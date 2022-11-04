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поранення (2778) смерть (6709) Тимошенко Кирило (558)

За минулу добу Росія вбила дев’ятьох цивільних, 16 - зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії минулої доби загинуло 9 цивільних. Ще 16 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Донецька область - 9 загиблих (у т.ч. виявлено 1 вбитого раніше), 14 поранених. Харківська область - 1 поранений (на міні). 
Херсонська область - 1 поранений", - йдеться в повідомленні. 

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За минулу добу Росія вбила дев’ятьох цивільних, 16 - зазнали поранень, - ОП 01

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Хорошие рссукие, кроме Невзорова и Бабченко, бы сказали - их убил путин и немножко российские войска.
А вот мне интересно - Зеля не потеряла экономику и сколько дорог построила?
А Подоляк не взорвал пару мостов, чтобы эти твари по крайней мере с крыма не ехали, спя.(писало шо 1 орк тупо проспал когда с крыма ехали в Херсон грузовики набитые орками)
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04.11.2022 10:53 Відповісти
 
 