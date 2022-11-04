За минулу добу Росія вбила дев’ятьох цивільних, 16 - зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії минулої доби загинуло 9 цивільних. Ще 16 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Донецька область - 9 загиблих (у т.ч. виявлено 1 вбитого раніше), 14 поранених. Харківська область - 1 поранений (на міні).

Херсонська область - 1 поранений", - йдеться в повідомленні.

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