯ.
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04.11.2022 15:27 Відповісти
Ліда, Ліда! Даю безплатну пораду.
Для більшої вмотивованості українців рекламодавці можуть наголосити, що в разі виграшу, ви можете віддати мільярд на ЗСУ, а собі залишити пів мільярда.
Але поки хтось із українців щось виграє, тисячі спустять свої грошики на АМЕРИКАНСЬКУ лохотрею замість того, щоб пожертвувати на УКРАЇНСЬКЕ військо!
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04.11.2022 17:51 Відповісти
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07.11.2022 09:56 Відповісти
 
 